Управляющие компании хотят продавать долги граждан за ЖКУ

2. Чем грозит вам продажа долга? Реальные опасности в 2025 году

Разрешение продавать долги за ЖКУ — это не смена таблички на платежке. Это прямая дорога к серьезным проблемам для должников (и даже для тех, кто платит исправно!):

Риск | Что это значит для вас? | Последствия

🔊 Давление коллекторов | Недобросовестные агентства купят долги дёшево, чтобы выбить максимум. | Звонки 24/7 (вам, родным, на работу), угрозы, визиты домой, психологический террор.

📈 Взрывной рост долга | Коллекторы добавят свои комиссии, проценты, пени. | Итоговая сумма может вырасти в 2-5 раз! Выплачивать станет нереально тяжело.

❌ Невозможность оспорить | Коллектор не отвечает за качество услуг УК. Ваши претензии по холодным батареям или грязной воде игнорируются. | Вы платите за то, чего не получали. Оспорить основу долга почти невозможно.

🕵️♂️ Подделки и ошибки | Риск передачи несуществующего долга, уже погашенного долга или с завышенной суммой. | Вам придется доказывать, что вы не должны, даже если это ошибка УК.

😡 Конфликты в подъезде | Постоянные визиты коллекторов, скандалы. | Нервозная атмосфера дома, испорченные отношения с соседями.

🏠 Падение качества услуг | Нет гарантии, что деньги от продажи вашего долга пойдут на ваш дом. УК может их вывести или потратить неэффективно. | Все жильцы (даже платившие!) получат разваливающийся дом.

"Но я плачу исправно, меня это не коснется!" — подумают некоторые. Увы, коснется. Потому что ухудшение состояния дома из-за нехватки денег у УК или из-за их недобросовестности почувствуют все собственники.