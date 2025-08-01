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Васильева Яна
Пенсии

Ваши скрытые льготы: какие выплаты предпенсионеры получают автоматически в 2025 году

Знаете ли вы, что государство уже могло списать ваши налоги на имущество? Каждый третий предпенсионер в 2025 году переплачивает за квартиру или дачу, даже не подозревая о проактивных льготах. Рассказываю, как проверить свои выгоды и вернуть переплату — с шаблонами заявлений и лайфхаками.

🎯 Кто считается предпенсионером в 2025: Таблица по годам рождения

Важно! Статус присваивается автоматически за 5 лет до пенсии. Для выхода на досрочную пенсию по вредности или северному стажу — срок сокращается.

💡 Пример: Женщина 1968 г.р., работающая учителем 25 лет, получит статус предпенсионера в 50 лет — хотя по общему правилу ей бы его дали только в 55.

💰 Проактивные льготы: 3 вида помощи, которые дают без заявлений

✅ 1. Налог на имущество: Полное освобождение

  • Что списывают: Налог на 1 объект каждого типа:
    Квартиру/комнату;
    Дом/дачу;
    Гараж/машино-место;
    Хозпостройку до 50 м².

  • Как работает: ФНС получает данные из Соцфонда → применяет льготу к объекту с максимальной суммой налога.

⚠️ Проверьте! Если у вас две квартиры — льгота должна быть на ту, где кадастровая стоимость выше. Неверно? Требуйте перерасчета!

✅ 2. Земельный налог: «6 соток в подарок»

  • Сколько экономят: Кадастровая стоимость 600 м² участка вычитается из базы налогообложения.

  • Пример: Участок 8 соток (800 м²) → платите налог только за 200 м².

✅ 3. Защита от увольнения: Трудовой «иммунитет»

  • Работодатель не может:
    Уволить вас без согласия профсоюза или трудовой инспекции;
    Отказать в приеме на работу из-за возраста.

  • Что делать при нарушении: Подайте жалобу в ГИТ через gosuslugi.ru — проверят за 10 дней.

📝 Льготы, требующие ваших действий: Инструкция + шаблоны

1. Налоговый вычет за лечение

Сумма: До 15 600 ₽/год (ст. 219 НК РФ).
Как получить:

  1. Возьмите в поликлинике справку об оплате лекарств;

  2. Подайте в ФНС заявление:

В ИФНС №____ по г.______
От [ФИО], ИНН ______
Адрес: _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на социальный налоговый вычет

Прошу предоставить социальный налоговый вычет за 2025 год в сумме ______ ₽
на основании ст. 219 НК РФ.

Основание: оплата лечения (копии чеков и рецептов прилагаются).

Прошу вернуть излишне уплаченный НДФЛ на карту ______ банка [название].

Дата: ______
Подпись: ______

2. Бесплатная диспансеризация

  • 2 оплачиваемых дня в году — требовать у работодателя;

  • Как оформить: Подайте заявление за 3 дня до обследования:

«На основании ст. 185.1 ТК РФ прошу предоставить 12-13 сентября 2025 года оплачиваемые дни для диспансеризации».

3. Субсидия на капремонт

  • 70-79 лет: 50% компенсации;

  • 80+ лет: 100% 9;

  • Документы: Паспорт + справка о составе семьи (брать в МФЦ).

🚨 Почему льготу могут «пропустить»: 4 частые причины

  1. Ваша больница не передала данные в Соцфонд — актуально для досрочников;

  2. В ЕГРН ошибка (например, вас нет в правах собственности);

  3. Объект используют для бизнеса — даже сдача гаража в аренду лишит льготы;

  4. Кадастровая стоимость > 300 млн ₽ — элитная недвижимость не льготируется.

💸 Как проверить начисления:
Зайдите в «Личный кабинет налогоплательщика» → раздел «Имущество» → вкладка «Льготы». Если статус не применен — жмите «Оспорить».

📍 Региональные особенности: Где дают больше всего

Узнать о льготах в своем городе:

  1. Откройте справочник ФНС;

  2. Выберите свой регион → вкладка «Льготы»;

  3. Ищите раздел «Для предпенсионеров»

⚖️ Что делать при отказе: Образец жалобы

Куда подавать: Прокуратура → ФНС → суд.
Срок: 3 месяца с даты отказа.

В Прокуратуру [Вашего района]
От [ФИО], предпенсионера
Адрес: _______________

ЖАЛОБА
на непредоставление налоговой льготы

[Дата] ИФНС №___ отказала в применении льготы по налогу на имущество (отказ №___).

Отказ незаконен, так как:
- Мой статус подтвержден справкой СФР от [дата];
- Объект не используется в предпринимательской деятельности.

На основании ст. 407 НК РФ прошу:
1. Применить льготу с 01.01.2025;
2. Пересчитать налог;
3. Вернуть излишне уплаченную сумму.

Приложения:
1. Копия отказа ИФНС.
2. Справка СФР.

Дата: ______
Подпись: ______

💎 Заключение: Не ждите — проверяйте!

Проактивные льготы в 2025 году — не миф. Чтобы не переплачивать:

Загляните в личный кабинет ФНС — раздел «Начисления»;
Запросите справку о статусе предпенсионера на Госуслугах (делается за 5 минут);
Добейтесь перерасчета за последние 3 года — если льготу не применили.

«Налоговая не будет искать вас сама. Но если вы нашли свою льготу — она вернет вам тысячи рублей. Проверьте — это проще, чем кажется!»

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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