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Ваши скрытые льготы: какие выплаты предпенсионеры получают автоматически в 2025 году

Знаете ли вы, что государство уже могло списать ваши налоги на имущество? Каждый третий предпенсионер в 2025 году переплачивает за квартиру или дачу, даже не подозревая о проактивных льготах. Рассказываю, как проверить свои выгоды и вернуть переплату — с шаблонами заявлений и лайфхаками.