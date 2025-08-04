Проактивные льготы предпенсионерам: Какие преференции дают без заявлений в 2025 году

Налоговые льготы: 5 объектов, которые освободят автоматически

Постановление Правительства № 881 от 15.11.2024 обязывает ФНС применять льготы без заявлений для:

Объект | Условия освобождения | Как проверить

Квартира/комната | Только 1 объект по выбору ФНС (наибольшая кадастр. стоимость) | В ЛК ФНС на вкладке «Имущество»

Жилой дом | Площадь до 120 м² | Сверьте с выпиской ЕГРН

Гараж/машино-место | Льгота на 1 объект | Если гаража нет — льгота переносится на хозпостройку

Дача ≤ 50 м² | Любое назначение строения | Проверить в разделе «Земельный налог»

6 соток земли | Для ИЖС, ЛПХ, садоводства | Льгота применяется к участку с максимальной ставкой