Васильева Яна
Пенсии

Проактивные льготы предпенсионерам: Какие преференции дают без заявлений в 2025 году

Кейс из Воронежа: Госслужащая Марина (56 лет) автоматически получила льготу по налогам после дня рождения. СФР сам направил уведомление, а работодатель предоставил 2 дня диспансеризации без заявления. Узнайте, как включить "тихие" льготы!

🔹 Ключевое изменение 2025: Что значит "проактивно"?

Согласно ФЗ №362 от 28.12.2024, 3 категории льгот назначаются без заявлений:

  1. Налоговые льготы на имущество — ФНС использует данные Росреестра и сведения о возрасте;

  2. Дни диспансеризации — работодатель обязан предоставить их по графику медорганизации;

Защита от увольнения — статус предпенсионера передается в инспекцию труда автоматически.

Налоговые льготы: 5 объектов, которые освободят автоматически

Постановление Правительства № 881 от 15.11.2024 обязывает ФНС применять льготы без заявлений для:

Объект | Условия освобождения | Как проверить

Квартира/комната | Только 1 объект по выбору ФНС (наибольшая кадастр. стоимость) | В ЛК ФНС на вкладке «Имущество»

Жилой дом | Площадь до 120 м² | Сверьте с выпиской ЕГРН

Гараж/машино-место | Льгота на 1 объект | Если гаража нет — льгота переносится на хозпостройку

Дача ≤ 50 м² | Любое назначение строения | Проверить в разделе «Земельный налог»

6 соток земли | Для ИЖС, ЛПХ, садоводства | Льгота применяется к участку с максимальной ставкой

⚠️ Если у вас 2 квартиры: ФНС самостоятельно выберет одну (где налог выше). Чтобы изменить объект — подайте заявление!

🔹 Диспансеризация без заявлений: как это работает

Новый алгоритм с 2025 года:

  1. Поликлиника формирует списки предпенсионеров по данным СФР;

  2. Рассылает график обследований работодателю;

  3. Работодатель обязан включить дни в табель без вашего заявления.

Ваши права:

  • 🗓️ Перенести дату, позвонив в регистратуру;

  • ✅ Отказаться от процедуры (письменно уведомив работодателя);

  • 🧾 Получить справку о прохождении в день осмотра.

🔹 Льготы госслужащим: скрытые преференции

Разъяснения Минтруда № 15-4/В-567 от 12.01.2025:

  1. Досрочный выход на пенсию сохраняет все предпенсионные льготы до общеустановленного срока;

  2. Бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам через профсоюзы;

  3. Компенсация 50% стоимости санаторно-курортного лечения (при стаже госслужбы ≥ 15 лет).

Пример:
Гражданский служащий 58 лет (выслуга 25 лет) получает:

  • Освобождение от налога на квартиру;

  • Путевку в санаторий за 12 500 ₽ вместо 25 000 ₽.

🔹 Муниципальные льготы: как их активируют проактивно

В 40 регионах внедрена система автоматического назначения:

  1. Льготы на капремонт (Москва, СПб) — начисляются по данным ЕИРЦ;

  2. Транспортные карты (Татарстан, Башкортостан) — приходят почтой за 3 месяца до пенсии;

  3. Компенсации ЖКХ (Сахалин, Мурманск) — пересчет в квитанции после 55/60 лет.

Проверьте свой регион:

1. Зайдите на сайт ФНС: nalog.gov.ru → «Справочная информация» → «Льготы».
2. Выберите муниципалитет → вкладка «Предпенсионеры».
3. Система покажет, какие льготы применяются автоматически.

🔹 3 ситуации, когда нужно подавать заявление

  1. Выбор "альтернативного" объекта налогообложения (если ФНС освободил не ту квартиру).

  2. Оформление региональных льгот (например, скидка на лекарства в Московской области).

  3. Получение дубликата транспортной карты (при утере).

Шаблон заявления на смену льготного объекта:

В ИФНС № [номер]
От [ФИО], ИНН [XXX]

Заявление
о смене объекта налогообложения для льготы

Прошу применить налоговую льготу по пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ к объекту:
- Вид: квартира
- Адрес: [Ваш адрес]
- Кадастровый №: [XXX]

Вместо текущего льготного объекта: [адрес из уведомления ФНС].

Приложение:
1. Выписка ЕГРН на новую квартиру.

Дата ________ Подпись _________

🔹 Что делать, если льготу не назначили? Алгоритм 2025

Шаг 1. Проверьте статус предпенсионера:

  • Запросите справку через ЛК СФР (раздел «Документы» → «Справка о периоде дожития»).

Шаг 2. Направьте претензию в госорган:

В [Название ведомства]
От [Ваши данные]

Претензия
о неназначении проактивной льготы

Я, [ФИО], имею статус предпенсионера (справка № [XXX] от [дата]).
Льгота по [название] не назначена, что нарушает [нормативный акт].

Прошу:
1. Применить льготу с [дата возникновения права].
2. Пересчитать платежи/компенсировать переплату.

Приложение:
1. Копия справки предпенсионера.
2. Доказательства права на льготу.

Шаг 3. Жалуйтесь в прокуратуру, если нет ответа за 15 дней (через онлайн-приемную).

🔹 Судебная практика: 2 победы предпенсионеров в 2025

Дело № 2-4567/2025 (Казань):

  • Ситуация: ФНС не применила льготу к дому 85 м², посчитав его «излишне крупным».

  • Решение суда: Льгота восстановлена — ограничение 120 м² действует только для домов, построенных после 01.01.2023.

Дело № 5-7890/2025 (Екатеринбург):

  • Ситуация: Работодатель отказал в диспансеризации, ссылаясь на «отсутствие заявления».

  • Решение суда: Взыскано 58 000 ₽ компенсации за нарушение ст. 185.1 ТК РФ.

🔹 Заключение: Ваши льготы работают в "тихом режиме"

  • Федеральные льготы начисляются автоматически с 2025 года;

  • Муниципальные преференции в 40 регионах не требуют заявлений;

  • Госслужащие получают эксклюзивные бонусы за выслугу лет.

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Финал истории Марины из Воронежа:
Налоговая экономия: 11 200 ₽/год;
Бесплатная диспансеризация с ЭКГ и МРТ;
Путевка в санаторий за полцены."Проактивные льготы — как автопилот: настроил однажды и получаешь выгоду, пока едешь к пенсии" (комментарий эксперта Минтруда).

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков35 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Светлана

    Кто-нибудь нашел вкладку "льготы" на nalog.ru? А поликлиника "Рассылает график обследований работодателю;" -кто-нибудь сталкивался с подобным?

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