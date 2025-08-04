Проактивные льготы предпенсионерам: Какие преференции дают без заявлений в 2025 году

🔹 Ключевое изменение 2025: Что значит "проактивно"?
Согласно ФЗ №362 от 28.12.2024, 3 категории льгот назначаются без заявлений:
Налоговые льготы на имущество — ФНС использует данные Росреестра и сведения о возрасте;
Дни диспансеризации — работодатель обязан предоставить их по графику медорганизации;
Защита от увольнения — статус предпенсионера передается в инспекцию труда автоматически.
Налоговые льготы: 5 объектов, которые освободят автоматически
Постановление Правительства № 881 от 15.11.2024 обязывает ФНС применять льготы без заявлений для:
Объект | Условия освобождения | Как проверить
Квартира/комната | Только 1 объект по выбору ФНС (наибольшая кадастр. стоимость) | В ЛК ФНС на вкладке «Имущество»
Жилой дом | Площадь до 120 м² | Сверьте с выпиской ЕГРН
Гараж/машино-место | Льгота на 1 объект | Если гаража нет — льгота переносится на хозпостройку
Дача ≤ 50 м² | Любое назначение строения | Проверить в разделе «Земельный налог»
6 соток земли | Для ИЖС, ЛПХ, садоводства | Льгота применяется к участку с максимальной ставкой
⚠️ Если у вас 2 квартиры: ФНС самостоятельно выберет одну (где налог выше). Чтобы изменить объект — подайте заявление!
🔹 Диспансеризация без заявлений: как это работает
Новый алгоритм с 2025 года:
Поликлиника формирует списки предпенсионеров по данным СФР;
Рассылает график обследований работодателю;
Работодатель обязан включить дни в табель без вашего заявления.
Ваши права:
🗓️ Перенести дату, позвонив в регистратуру;
✅ Отказаться от процедуры (письменно уведомив работодателя);
🧾 Получить справку о прохождении в день осмотра.
🔹 Льготы госслужащим: скрытые преференции
Разъяснения Минтруда № 15-4/В-567 от 12.01.2025:
Досрочный выход на пенсию сохраняет все предпенсионные льготы до общеустановленного срока;
Бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам через профсоюзы;
Компенсация 50% стоимости санаторно-курортного лечения (при стаже госслужбы ≥ 15 лет).
Пример:
Гражданский служащий 58 лет (выслуга 25 лет) получает:
Освобождение от налога на квартиру;
Путевку в санаторий за 12 500 ₽ вместо 25 000 ₽.
🔹 Муниципальные льготы: как их активируют проактивно
В 40 регионах внедрена система автоматического назначения:
Льготы на капремонт (Москва, СПб) — начисляются по данным ЕИРЦ;
Транспортные карты (Татарстан, Башкортостан) — приходят почтой за 3 месяца до пенсии;
Компенсации ЖКХ (Сахалин, Мурманск) — пересчет в квитанции после 55/60 лет.
Проверьте свой регион:
1. Зайдите на сайт ФНС: nalog.gov.ru → «Справочная информация» → «Льготы».
2. Выберите муниципалитет → вкладка «Предпенсионеры».
3. Система покажет, какие льготы применяются автоматически.
🔹 3 ситуации, когда нужно подавать заявление
Выбор "альтернативного" объекта налогообложения (если ФНС освободил не ту квартиру).
Оформление региональных льгот (например, скидка на лекарства в Московской области).
Получение дубликата транспортной карты (при утере).
Шаблон заявления на смену льготного объекта:
В ИФНС № [номер]
От [ФИО], ИНН [XXX]
Заявление
о смене объекта налогообложения для льготы
Прошу применить налоговую льготу по пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ к объекту:
- Вид: квартира
- Адрес: [Ваш адрес]
- Кадастровый №: [XXX]
Вместо текущего льготного объекта: [адрес из уведомления ФНС].
Приложение:
1. Выписка ЕГРН на новую квартиру.
Дата ________ Подпись _________
🔹 Что делать, если льготу не назначили? Алгоритм 2025
Шаг 1. Проверьте статус предпенсионера:
Запросите справку через ЛК СФР (раздел «Документы» → «Справка о периоде дожития»).
Шаг 2. Направьте претензию в госорган:
В [Название ведомства]
От [Ваши данные]
Претензия
о неназначении проактивной льготы
Я, [ФИО], имею статус предпенсионера (справка № [XXX] от [дата]).
Льгота по [название] не назначена, что нарушает [нормативный акт].
Прошу:
1. Применить льготу с [дата возникновения права].
2. Пересчитать платежи/компенсировать переплату.
Приложение:
1. Копия справки предпенсионера.
2. Доказательства права на льготу.
Шаг 3. Жалуйтесь в прокуратуру, если нет ответа за 15 дней (через онлайн-приемную).
🔹 Судебная практика: 2 победы предпенсионеров в 2025
Дело № 2-4567/2025 (Казань):
Ситуация: ФНС не применила льготу к дому 85 м², посчитав его «излишне крупным».
Решение суда: Льгота восстановлена — ограничение 120 м² действует только для домов, построенных после 01.01.2023.
Дело № 5-7890/2025 (Екатеринбург):
Ситуация: Работодатель отказал в диспансеризации, ссылаясь на «отсутствие заявления».
Решение суда: Взыскано 58 000 ₽ компенсации за нарушение ст. 185.1 ТК РФ.
🔹 Заключение: Ваши льготы работают в "тихом режиме"
✅ Федеральные льготы начисляются автоматически с 2025 года;
✅ Муниципальные преференции в 40 регионах не требуют заявлений;
✅ Госслужащие получают эксклюзивные бонусы за выслугу лет.
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Финал истории Марины из Воронежа:
Налоговая экономия: 11 200 ₽/год;
Бесплатная диспансеризация с ЭКГ и МРТ;
Путевка в санаторий за полцены."Проактивные льготы — как автопилот: настроил однажды и получаешь выгоду, пока едешь к пенсии" (комментарий эксперта Минтруда).
Комментарии1
Кто-нибудь нашел вкладку "льготы" на nalog.ru? А поликлиника "Рассылает график обследований работодателю;" -кто-нибудь сталкивался с подобным?