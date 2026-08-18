Вы можете каждый месяц терять деньги из-за стажа СССР. Проверьте одну строку

Вы работали в советское время, вышли на пенсию и думаете, что все посчитали правильно? А что, если я скажу вам, что из-за одной «незаметной» строки в вашем лицевом счете вы каждый месяц недополучаете от 1 500 до 2 500 рублей? И это не «байки» — это реальные деньги, которые государство обязано вам доплачивать, если у вас есть стаж, заработанный до 1991 года.

Вы работали в советское время, вышли на пенсию и думаете, что всё посчитали правильно? А что, если я скажу вам, что из-за одной «незаметной» строки в вашем лицевом счёте вы каждый месяц недополучаете от 1 500 до 2 500 рублей? И это не «байки» — это реальные деньги, которые государство обязано вам доплачивать, если у вас есть стаж, заработанный до 1991 года.

В июле 2026 года исполнилось 70 лет с момента принятия легендарного советского закона о пенсиях. Но сам факт наличия советского стажа ещё не гарантирует, что он правильно учтён. По данным экспертов, наличие значимого советского стажа в 2026 году может прибавлять к ежемесячной пенсии в среднем от 1 500 до 2 500 рублей по сравнению с теми, у кого такого стажа нет. А если у вас 10 лет стажа в СССР — прибавка составляет примерно от 1 200 до 1 800 рублей ежемесячно.

Но только при одном условии: если ваш советский стаж правильно учтён при расчёте пенсии. Если нет — вы теряете эти деньги каждый месяц. И пока вы думаете «наверное, всё посчитали правильно», ошибка продолжает влиять на вашу пенсию.

📌 Что такое валоризация и почему она касается каждого, кто работал в СССР

Речь идёт о так называемой валоризации пенсионных прав — механизме, который был введён ещё в 2010 году, но действует до сих пор.

Согласно статье 30.1 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», величина расчётного пенсионного капитала, сформированного до 1 января 2002 года, увеличивается:

на 10% — за сам факт наличия стажа до 2002 года;

+ ещё на 1% за каждый полный год общего трудового стажа, приобретённого до 1 января 1991 года.

Что это значит на практике:

Если вы проработали до конца 1990 года 15 лет, ваш пенсионный капитал увеличивается на 25% — 10% базовой валоризации и дополнительно по 1% за каждый год, отработанный в советский период.

Пример расчёта:

У вас 20 лет стажа до 1991 года.

Базовая валоризация: 10% .

Дополнительная валоризация: 20 лет × 1% = 20% .

Итого валоризация: 30% от расчётного пенсионного капитала, сформированного до 2002 года.

Эти «виртуальные» проценты конвертируются в реальные рубли через систему индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем больше советского стажа — тем выше пенсия.

Важно: закон о советском стаже никто не отменял. Но одно только существование закона вам не поможет, если сведения о вашем стаже учтены неправильно или вы не знаете, как их проверить и скорректировать.

📋 Как проверить, учтён ли ваш советский стаж

ШАГ № 1. ЗАКАЖИТЕ СЗИ-ИЛС

Получите Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта (СЗИ-ИЛС) — это ваш главный документ для проверки пенсионных прав.

Как получить:

через портал «Госуслуги» — услуга «Выписка из лицевого счёта в СФР»;

лично в клиентской службе Социального фонда;

в МФЦ.

В выписке содержатся данные о периодах работы, стаже и накопленных пенсионных коэффициентах.

На что обратить особое внимание:

Изучите пункт 2.2 и сведения о стаже до 2002 года, если этот раздел присутствует в вашей выписке.

Сравните данные из выписки с вашей трудовой книжкой, архивными справками и другими документами. Если вы фактически работали, а нужный период отсутствует или указан неверно — это повод разбираться.

Не говорите себе: «Наверное, так и должно быть». Не должно быть «наверное», когда речь идёт о вашей пенсии.

ШАГ № 2. НЕ НУЖНО ХОДИТЬ В СОЦФОНД И ПРОСИТЬ НА СЛОВАХ

Одна из самых распространённых ошибок пенсионеров:

«Я сходила в Соцфонд, мне сказали, что всё правильно».

А что именно проверили? Какой стаж учли? Какие документы находятся в пенсионном деле? Как рассчитана валоризация?

Устный ответ сотрудника — это не документ.

Обращение лучше оформлять письменно, чтобы у вас остались заявление и официальный ответ. Во многих случаях это можно сделать дистанционно — через электронные сервисы либо направить документы почтой.

ШАГ № 3. ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ ИЛИ ОТПИСКУ? НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ

Вот здесь многие пенсионеры совершают главную ошибку. Получают письмо: «Оснований для перерасчёта не имеется» — и думают: «Ну всё, значит, ничего мне не положено».

Нет.

Сначала необходимо понять, почему отказали, проверены ли ваши документы и правильно ли применены нормы закона.

Если вы считаете решение незаконным или необоснованным, его можно обжаловать в установленном порядке, в том числе в вышестоящий орган СФР, а при наличии оснований — в прокуратуру или суд.

Бояться самого слова «обжалование» не нужно. Это предусмотренный законом способ защиты своих прав.

⚖️ Что говорят суды: ваши шансы на восстановление справедливости

Судебная практика 2025–2026 годов показывает: суды всё чаще встают на сторону пенсионеров, чей советский стаж не был учтён.

Реальные примеры из судебной практики:

1. Мать шестерых детей из Краснотурьинска выиграла суд у СФР. Суд признал незаконным решение должностного лица Фонда и обязал Отделение Социального фонда произвести перерасчёт пенсии с 1 января 2026 года.

2. Прокуратура отсудила для 90-летнего новосибирца пенсию с учётом зарплаты из Казахской ССР. Надзорное ведомство доказало, что законные основания для исключения советского стажа отсутствуют.

3. Верховный суд защитил советский стаж. Теперь любой, чей советский стаж не был учтён из-за формальных ошибок, может требовать перерасчёта. Сроки давности в таких случаях не применяются — доплатят за весь период, когда пенсия была занижена.

Главный вывод из судебной практики: если ваш советский стаж не учтён из-за формальных ошибок или неполных данных, вы имеете право на перерасчёт за весь период, даже если прошло много лет.

📊 Сравнительная таблица: как меняется пенсия в зависимости от советского стажа

Важно: это ориентировочные цифры. Конкретная сумма зависит от индивидуального расчётного пенсионного капитала, который формировался до 2002 года.

📝 Что делать прямо сейчас: пошаговый план действий

Шаг 1. Закажите выписку СЗИ-ИЛС через «Госуслуги» или в МФЦ.

Шаг 2. Проверьте пункт 2.2 выписки — сведения о стаже до 2002 года.

Шаг 3. Сравните данные с трудовой книжкой и другими документами.

Шаг 4. Если нашли ошибку, подайте письменное заявление в СФР о перерасчёте с приложением подтверждающих документов.

Шаг 5. Получили отказ? Не опускайте руки. Обжалуйте решение в вышестоящий орган СФР, прокуратуру или суд.

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🏁 Заключение: ваши деньги — в ваших руках

Закон о валоризации советского стажа никто не отменял. Каждый год, отработанный до 1991 года, даёт вам дополнительный 1% к расчётному пенсионному капиталу. И если ваш стаж не учтён или учтён не полностью — вы теряете деньги каждый месяц.

Что нужно запомнить:

Валоризация — это повышение пенсионного капитала на 10% + 1% за каждый год стажа до 1991 года. Советский стаж может давать прибавку от 1 200 до 2 500 рублей в месяц. Проверьте выписку СЗИ-ИЛС — особенно пункт 2.2 о стаже до 2002 года. Устные ответы сотрудников СФР — не документ. Оформляйте обращения письменно. Отказ СФР — не приговор. Вы имеете право обжаловать решение в вышестоящий орган, прокуратуру или суд. Сроки давности по таким делам не применяются — доплатят за весь период занижения. Судебная практика показывает, что суды часто встают на сторону пенсионеров с советским стажем.

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Главный вывод: если у вас есть стаж, заработанный ещё в СССР, не ждите, что кто-то сам найдёт ошибку за вас. Проверьте свои пенсионные сведения сами. Одна строка в выписке может стоить вам тысяч рублей каждый месяц. И помните: закон на вашей стороне — главное, знать свои права и не бояться их отстаивать.