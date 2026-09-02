Страховой стаж для начисления пенсии начнут считать по-новому

Вы открываете выписку из Социального фонда и видите: ваш страховой стаж меньше, чем вы думали. Или наоборот — больше. Вы не понимаете, почему так вышло. А всё потому, что правила подсчёта стажа изменились. И не один раз, а дважды — с 1 июля 2026 года и с 1 января 2027 года.

Причём некоторые изменения работают в вашу пользу, а некоторые — требуют вашего активного участия.

В 2026 году Правительство РФ выпустило сразу несколько постановлений, которые кардинально меняют порядок учёта страхового стажа для пенсии. Что-то уже вступило в силу с 1 июля. Что-то начнёт действовать с 1 января 2027 года. А если вы ухаживаете за пожилыми или инвалидами — вам нужно успеть подать заявление до конца 2027 года, иначе стаж пропадёт навсегда.

В этой статье — всё, что нужно знать о новых правилах подсчёта страхового стажа: какие изменения уже действуют, какие вступят в силу с 2027 года, кому это выгодно и что нужно сделать прямо сейчас, чтобы не потерять свои пенсионные годы.