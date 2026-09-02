Страховой стаж для начисления пенсии начнут считать по-новому

Вы открываете выписку из Социального фонда и видите: ваш страховой стаж меньше, чем вы думали. Или наоборот — больше. Вы не понимаете, почему так вышло. А всё потому, что правила подсчёта стажа изменились. И не один раз, а дважды — с 1 июля 2026 года и с 1 января 2027 года.
Причём некоторые изменения работают в вашу пользу, а некоторые — требуют вашего активного участия.
В 2026 году Правительство РФ выпустило сразу несколько постановлений, которые кардинально меняют порядок учёта страхового стажа для пенсии. Что-то уже вступило в силу с 1 июля. Что-то начнёт действовать с 1 января 2027 года. А если вы ухаживаете за пожилыми или инвалидами — вам нужно успеть подать заявление до конца 2027 года, иначе стаж пропадёт навсегда.
В этой статье — всё, что нужно знать о новых правилах подсчёта страхового стажа: какие изменения уже действуют, какие вступят в силу с 2027 года, кому это выгодно и что нужно сделать прямо сейчас, чтобы не потерять свои пенсионные годы.
📌 Два этапа изменений: июль 2026 и январь 2027
В 2026 году Правительство РФ приняло несколько постановлений, которые вносят изменения в Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий (утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015).
График изменений:
📋 Изменение №1: Отмена лимита 6 лет для ухода за детьми (действует с 1 января 2026 года)
Это изменение — отличная новость для многодетных родителей.
Раньше при подсчёте страхового стажа периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком до полутора лет учитывались, но с ограничением — не более 6 лет в общей сложности на всех детей.
Что изменилось?
Постановлением Правительства РФ от 19 января 2026 года № 11 из Правил подсчёта стажа исключили слова «, но не более 6 лет в общей сложности».
Теперь все периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет засчитываются в страховой стаж без верхнего ограничения.
Что это значит на практике?
Вывод: если у вас 5 и более детей, ваши годы ухода за ними теперь полностью засчитываются в страховой стаж. Раньше «лишние» годы просто пропадали.
📋 Изменение №2: Уход за детьми при многоплодной беременности — особый порядок
Ещё одно важное изменение касается многоплодной беременности.
Раньше при рождении двойни или тройни периоды ухода за детьми суммировались с учётом их фактической продолжительности. Новые правила это подтверждают и уточняют.
Пример: если родилась двойня, и вы ухаживали за каждым ребёнком до 1,5 лет, в стаж засчитывается 3 года (по 1,5 года на каждого). При тройне — 4,5 года.
📋 Изменение №3: Новый порядок учёта ухода за инвалидами и пожилыми (с 1 января 2027 года)
Это самое масштабное изменение, которое затронет миллионы россиян, ухаживающих за близкими.
С 1 января 2027 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 01.06.2026 № 665, которое меняет правила учёта периодов ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами и лицами старше 80 лет.
🔹 Заявление нужно подавать ДО начала ухода
Раньше можно было подать заявление в Социальный фонд после того, как период ухода завершился. С 2027 года — только до начала ухода.
Что это значит? Если вы уже ухаживаете за пожилым родственником сейчас, вам нужно успеть подать заявление до 1 января 2028 года. После этой даты «задним числом» стаж оформить будет нельзя.
🔹 Подтверждение нужно продлевать ежегодно
Раньше достаточно было один раз подать заявление. С 2027 года нужно продлевать подтверждение ухода каждые 12 месяцев. Если пропустите — стаж за этот год не засчитают.
🔹 Согласие подопечного — теперь всегда
Раньше согласие человека, за которым ухаживают, требовалось только при раздельном проживании. С 2027 года — всегда, даже при совместном проживании.
🔹 Прекращение ухода — уведомить за 5 дней
Как и раньше, при прекращении ухода нужно уведомить Социальный фонд. Срок — 5 рабочих дней.
📊 Таблица: что меняется в учёте стажа — главное в одном месте
⚠️ Что нужно сделать прямо сейчас: пошаговая инструкция
Новые правила требуют от вас активных действий. Если промедлить — можно потерять годы стажа.
Для родителей (изменения уже действуют)
Шаг 1. Проверьте свой лицевой счёт на «Госуслугах».
Посмотрите, все ли периоды ухода за детьми учтены в вашем стаже.
Шаг 2. Если у вас 5 и более детей — проверьте, учтены ли все годы.
Раньше учитывалось не более 6 лет. Теперь — без ограничений. Если в выписке не хватает лет, подайте заявление о корректировке.
Шаг 3. Обратитесь в СФР с заявлением.
Приложите свидетельства о рождении детей и подайте заявление о корректировке индивидуального лицевого счёта.
Для тех, кто ухаживает за инвалидами и пожилыми (изменения с 2027 года)
Шаг 1. Если вы уже ухаживаете — подайте заявление ДО 1 ЯНВАРЯ 2028 ГОДА.
Это крайний срок, чтобы зафиксировать все прошлые периоды ухода. После 1 января 2028 года возможности зафиксировать уход за прошлые периоды не будет.
Шаг 2. Если вы только планируете уход — подавайте заявление ДО начала ухода.
С 2027 года заявление нужно подавать заранее, а не «задним числом».
Шаг 3. Раз в 12 месяцев продлевайте подтверждение.
Не пропускайте сроки, иначе стаж за этот год не засчитают.
Шаг 4. При прекращении ухода — уведомите СФР в течение 5 рабочих дней.
Шаг 5. Собирайте документы.
Вам понадобятся: заявление от ухаживающего, письменное согласие подопечного, справка об инвалидности.
❓ Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Я уже ухаживаю за бабушкой 80 лет. Нужно ли мне что-то делать?
Ответ: Да. У вас есть время до 1 января 2028 года, чтобы подать заявление и зафиксировать все прошлые периоды ухода. Если пропустите этот срок — стаж за прошлые годы не засчитают.
Вопрос: У меня пятеро детей. Сколько лет ухода засчитают в стаж?
Ответ: Теперь — все 7,5 лет (по 1,5 года на каждого ребёнка). Раньше засчитывалось не более 6 лет.
Вопрос: Нужно ли ежегодно подтверждать уход за детьми?
Ответ: Нет. Для ухода за детьми это правило не действует. Ежегодное подтверждение — только для ухода за инвалидами и пожилыми с 2027 года.
Вопрос: Что будет, если я не подам заявление до 2028 года?
Ответ: Все периоды ухода, которые вы не зафиксируете до 1 января 2028 года, не будут учтены в вашем страховом стаже.
Вопрос: Сколько баллов дают за год ухода?
Ответ: За каждый календарный год ухода начисляется 1 год страхового стажа и 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента.
📞 Куда обращаться за консультацией
Если у вас остались вопросы:
Единый контакт-центр СФР — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный)
Портал «Госуслуги» — gosuslugi.ru
МФЦ — по месту жительства
Клиентская служба СФР — по месту жительства
🧾 Заключение
Правила подсчёта страхового стажа меняются — и не все изменения работают автоматически.
С 1 июля 2026 года уже действуют технические уточнения порядка подсчёта стажа. С 1 января 2026 года (с обратной силой) отменён лимит 6 лет для учёта ухода за детьми — это отличная новость для многодетных родителей. А с 1 января 2027 года вступает в силу новый порядок учёта ухода за инвалидами и пожилыми: заявление нужно подавать ДО начала ухода, подтверждать его ежегодно и получать согласие подопечного всегда.
Главные выводы:
Отмена лимита 6 лет для ухода за детьми — теперь все годы ухода до 1,5 лет засчитываются в стаж без ограничений.
Новый порядок ухода за инвалидами и пожилыми — с 2027 года заявление нужно подавать ДО начала ухода, а не после.
Ежегодное подтверждение — с 2027 года нужно продлевать уход раз в 12 месяцев.
Крайний срок для прошлых периодов — до 1 января 2028 года нужно подать заявление на все прошлые периоды ухода, иначе они не будут учтены.
Согласие подопечного — с 2027 года требуется всегда, даже при совместном проживании.
Что делать прямо сейчас:
Проверьте свой лицевой счёт на «Госуслугах» — все ли периоды ухода за детьми учтены.
Если у вас 5 и более детей — убедитесь, что учтены все годы (теперь без ограничений).
Если вы ухаживаете за инвалидом или пожилым — подайте заявление в СФР до 1 января 2028 года, чтобы зафиксировать все прошлые периоды.
Если вы только планируете уход — с 2027 года подавайте заявление до начала ухода.
И помните главное: ваш страховой стаж — это не просто цифры в выписке. Это годы вашей жизни, которые превращаются в пенсионные баллы и будущую пенсию. Новые правила дают вам больше возможностей, но требуют и большей ответственности. Не пропустите сроки — и ваши годы ухода не пропадут даром.
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P.S. Постановления Правительства РФ № 11 от 19.01.2026, № 665 от 01.06.2026 и № 786 от 25.06.2026 уже вступили в силу или вступят в ближайшее время. Они работают в вашу пользу — но только если вы знаете о них и используете их возможности. Проверьте свой стаж уже сегодня.
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