Нельзя получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены

Вы потеряли супруга. Горе, похороны, боль утраты. А потом приходит время решать финансовые вопросы. Вы слышали, что можно получать пенсию умершего мужа вместо своей. И думаете: «А можно ли получать обе? Вдруг получится увеличить доход?»

Ответ — нет. Нельзя.

Гражданин России не может получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены одновременно. Об этом 3 сентября 2026 года сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Необходимо понимать, что получение пенсии по случаю потери кормильца осуществляется вместо имеющейся у его супруга пенсии в настоящее время. Соответственно, супруг не сможет получать свою пенсию и пенсию умершего супруга одновременно», — пояснил эксперт.

Но это не значит, что вы ничего не можете получить. Есть нюансы, которые могут сделать переход на пенсию умершего супруга выгодным. Разбираемся, как работает механизм и когда его стоит использовать.