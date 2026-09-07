Нельзя получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены

Вы потеряли супруга. Горе, похороны, боль утраты. А потом приходит время решать финансовые вопросы. Вы слышали, что можно получать пенсию умершего мужа вместо своей. И думаете: «А можно ли получать обе? Вдруг получится увеличить доход?»
Ответ — нет. Нельзя.
Гражданин России не может получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены одновременно. Об этом 3 сентября 2026 года сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Необходимо понимать, что получение пенсии по случаю потери кормильца осуществляется вместо имеющейся у его супруга пенсии в настоящее время. Соответственно, супруг не сможет получать свою пенсию и пенсию умершего супруга одновременно», — пояснил эксперт.
Но это не значит, что вы ничего не можете получить. Есть нюансы, которые могут сделать переход на пенсию умершего супруга выгодным. Разбираемся, как работает механизм и когда его стоит использовать.
📌 Можно ли перейти на пенсию умершего супруга
Да, такая возможность предусмотрена законом. Вдова или вдовец имеют право оформить страховую пенсию по случаю потери кормильца вместо своей текущей пенсии.
Важнейший нюанс: это замена, а не добавление. Вы не сможете получать две пенсии. Вы выбираете — либо свою, либо пенсию умершего супруга.
Как назначается пенсия по потере кормильца:
Со дня смерти супруга.
Если со дня смерти прошло более 12 месяцев, то пенсия назначается за последние 12 месяцев.
Чтобы оформить, нужно подать заявление в Социальный фонд России.
💰 Что выгоднее: ваша пенсия или пенсия умершего супруга
Здесь всё зависит от конкретных цифр. Но есть несколько объективных факторов, которые стоит учитывать.
Фактор №1: Фиксированная выплата — в два раза меньше
Ключевое отличие: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца равна 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Это означает, что пенсия по потере кормильца всегда будет иметь меньшую гарантированную часть. Однако если у вашего мужа был большой стаж и высокие заработки, его страховая часть (пенсионные баллы) может быть значительно выше вашей. И тогда общая сумма может оказаться больше.
Фактор №2: Вы теряете надбавки
На страховую пенсию по случаю потери кормильца не распространяются нормы права, увеличивающие фиксированную выплату.
Какие надбавки вы теряете при переходе:
Достижение 80 лет — фиксированная выплата не удваивается.
«Сельский» стаж (30 лет в сельском хозяйстве) — надбавка не применяется.
«Северный» стаж (15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях) — надбавка не применяется.
Пример: если ваш муж был «северянином» и имел право на повышенную фиксированную выплату, его пенсия по старости была выше. Но если вы перейдёте на пенсию по потере кормильца, эти надбавки не сохранятся.
📊 Когда переход может быть выгодным
Несмотря на потерю надбавок и меньшую фиксированную часть, переход на пенсию умершего супруга может быть выгоден в следующих случаях:
У вашего мужа был значительно выше стаж — больше пенсионных баллов.
У вашего мужа был выше заработок — баллы начислялись в большем количестве.
Ваша собственная пенсия слишком мала — например, вы получаете социальную пенсию или минимальную страховую.
Вы не имеете права на надбавки (не достигли 80 лет, нет «северного» или «сельского» стажа).
Как считать:
Размер пенсии по потере кормильца = 4 792,35 руб. + (ИПК умершего супруга × 156,76 руб.)
Сравните эту сумму с вашей текущей пенсией. Если пенсия по потере кормильца окажется больше — переход имеет смысл.
📋 Пошаговая инструкция: как оформить пенсию умершего супруга
Шаг 1. Соберите документы
Вам понадобятся:
Свидетельство о смерти супруга.
Ваш паспорт.
СНИЛС ваш и умершего супруга.
Свидетельство о браке.
Документы о стаже и заработке умершего супруга (если они не отражены в лицевом счёте).
Шаг 2. Подайте заявление
Сделать это можно одним из трёх способов:
СпособКак подать«Госуслуги»В личном кабинете, раздел «Пенсии, пособия и льготы»Лично в СФРВ клиентской службе Социального фонда по месту жительстваЛично в МФЦВ любом центре «Мои Документы»
Шаг 3. Дождитесь решения
СФР рассматривает заявление и принимает решение. Если всё в порядке, вам назначат пенсию по случаю потери кормильца.
Шаг 4. Сравните и выберите
Помните: вы не можете получать обе пенсии. Если вы перешли на пенсию умершего супруга, ваша собственная пенсия перестаёт выплачиваться. Поэтому перед подачей заявления тщательно сравните обе суммы.
❓ Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Можно ли получать свою пенсию и пенсию умершего мужа одновременно?
Ответ: Нет. Закон этого не допускает. Выбор — только одна пенсия.
Вопрос: Если я перейду на пенсию мужа, а потом она окажется меньше, смогу ли я вернуть свою?
Ответ: Да. Вы можете в любой момент подать заявление о возврате на свою пенсию. Но процесс займёт время, и за период, пока вы получали пенсию мужа, ваша собственная пенсия не индексировалась.
Вопрос: А если я уже получаю пенсию мужа, а потом мне исполняется 80 лет — надбавка будет?
Ответ: Нет. На пенсию по потере кормильца надбавка за 80 лет не распространяется.
Вопрос: Я получаю пенсию мужа уже несколько лет. Могу ли я получить доплату за прошлые годы, если сейчас поняла, что его пенсия была больше?
Ответ: Нет. Если вы выбрали пенсию мужа, вы не можете вернуться и потребовать доплату за прошлые годы. Решение принимается на будущее.
📞 Куда обращаться за консультацией
Если вы сомневаетесь, что вам выгоднее, вы можете:
Позвонить в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01.
Обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства.
Заказать предварительный расчёт пенсии по потере кормильца через «Госуслуги» или в СФР.
🧾 Заключение
Две пенсии не получить: ваша пенсия и пенсия умершего супруга — взаимоисключающие вещи.
Закон позволяет перейти на пенсию по случаю потери кормильца, но это замена, а не добавление. При этом фиксированная выплата по пенсии по потере кормильца составляет всего 50% от фиксированной выплаты по старости (4 792,35 руб. против 9 584,69 руб.), а надбавки за 80 лет, «северный» или «сельский» стаж на неё не распространяются.
Однако если у вашего мужа был значительно выше стаж и заработок, переход может быть выгоден.
Главные выводы:
Вы не можете получать свою пенсию и пенсию умершего мужа одновременно. Это запрещено законом.
Перейти на пенсию умершего супруга можно — для этого нужно подать заявление в СФР.
Фиксированная выплата по пенсии по потере кормильца — 4 792,35 руб., что в два раза меньше, чем по старости (9 584,69 руб.).
Надбавки за 80 лет, «северный» и «сельский» стаж на пенсию по потере кормильца не распространяются.
Переход выгоден, если у мужа был значительно выше стаж и заработок, чем у вас.
Срок назначения — со дня смерти, но не более чем за 12 месяцев, если прошло больше года.
Что делать прямо сейчас:
Если вы потеряли супруга — не торопитесь с переходом. Сначала посчитайте обе пенсии.
Закажите в СФР предварительный расчёт пенсии по потере кормильца.
Сравните с вашей текущей пенсией.
Если пенсия мужа больше — подавайте заявление. Если нет — оставайтесь на своей.
И помните главное: переход на пенсию умершего супруга — это не «дополнительный доход», а замена. Взвесьте все за и против, посчитайте цифры и только потом принимайте решение.
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P.S. Если вы сомневаетесь, что вам выгоднее, позвоните на горячую линию СФР 8-800-100-00-01. Консультация бесплатна. Ваша пенсия — это ваш выбор. И он должен быть осознанным.
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