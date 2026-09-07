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Васильева Яна
Пенсии
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Нельзя получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены

Вы потеряли супруга. Горе, похороны, боль утраты. А потом приходит время решать финансовые вопросы. Вы слышали, что можно получать пенсию умершего мужа вместо своей. И думаете: «А можно ли получать обе? Вдруг получится увеличить доход?»

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Вы потеряли супруга. Горе, похороны, боль утраты. А потом приходит время решать финансовые вопросы. Вы слышали, что можно получать пенсию умершего мужа вместо своей. И думаете: «А можно ли получать обе? Вдруг получится увеличить доход?»

Ответ — нет. Нельзя.

Гражданин России не может получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены одновременно. Об этом 3 сентября 2026 года сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Необходимо понимать, что получение пенсии по случаю потери кормильца осуществляется вместо имеющейся у его супруга пенсии в настоящее время. Соответственно, супруг не сможет получать свою пенсию и пенсию умершего супруга одновременно», — пояснил эксперт.

Нельзя получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены

Но это не значит, что вы ничего не можете получить. Есть нюансы, которые могут сделать переход на пенсию умершего супруга выгодным. Разбираемся, как работает механизм и когда его стоит использовать.

📌 Можно ли перейти на пенсию умершего супруга

Да, такая возможность предусмотрена законом. Вдова или вдовец имеют право оформить страховую пенсию по случаю потери кормильца вместо своей текущей пенсии.

Важнейший нюанс: это замена, а не добавление. Вы не сможете получать две пенсии. Вы выбираете — либо свою, либо пенсию умершего супруга.

Как назначается пенсия по потере кормильца:

  • Со дня смерти супруга.

  • Если со дня смерти прошло более 12 месяцев, то пенсия назначается за последние 12 месяцев.

  • Чтобы оформить, нужно подать заявление в Социальный фонд России.

💰 Что выгоднее: ваша пенсия или пенсия умершего супруга

Здесь всё зависит от конкретных цифр. Но есть несколько объективных факторов, которые стоит учитывать.

Фактор №1: Фиксированная выплата — в два раза меньше

Ключевое отличие: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца равна 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Нельзя получать свою пенсию и пенсию умершего мужа или жены

Это означает, что пенсия по потере кормильца всегда будет иметь меньшую гарантированную часть. Однако если у вашего мужа был большой стаж и высокие заработки, его страховая часть (пенсионные баллы) может быть значительно выше вашей. И тогда общая сумма может оказаться больше.

Фактор №2: Вы теряете надбавки

На страховую пенсию по случаю потери кормильца не распространяются нормы права, увеличивающие фиксированную выплату.

Какие надбавки вы теряете при переходе:

  • Достижение 80 лет — фиксированная выплата не удваивается.

  • «Сельский» стаж (30 лет в сельском хозяйстве) — надбавка не применяется.

  • «Северный» стаж (15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях) — надбавка не применяется.

Пример: если ваш муж был «северянином» и имел право на повышенную фиксированную выплату, его пенсия по старости была выше. Но если вы перейдёте на пенсию по потере кормильца, эти надбавки не сохранятся.

📊 Когда переход может быть выгодным

Несмотря на потерю надбавок и меньшую фиксированную часть, переход на пенсию умершего супруга может быть выгоден в следующих случаях:

  1. У вашего мужа был значительно выше стаж — больше пенсионных баллов.

  2. У вашего мужа был выше заработок — баллы начислялись в большем количестве.

  3. Ваша собственная пенсия слишком мала — например, вы получаете социальную пенсию или минимальную страховую.

  4. Вы не имеете права на надбавки (не достигли 80 лет, нет «северного» или «сельского» стажа).

Как считать:

Размер пенсии по потере кормильца = 4 792,35 руб. + (ИПК умершего супруга × 156,76 руб.)

Сравните эту сумму с вашей текущей пенсией. Если пенсия по потере кормильца окажется больше — переход имеет смысл.

📋 Пошаговая инструкция: как оформить пенсию умершего супруга

Шаг 1. Соберите документы

Вам понадобятся:

  • Свидетельство о смерти супруга.

  • Ваш паспорт.

  • СНИЛС ваш и умершего супруга.

  • Свидетельство о браке.

  • Документы о стаже и заработке умершего супруга (если они не отражены в лицевом счёте).

Шаг 2. Подайте заявление

Сделать это можно одним из трёх способов:

СпособКак подать«Госуслуги»В личном кабинете, раздел «Пенсии, пособия и льготы»Лично в СФРВ клиентской службе Социального фонда по месту жительстваЛично в МФЦВ любом центре «Мои Документы»

Шаг 3. Дождитесь решения

СФР рассматривает заявление и принимает решение. Если всё в порядке, вам назначат пенсию по случаю потери кормильца.

Шаг 4. Сравните и выберите

Помните: вы не можете получать обе пенсии. Если вы перешли на пенсию умершего супруга, ваша собственная пенсия перестаёт выплачиваться. Поэтому перед подачей заявления тщательно сравните обе суммы.

❓ Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Можно ли получать свою пенсию и пенсию умершего мужа одновременно?

Ответ: Нет. Закон этого не допускает. Выбор — только одна пенсия.

Вопрос: Если я перейду на пенсию мужа, а потом она окажется меньше, смогу ли я вернуть свою?

Ответ: Да. Вы можете в любой момент подать заявление о возврате на свою пенсию. Но процесс займёт время, и за период, пока вы получали пенсию мужа, ваша собственная пенсия не индексировалась.

Вопрос: А если я уже получаю пенсию мужа, а потом мне исполняется 80 лет — надбавка будет?

Ответ: Нет. На пенсию по потере кормильца надбавка за 80 лет не распространяется.

Вопрос: Я получаю пенсию мужа уже несколько лет. Могу ли я получить доплату за прошлые годы, если сейчас поняла, что его пенсия была больше?

Ответ: Нет. Если вы выбрали пенсию мужа, вы не можете вернуться и потребовать доплату за прошлые годы. Решение принимается на будущее.

📞 Куда обращаться за консультацией

Если вы сомневаетесь, что вам выгоднее, вы можете:

  • Позвонить в единый контакт-центр СФР по бесплатному номеру: 8-800-100-00-01.

  • Обратиться в клиентскую службу СФР по месту жительства.

  • Заказать предварительный расчёт пенсии по потере кормильца через «Госуслуги» или в СФР.

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🧾 Заключение

Две пенсии не получить: ваша пенсия и пенсия умершего супруга — взаимоисключающие вещи.

Закон позволяет перейти на пенсию по случаю потери кормильца, но это замена, а не добавление. При этом фиксированная выплата по пенсии по потере кормильца составляет всего 50% от фиксированной выплаты по старости (4 792,35 руб. против 9 584,69 руб.), а надбавки за 80 лет, «северный» или «сельский» стаж на неё не распространяются.

Однако если у вашего мужа был значительно выше стаж и заработок, переход может быть выгоден.

Главные выводы:

  1. Вы не можете получать свою пенсию и пенсию умершего мужа одновременно. Это запрещено законом.

  2. Перейти на пенсию умершего супруга можно — для этого нужно подать заявление в СФР.

  3. Фиксированная выплата по пенсии по потере кормильца — 4 792,35 руб., что в два раза меньше, чем по старости (9 584,69 руб.).

  4. Надбавки за 80 лет, «северный» и «сельский» стаж на пенсию по потере кормильца не распространяются.

  5. Переход выгоден, если у мужа был значительно выше стаж и заработок, чем у вас.

  6. Срок назначения — со дня смерти, но не более чем за 12 месяцев, если прошло больше года.

Что делать прямо сейчас:

  • Если вы потеряли супруга — не торопитесь с переходом. Сначала посчитайте обе пенсии.

  • Закажите в СФР предварительный расчёт пенсии по потере кормильца.

  • Сравните с вашей текущей пенсией.

  • Если пенсия мужа больше — подавайте заявление. Если нет — оставайтесь на своей.

И помните главное: переход на пенсию умершего супруга — это не «дополнительный доход», а замена. Взвесьте все за и против, посчитайте цифры и только потом принимайте решение.

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P.S. Если вы сомневаетесь, что вам выгоднее, позвоните на горячую линию СФР 8-800-100-00-01. Консультация бесплатна. Ваша пенсия — это ваш выбор. И он должен быть осознанным.

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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