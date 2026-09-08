Выслуга 38 лет стажа: положен ли выход на пенсию

Вы отработали 38 лет. За плечами — десятилетия труда, бессонные ночи, смены, премии, благодарности. Вы считаете, что заслужили отдых. Но дадут ли вам уйти на пенсию раньше срока? Или придется ждать общего пенсионного возраста?

Вы отработали 38 лет. За плечами — десятилетия труда, бессонные ночи, смены, премии, благодарности. Вы считаете, что заслужили отдых. Но дадут ли вам уйти на пенсию раньше срока? Или придётся ждать общего пенсионного возраста?

Ответ — зависит от того, кто вы: мужчина или женщина.

38 лет стажа — это солидная цифра. Но закон подходит к мужчинам и женщинам по-разному. И если для женщин 38 лет — это билет на досрочную пенсию, то для мужчин — почти, но не совсем.

📌 Главное правило: длительный стаж даёт право на 2 года раньше

В России действует льгота для граждан с длительным страховым стажем. Она позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Требования к стажу:

Женщины — не менее 37 лет .

Мужчины — не менее 42 лет.

Ключевой нюанс: при этом есть нижняя возрастная граница:

Женщины — не ранее 55 лет .

Мужчины — не ранее 60 лет.

То есть даже при наличии нужного стажа пенсия не может быть назначена раньше этих возрастов.

🧑‍🦰 38 лет стажа для женщин — это перебор, а значит — досрочная пенсия

Для женщины 38 лет страхового стажа — это больше требуемых 37 лет. А значит, она имеет право на досрочную пенсию.

В 2026 году общеустановленный пенсионный возраст для женщин составляет 59 лет. Благодаря длительному стажу его можно снизить на 2 года — до 57 лет.

Условия для выхода:

Страховой стаж — не менее 37 лет (у вас 38 — условие выполнено).

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — не менее 30 баллов.

Если оба условия выполнены, женщина с 38-летним стажем может выйти на пенсию в 57 лет.

👨‍🦳 38 лет стажа для мужчин — не хватает 4 лет

Для мужчины 38 лет стажа — это меньше требуемых 42 лет. А значит, права на досрочную пенсию по длительному стажу нет.

В 2026 году общеустановленный пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года. Чтобы выйти на пенсию на 2 года раньше — в 62 года — нужно иметь не менее 42 лет стажа.

Вывод: мужчине с 38-летним стажем придётся ждать общего пенсионного возраста — 64 лет (если нет других льготных оснований).

📊 Таблица: кто выходит на пенсию досрочно по длительному стажу в 2026 году

⚠️ Что входит в стаж для досрочной пенсии, а что — нет

Не все периоды засчитываются в «длительный стаж» для досрочной пенсии.

Входят:

Периоды официальной работы с уплатой страховых взносов.

Периоды временной нетрудоспособности (больничные).

Служба в армии по призыву.

Не входят:

Периоды получения пособия по безработице.

Отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет.

Уход за нетрудоспособными гражданами.

Важно: эти нестраховые периоды засчитываются в общий страховой стаж, но не в стаж для досрочной пенсии по длительному стажу.

🧮 Дополнительные условия: 30 баллов ИПК

Помимо стажа, для назначения досрочной пенсии необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Баллы начисляются за каждый год работы, а также за некоторые нестраховые периоды (армия, уход за детьми), но — напомним — эти периоды не входят в длительный стаж для досрочной пенсии.

🔍 Что делать, если стажа не хватает

Если до 37 лет (для женщин) или 42 лет (для мужчин) не хватает нескольких лет, есть несколько вариантов:

Продолжить работать — каждый дополнительный год приближает вас к заветному рубежу. Проверить, все ли периоды учтены — возможно, какой-то период работы не отражён в вашем лицевом счёте. Закажите выписку на «Госуслугах» и сверьте с трудовой книжкой. Проверить, не входят ли в стаж периоды, которые вы считали нестраховыми — например, служба в армии по призыву входит в стаж для досрочной пенсии. Рассмотреть другие льготные основания — возможно, у вас есть право на досрочную пенсию по другому основанию (вредные условия труда, «северный» стаж, многодетность и т.д.).

📞 Куда обращаться за консультацией

Если у вас остались вопросы:

Единый контакт-центр СФР — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Портал «Госуслуги» — gosuslugi.ru .

Официальный сайт СФР — sfr.gov.ru .

Клиентская служба СФР — по месту жительства.

Бесплатная консультация юриста

🧾 Заключение

38 лет стажа — это много. Но для пенсии важно не только количество, но и пол.

Женщина с 38-летним стажем может выйти на пенсию в 57 лет — на 2 года раньше общего срока. Главное — иметь 30 пенсионных баллов .

Мужчина с 38-летним стажем не имеет права на досрочную пенсию по длительному стажу. Ему нужно 42 года, чтобы уйти на 2 года раньше.

Главные выводы:

Для женщин порог длительного стажа — 37 лет. 38 лет — это перебор, значит, право на досрочную пенсию есть. Для мужчин порог — 42 года. 38 лет не хватает. Права на досрочную пенсию по длительному стажу нет. Досрочная пенсия по длительному стажу даёт право выйти на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В 2026 году женщины с 37+ годами стажа выходят в 57 лет, мужчины с 42+ годами — в 62 года. В стаж для досрочной пенсии входят только периоды официальной работы, больничные и служба в армии. Уход за детьми и безработица — не входят. Обязательное условие — не менее 30 пенсионных баллов (ИПК).

Что делать прямо сейчас:

Закажите выписку из лицевого счёта на «Госуслугах» — проверьте свой стаж и количество баллов.

Сверьте данные с трудовой книжкой — возможно, какие-то периоды не учтены.

Если вам не хватает стажа для досрочной пенсии — проверьте , нет ли других льготных оснований (вредные условия, «северный» стаж, многодетность).

Если вы уже подходите под условия — подавайте заявление в СФР, МФЦ или через «Госуслуги».

И помните главное: 38 лет стажа — это огромный трудовой путь. И если вы женщина — вы уже можете планировать заслуженный отдых. Если мужчина — вам осталось всего 4 года до заветной цифры. Проверьте свои данные, и пусть ваша пенсия будет справедливой.

Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.

P.S. Если вы не уверены в правильности расчёта своего стажа, обратитесь в клиентскую службу СФР для заблаговременной проверки документов. Лучше сделать это за 1–2 года до предполагаемого выхода на пенсию, чтобы успеть исправить ошибки. Ваша пенсия — это ваше право. И оно стоит того, чтобы за него бороться.