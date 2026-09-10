Квартира приватизирована, но в ЕГРН — пусто: как наследнику зарегистрировать право и получить квартиру, даже если нотариус отказывает

Вы открываете завещание матери. В нем — квартира, которую она приватизировала в 1997 году. У вас на руках договор с администрацией, все документы в порядке. Вы идете к нотариусу, чтобы вступить в наследство, а он разводит руками: «В ЕГРН нет сведений о праве собственности вашей матери. Я не могу выдать вам свидетельство».

Вы открываете завещание матери. В нём — квартира, которую она приватизировала в 1997 году. У вас на руках договор с администрацией, все документы в порядке. Вы идёте к нотариусу, чтобы вступить в наследство, а он разводит руками: «В ЕГРН нет сведений о праве собственности вашей матери. Я не могу выдать вам свидетельство».

Знакомая ситуация?

Тысячи наследников по всей России сталкиваются с этой проблемой. Квартиры, приватизированные до 1998 года, часто не имеют записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В те годы регистрация прав не была обязательной — права подтверждались договорами, ордерами, свидетельствами старого образца. Но сегодня, когда вы хотите оформить наследство, отсутствие записи в ЕГРН становится непреодолимым барьером для нотариуса.

Хорошая новость: это не тупик. Проблема решаема. И в этой статье мы подробно расскажем, как поставить квартиру на кадастровый учёт, зарегистрировать право собственности и получить заветное свидетельство о праве на наследство — даже если в ЕГРН пока пусто.

📌 Почему нотариус отказывает и что делать

Нотариус действует строго по закону. Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства входят только те права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на день смерти. Если в ЕГРН нет записи о праве собственности матери, нотариус не может подтвердить, что это имущество принадлежало именно ей. Даже если у вас есть договор приватизации.

Но договор приватизации — это правоустанавливающий документ. Он подтверждает, что квартира была передана в собственность матери в установленном законом порядке. Отсутствие записи в ЕГРН не отменяет самого права, а лишь означает, что оно не было зарегистрировано в современной системе учёта.

Выход: нужно зарегистрировать право собственности на квартиру — либо на имя матери (посмертно, через суд), либо сразу на наследника (по завещанию и договору приватизации). Закон позволяет это сделать, поскольку договор приватизации является основанием для регистрации права.

📋 Пошаговая инструкция: как решить проблему

Шаг 1. Оформите технический план на квартиру

С 2025 года технический план стал обязательным документом для постановки на кадастровый учёт ранее учтённых объектов недвижимости (к которым относится и ваша квартира). Без него Росреестр не примет заявление.

Что это такое: технический план — это документ, который содержит сведения о характеристиках квартиры: площадь, этаж, планировка, адрес и т.д. Его составляет кадастровый инженер.

Где найти специалиста: список кадастровых инженеров, работающих в вашем регионе, можно найти на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в разделе «Реестр кадастровых инженеров».

Сроки и стоимость: изготовление технического плана обычно занимает от 3 до 10 рабочих дней. Стоимость зависит от региона и сложности объекта, но в среднем составляет от 5 000 до 15 000 рублей.

Шаг 2. Подайте заявление в Росреестр через МФЦ

Когда технический план готов, вам нужно обратиться в любой центр «Мои Документы» (МФЦ) и подать заявление:

о постановке квартиры на кадастровый учёт ;

о государственной регистрации права собственности.

Какие документы нужны:

Заявление (заполняется в МФЦ).

Технический план (в электронном виде на диске или флешке, а также на бумаге).

Договор приватизации квартиры (оригинал или нотариально заверенная копия).

Свидетельство о смерти матери.

Завещание (оригинал).

Ваш паспорт .

Свидетельство о праве на наследство (если нотариус уже выдал его на другие объекты, но не на эту квартиру — приложите его).

Важно: вы подаёте документы как наследник, но регистрируете право на себя на основании завещания и договора приватизации. Специалисты Росреестра проверят всю цепочку.

Шаг 3. Если Росреестр отказывает — идите в суд

Если Росреестр отказывает в регистрации (например, по причине того, что право матери не было зарегистрировано), вы имеете право подать иск в суд:

о признании права собственности на квартиру за вами (как наследником по завещанию);

или о включении квартиры в состав наследства и признании за вами права собственности.

Для этого вам понадобится тот же пакет документов: договор приватизации, завещание, техплан, свидетельство о смерти. Суд, рассмотрев дело, вынесет решение, которое будет являться основанием для регистрации права в Росреестре. С этим решением вы снова идёте в МФЦ и регистрируете своё право.

📊 Таблица: все этапы решения проблемы

❓ Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Обязательно ли делать технический план, если квартира уже стояла на кадастровом учёте раньше?

Ответ: Если квартира когда-то была поставлена на учёт в БТИ, но не в ЕГРН, технический план всё равно нужен. С 2025 года это обязательное требование для регистрации ранее учтённых объектов.

Вопрос: Что делать, если договор приватизации утерян?

Ответ: Обратитесь в архив администрации города или района, где проходила приватизация. Обычно там хранятся копии договоров. Можно также запросить копию в МФЦ или Росреестре, если там есть сведения.

Вопрос: Может ли нотариус выдать свидетельство о праве на наследство, если я сначала зарегистрирую право матери?

Ответ: Если вы зарегистрируете право матери посмертно (через суд), то после получения выписки из ЕГРН на имя матери нотариус сможет включить квартиру в наследство и выдать вам свидетельство. Однако проще сразу регистрировать право на себя на основании завещания, как описано в инструкции.

Вопрос: Сколько времени занимает весь процесс?

Ответ: В среднем, от заказа техплана до получения выписки из ЕГРН — около 1–2 месяцев. Если потребуется суд — сроки увеличиваются до 3–6 месяцев.

Вопрос: Можно ли обойтись без технического плана?

Ответ: Нет. С 2025 года это обязательный документ для постановки на кадастровый учёт ранее учтённых объектов.

📞 Куда обращаться за дополнительной помощью

Единый контакт-центр Росреестра — 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный)

Портал «Госуслуги» — gosuslugi.ru

Официальный сайт Росреестра — rosreestr.gov.ru

МФЦ «Мои Документы» — по месту жительства

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🧾 Заключение

Квартира приватизирована, но в ЕГРН пусто — это не конец истории.

Проблема решаема. Вам нужно:

Заказать технический план у кадастрового инженера. Подать заявление в МФЦ о постановке квартиры на кадастровый учёт и регистрации вашего права собственности (на основании договора приватизации матери и завещания). Если Росреестр отказывает — обратиться в суд с иском о признании права собственности.

Главное — не опускать руки. Законы и судебная практика в 2026 году на стороне добросовестных наследников. Отсутствие записи в ЕГРН — это техническая проблема, а не правовая. Она преодолима, и тысячи людей уже успешно прошли этот путь.

Что делать прямо сейчас:

Найдите договор приватизации (оригинал или копию).

Найдите кадастрового инженера в вашем регионе через сайт Росреестра.

Закажите технический план.

Соберите все документы и идите в МФЦ.

И помните главное: ваше право на наследство не зависит от того, есть ли запись в ЕГРН. Это лишь формальность, которую можно и нужно преодолеть. И если вы будете действовать по инструкции, квартира обязательно станет вашей.

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P.S. Если вы уже столкнулись с отказом Росреестра или нотариуса — не тяните. Каждый день промедления отдаляет вас от законного права. Обратитесь к юристу, если чувствуете неуверенность. Но помните: решение есть. И оно в ваших руках.