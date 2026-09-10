Пенсии не ниже 50% от прежней зарплаты

Что такое коэффициент замещения и почему он важен

Коэффициент замещения — это ключевой показатель, который показывает, какую долю от прежней зарплаты составляет пенсия. Если человек получал 50 тысяч рублей, а пенсия у него 20 тысяч, коэффициент замещения равен 40%. Если зарплата была 100 тысяч, а пенсия 25 тысяч — всего 25%. Именно этот показатель определяет, сможет ли пенсионер сохранить привычный уровень жизни или ему придётся во всём себе отказывать.

Международная организация труда (МОТ) ещё в 1952 году в Конвенции № 102 установила минимальный стандарт: коэффициент замещения не должен быть ниже 40%. Россия ратифицировала эту конвенцию, однако на практике показатель неуклонно снижается. Если в начале 2025 года коэффициент замещения составлял 29%, то к середине 2026 года он упал до 23%. Это означает, что средний российский пенсионер получает менее четверти от своей прежней зарплаты.