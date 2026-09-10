Пенсии не ниже 50% от прежней зарплаты

Тема, которую годами замалчивали, наконец вышла на первый план. Сегодня российский пенсионер получает лишь около четверти от того, что зарабатывал. Международные стандарты требуют минимум 40%, а в Госдуме уже звучат предложения закрепить 50%. Разбираемся, что такое коэффициент замещения, почему он рухнул до критических значений и какие законопроекты могут вернуть справедливость.
Что такое коэффициент замещения и почему он важен
Коэффициент замещения — это ключевой показатель, который показывает, какую долю от прежней зарплаты составляет пенсия. Если человек получал 50 тысяч рублей, а пенсия у него 20 тысяч, коэффициент замещения равен 40%. Если зарплата была 100 тысяч, а пенсия 25 тысяч — всего 25%. Именно этот показатель определяет, сможет ли пенсионер сохранить привычный уровень жизни или ему придётся во всём себе отказывать.
Международная организация труда (МОТ) ещё в 1952 году в Конвенции № 102 установила минимальный стандарт: коэффициент замещения не должен быть ниже 40%. Россия ратифицировала эту конвенцию, однако на практике показатель неуклонно снижается. Если в начале 2025 года коэффициент замещения составлял 29%, то к середине 2026 года он упал до 23%. Это означает, что средний российский пенсионер получает менее четверти от своей прежней зарплаты.
Почему коэффициент замещения падает
Причин несколько. Главная — разрыв между темпами роста зарплат и индексацией пенсий. С 2015 года зарплаты в стране выросли в 2,6 раза, а средние пенсии — лишь в 1,75 раза. В 2026 году средняя страховая пенсия по старости составляет около 25,69 тысячи рублей, тогда как средняя зарплата достигла 107,9 тысячи рублей. Соотношение опустилось до 23,8%.
Дополнительный удар нанесла отмена индексации пенсий работающим пенсионерам на период с 2016 по 2024 год. Многие пожилые люди, продолжавшие трудиться, годами не получали положенных повышений, что обесценило их пенсионные права. Кроме того, демографическая нагрузка растёт: число пенсионеров увеличивается, а количество работающих, за счёт которых формируются страховые взносы, сокращается. Это создаёт структурный дисбаланс, который невозможно решить только индексациями.
Что предлагают депутаты: от 40% до 50%
В августе 2026 года группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект № 1307039-8. Документ предлагает законодательно закрепить коэффициент замещения утраченного заработка на уровне не ниже 40%. Если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу будет производиться доплата для доведения выплаты до 40% от среднего заработка за последние 12 месяцев перед выходом на пенсию.
Однако КПРФ идёт дальше и настаивает на 50%. Коммунисты давно выступают за то, чтобы пенсия составляла не менее половины средней заработной платы по стране. По их мнению, человек, который всю жизнь работал, должен чувствовать себя защищённым, а не бороться за выживание. Депутат от КПРФ Роман Буланов подчёркивает: в среднем пенсия составляет лишь около четверти средней зарплаты, и в условиях постоянного роста цен на продукты, медикаменты и ЖКХ такой уровень дохода вынуждает пенсионеров вести «борьбу за выживание».
Международный опыт: как делают другие страны
В странах Европейского союза коэффициент замещения по итогам 2023 года составил около 58%. В государствах ОЭСР, где введён обязательный накопительный компонент, уровень пенсий превышает 60% от последней зарплаты. Там, где накопление имеет добровольный характер, коэффициент замещения колеблется в диапазоне 40–60%. Россия с показателем 23% находится на уровне развивающихся стран, где пенсионные системы только формируются.
Что говорят сами россияне
Опросы показывают, что запрос на достойную пенсию в обществе огромен. По данным исследования НПФ «БУДУЩЕЕ» и проекта «ГраФин», 92% россиян рассчитывают на доходы не менее 40% от текущего заработка. При этом 37% заявили, что им необходимо не менее 50% от нынешнего дохода, а 21% назвали коэффициент замещения в размере 75%. Ещё 17% уверены, что для поддержания привычного уровня жизни им потребуется 100% и выше от текущего дохода. Лишь 8% опрошенных считают пенсию в 25% от зарплаты достаточной для жизни.
Сравнение: где мы сейчас и где должны быть
Для наглядности приведём ключевые показатели коэффициента замещения.
Показатель
Значение
Текущий коэффициент замещения в России (2026)
23%
Рекомендация Международной организации труда
не менее 40%
Средний коэффициент замещения в странах ЕС
около 58%
Предложение «Справедливой России»
не ниже 40%
Предложение КПРФ
не ниже 50%
Ожидания россиян (по опросам)
40–75%
Как повысить коэффициент замещения: пути решения
Помимо законодательного закрепления минимального порога, существуют и рыночные механизмы. Эксперты НПФ «БУДУЩЕЕ» предлагают развивать корпоративные пенсионные программы. Если работник и работодатель будут ежемесячно отчислять по 3,5% от зарплаты, коэффициент замещения к 2045 году вырастет до 30%, а к 2060 году достигнет 40% — без дополнительной нагрузки на федеральный бюджет.
Другой путь — стимулирование добровольных пенсионных накоплений. В странах, где накопительный компонент обязателен, уровень пенсий значительно выше. Россия пока только делает первые шаги в этом направлении. Программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году, позволяет гражданам формировать дополнительные накопления, но её охват пока невелик.
Наконец, необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отмена повышений для этой категории с 2016 по 2024 год стала одной из причин падения коэффициента замещения. Восстановление справедливости в этом вопросе — важный шаг к улучшению ситуации.
Что делать гражданам уже сейчас
Во-первых, проверьте свой лицевой счёт в Социальном фонде России. Убедитесь, что все периоды работы, ухода за детьми и другие социально значимые периоды учтены. Если какие-то сведения отсутствуют, соберите подтверждающие документы и подайте заявление на перерасчёт.
Во-вторых, если ваш работодатель предлагает корпоративную пенсионную программу, участвуйте в ней. Даже небольшие отчисления на протяжении 20–30 лет способны существенно повысить ваш доход на пенсии.
В-третьих, рассмотрите возможность добровольных накоплений. Программы негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений позволяют сформировать дополнительный капитал, который будет выплачиваться вместе с государственной пенсией.
Заключение
Пенсия не ниже 50% от прежней зарплаты — это не просто лозунг, а реальная необходимость для миллионов россиян. Сегодня коэффициент замещения в России находится на критически низком уровне в 23%, что значительно ниже международных стандартов. Законопроекты о закреплении 40% и предложения о повышении до 50% — это первые шаги к восстановлению справедливости. Однако только законодательных мер недостаточно. Нужны системные изменения: развитие корпоративных программ, стимулирование добровольных накоплений и возврат индексации работающим пенсионерам. Следите за развитием событий, проверяйте свои пенсионные права и не позволяйте себе остаться без достойной старости. Пенсия — это не подачка, а заработанное право, и бороться за него нужно уже сегодня.
балаболы (что-то часто приходится употреблять это обозначение), можно сказать и популисты. Смысл тот же