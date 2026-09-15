Повышение пенсий военным пенсионерам и инвалидам I группы

Военные пенсионеры: 4% — это только начало?

9 сентября 2026 года депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по контролю Георгий Камнев сообщил ТАСС: с 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будут проиндексированы на 4%. На такой же процент вырастут пенсии военных пенсионеров.

Кого именно это коснётся? Список широкий: Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, таможенная служба, Государственная противопожарная служба. Индексация затрагивает как оклады по воинским и специальным званиям, так и должностные оклады.

Но вот что важно понимать. 4% — это предварительная цифра. В бюджете заложен именно этот уровень, однако окончательное решение может быть скорректировано в сторону увеличения. Как отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов, к октябрю цифра в 4% может измениться: правительство ориентируется на динамику уровня инфляции. В 2025 году, например, военные пенсии в итоге увеличили на 7,6%, а не на 4%.

Ещё один нюанс: понижающий коэффициент. В 2026 году он зафиксирован на уровне 93,59% и в рамках индексации не меняется. Это означает, что даже при росте окладов итоговая пенсия увеличится не на всю сумму, а с учётом этого коэффициента. Поэтому реальная прибавка в рублях может оказаться меньше, чем вы рассчитывали.