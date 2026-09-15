Повышение пенсий военным пенсионерам и инвалидам I группы

Вы привыкли, что осень — это время, когда государство вспоминает о вас. Каждый год с 1 октября приходит прибавка. Но в 2026 году повышение будет особенным. Военным пенсионерам и силовикам проиндексируют выплаты на 4%. А инвалидам I группы — автоматически удвоят фиксированную выплату и добавят надбавку на уход. В сумме это почти 11 000 рублей дополнительно. Звучит щедро. Но за красивыми цифрами скрывается жёсткая арифметика, о которой молчат в военкоматах и Социальном фонде. Кто-то получит больше, чем ожидал. Кто-то — меньше. А кто-то вообще останется ни с чем. Разбираемся, как именно изменится ваша пенсия с 1 октября и почему одна ошибка в расчётах может лишить вас законных денег.
Военные пенсионеры: 4% — это только начало?
9 сентября 2026 года депутат Госдумы от КПРФ, зампред комитета по контролю Георгий Камнев сообщил ТАСС: с 1 октября оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будут проиндексированы на 4%. На такой же процент вырастут пенсии военных пенсионеров.
Кого именно это коснётся? Список широкий: Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, таможенная служба, Государственная противопожарная служба. Индексация затрагивает как оклады по воинским и специальным званиям, так и должностные оклады.
Но вот что важно понимать. 4% — это предварительная цифра. В бюджете заложен именно этот уровень, однако окончательное решение может быть скорректировано в сторону увеличения. Как отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов, к октябрю цифра в 4% может измениться: правительство ориентируется на динамику уровня инфляции. В 2025 году, например, военные пенсии в итоге увеличили на 7,6%, а не на 4%.
Ещё один нюанс: понижающий коэффициент. В 2026 году он зафиксирован на уровне 93,59% и в рамках индексации не меняется. Это означает, что даже при росте окладов итоговая пенсия увеличится не на всю сумму, а с учётом этого коэффициента. Поэтому реальная прибавка в рублях может оказаться меньше, чем вы рассчитывали.
Инвалиды I группы: удвоение фиксированной выплаты и надбавка на уход
Это, пожалуй, самая существенная прибавка с 1 октября. Инвалидам I группы автоматически удваивают фиксированную выплату к страховой пенсии. В 2026 году базовая фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. Удвоенная — 19 169,38 рубля.
Помимо этого, назначается ежемесячная надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В итоге общий фиксированный компонент пенсии достигает 20 583,24 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем прибавка составляет 10 998,55 рубля.
Это почти 11 000 рублей сверху. Для человека, живущего на пенсию, — сумма огромная. Но есть ловушка. Две прибавки одновременно не назначаются. Если выплата уже была повышена из-за инвалидности, после достижения 80 лет повторного удвоения не произойдёт. То есть если вы инвалид I группы и вам исполняется 80 лет — вы не получите двойное удвоение. Вы просто продолжите получать ту же сумму.
Также важно: перерасчёт производится автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. У Социального фонда есть вся необходимая информация.
Таблица: кто, сколько и как получит с 1 октября 2026 года
Почему прибавка может оказаться меньше, чем вы ждали
Первая причина — социальная доплата. Если ваша пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, вы получаете социальную доплату. Когда пенсия увеличивается, доплата уменьшается на ту же сумму. В итоге общая сумма выплаты остаётся прежней. Вы не чувствуете прибавку, потому что её «съедает» перерасчёт доплаты.
Вторая причина — работающие пенсионеры. Если вы продолжаете работать, индексация фиксированной выплаты не производится. После увольнения вы получите перерасчёт с учётом всех пропущенных повышений, включая удвоение по инвалидности или возрасту. Но пока вы работаете — прибавки не будет.
Третья причина — надбавки и дополнительные выплаты. Некоторые надбавки рассчитываются в процентах от окладов. Они тоже вырастут. Но если надбавка фиксированная, она не изменится. В результате общая сумма пенсии увеличится неравномерно.
Что делать, если прибавка не пришла
Если вы военный пенсионер или инвалид I группы и с 1 октября не получили повышенную выплату, вот что нужно сделать.
Первое: проверьте, относитесь ли вы к категории. Для военных пенсионеров — служили ли вы в Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, таможне или пожарной службе. Для инвалидов I группы — установлена ли у вас эта группа.
Второе: проверьте, не работаете ли вы. Если да — индексация не производится.
Третье: проверьте, не «съедает» ли прибавку социальная доплата. Если ваша пенсия ниже прожиточного минимума, доплата может скорректироваться.
Четвёртое: обратитесь в Социальный фонд или военкомат. Если вы уверены, что прибавка должна быть, но её нет — подайте заявление или позвоните на горячую линию.
Пятое: если ошибка подтвердится — требуйте перерасчёта. Вы имеете право на недоплату за все месяцы, когда прибавка не была начислена.
Что будет дальше: ноябрь и декабрь
С 1 ноября запланирован перерасчёт доплат к пенсиям бывших лётчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учётом специального стажа, заработка и дополнительных страховых взносов. Тем, кто уже получает такую доплату, обращаться не нужно — перерасчёт произведут автоматически. Тем, кто ранее не оформлял выплату, необходимо подать заявление.
Кроме того, не исключено, что правительство скорректирует процент индексации военных пенсий в сторону увеличения, если фактическая инфляция превысит прогноз. В 2025 году так и произошло — вместо 4% выплаты выросли на 7,6%. Следите за новостями в конце сентября — начале октября.
Заключение
С 1 октября 2026 года военные пенсионеры и силовики получат индексацию на 4%. Инвалиды I группы — удвоение фиксированной выплаты и надбавку на уход, в сумме почти 11 000 рублей дополнительно. Перерасчёт производится автоматически, без заявлений.
Но не все почувствуют прибавку одинаково. Социальная доплата, работа, понижающий коэффициент — всё это может уменьшить реальный рост выплат. А те, кто одновременно является инвалидом I группы и достиг 80 лет, не получат двойного удвоения — прибавки не суммируются.
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Проверьте свои выплаты после 1 октября. Если прибавка не пришла или оказалась меньше ожидаемой — обратитесь в Социальный фонд или военкомат. Ваша пенсия — это ваше право. И вы должны получать всё, что положено. Потому что 11 000 рублей сверху — это не подачка. Это заработанное.