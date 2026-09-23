Увольняетесь на пенсии: Как получить льготы пенсионеру

Вы работаете на пенсии. Не потому, что скучно, а потому что на одну пенсию не прожить. Вы тянете лямку, платите налоги, но при этом теряете индексацию, которая положена неработающим. И вот вы решили уволиться. Вы думаете: «Наконец-то отдохну». А на самом деле — вы теряете деньги. Каждый месяц. Потому что не знаете о трёх льготах, которые положены пенсионеру при увольнении. Шокирующая правда: если вы уволитесь правильно, государство вернёт вам сотни тысяч рублей. Если неправильно — останетесь ни с чем. Миллионы работающих пенсионеров ежегодно упускают эти деньги только потому, что не знают своих прав. Разбираемся, какие три льготы вам положены, как их получить и почему молчание в Соцфонде стоит вам так дорого.
Льгота первая: увольнение без отработки двух недель
Когда вы увольняетесь по собственному желанию, по общему правилу вы должны предупредить работодателя за две недели. Это время нужно, чтобы найти замену. Но для пенсионеров есть исключение.
Статья 80 Трудового кодекса РФ устанавливает: если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. То есть вы можете написать заявление сегодня, а уволиться завтра. Никакой отработки. Никаких двух недель.
Но есть ключевой момент. В заявлении нужно указать причину увольнения: «в связи с выходом на пенсию». Если вы напишете просто «по собственному желанию», — отработка обязательна. Если укажете «в связи с выходом на пенсию» — вас обязаны уволить в тот день, который вы указали.
Более того, если вы уже использовали своё право на увольнение в связи с выходом на пенсию, это не значит, что вы не можете сделать это снова. Верховный Суд РФ разъяснил: если пенсионер устроился на работу, а затем снова решил уволиться по этому основанию, он имеет право на увольнение без отработки. Право на льготу не ограничено количеством раз.
Дополнительный бонус: перед увольнением вы можете взять административный отпуск без сохранения зарплаты. Пенсионерам по возрасту положено до 14 календарных дней в году (статья 128 ТК РФ). Работодатель обязан предоставить такой отпуск по вашему заявлению. Отказать нельзя.
Льгота вторая: перерасчёт пенсии с учётом всех пропущенных индексаций
Это самая крупная льгота. И самая недооценённая. С 2016 по 2024 год пенсии работающих пенсионеров не индексировались. Вы получали ту же сумму, что и при выходе на пенсию, даже если цены выросли в разы. А неработающие пенсионеры получали прибавки.
Ваши пропущенные индексации не сгорели. Они «заморожены» в вашем лицевом счёте и ждут своего часа. Этот час наступает при увольнении.
После того как вы уволитесь, Социальный фонд России обязан произвести перерасчёт. В расчёт включаются все пропущенные индексации за 2016–2024 годы. Причём это происходит автоматически. Вам не нужно подавать заявление. Работодатель передаёт сведения об увольнении в СФР, и фонд сам пересчитывает пенсию.
Прибавка выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Например, если вы уволились в сентябре 2026 года, то с 1 октября 2026 года вы начнёте получать пенсию в полном размере — с учётом всех прошлых индексаций.
Насколько вырастет пенсия? Для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и работал до 2025–2026 года, прибавка может достигать 40–50%, а в отдельных случаях — почти 120%. Если ваша пенсия была 20 000 рублей, после увольнения она может вырасти до 28 000–30 000 рублей. За год это дополнительные 100–120 тысяч рублей.
Важно: если после перерасчёта вы снова выйдете на работу, проиндексированный размер пенсии за вами сохраняется. Вы не теряете прибавку. Это прямо закреплено в законе.
Пока вы работаете, вы не имеете права на ряд социальных выплат. Как только вы увольняетесь, ваш статус меняется на «неработающий пенсионер». И у вас возникает право на дополнительные меры поддержки.
Первое: социальная доплата до прожиточного минимума. Если ваша пенсия (с учётом всех индексаций) ниже прожиточного минимума пенсионера в вашем регионе, вам назначается федеральная или региональная социальная доплата. Она доводит общую сумму до прожиточного минимума. В 2026 году прожиточный минимум пенсионера в среднем по России — 16 288 рублей. В некоторых регионах он выше. Доплата назначается автоматически, но иногда требуется заявление.
Второе: льготы по оплате ЖКУ и проезда. В большинстве регионов неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Обычно она составляет 50% от регионального стандарта. Также во многих субъектах РФ действуют льготы на проезд в общественном транспорте. Условия зависят от региона.
Третье: доплата за звание «Ветеран труда». Если у вас есть это звание, при выходе на пенсию вы можете оформить ежемесячную денежную выплату. Её размер зависит от региона. В Москве это около 1 000 рублей, в Санкт-Петербурге — около 800 рублей, в других регионах — от 500 до 1 500 рублей.
Четвёртое: другие региональные льготы. В каждом субъекте РФ есть свои меры поддержки неработающих пенсионеров: компенсация за капитальный ремонт, льготы на лекарства, санаторно-курортное лечение, налоговые льготы. Уточняйте в местной соцзащите.
Таблица: льготы пенсионерам при увольнении
Что делать, чтобы получить все три льготы
Шаг первый: проверьте свой лицевой счёт. Закажите выписку из ИЛС через «Госуслуги». Убедитесь, что все периоды работы учтены, баллы начислены. Если чего-то не хватает — соберите документы и подайте заявление.
Шаг второй: напишите правильное заявление на увольнение. Обязательно укажите: «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Это даст вам право не отрабатывать две недели.
Шаг третье: после увольнения проверьте перерасчёт. В течение 1–2 месяцев после увольнения Социальный фонд должен пересчитать пенсию. Проверьте поступление. Если прибавка не пришла — обратитесь в СФР.
Шаг четвёртый: оформите социальные выплаты. Обратитесь в местную соцзащиту или МФЦ. Узнайте, какие льготы положены неработающим пенсионерам в вашем регионе. Подайте заявления на доплату до прожиточного минимума, компенсацию ЖКУ, льготы на проезд.
Шаг пятый: если вам отказывают — обжалуйте. Требуйте письменное решение. Обращайтесь в вышестоящий орган, прокуратуру или суд. Судебная практика показывает: если право есть, суд встанет на вашу сторону.
Судебная практика: пенсионеры выигрывают
Судебная практика по делам о перерасчёте пенсий работающим пенсионерам складывается в пользу граждан. Суды неоднократно указывали: отмена индексации для работающих пенсионеров не означает, что эти деньги «сгорают». Они подлежат восстановлению при увольнении.
В одном из дел пенсионер, оформивший пенсию в 2015 году и работавший до 2025 года, после увольнения получил прибавку в размере 43%. В другом деле пенсионерка, работавшая 8 лет на пенсии, получила единовременную доплату за все пропущенные индексации — более 300 тысяч рублей.
Заключение
Увольнение с работы для пенсионера — это не просто выход на отдых. Это возможность вернуть деньги, которые вы теряли годами. Три льготы: увольнение без отработки, перерасчёт пенсии с учётом всех пропущенных индексаций и социальные выплаты для неработающих пенсионеров. Вместе они могут дать прибавку в десятки тысяч рублей в месяц.
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Не бойтесь увольняться, если это выгодно. Не позволяйте работодателям убеждать вас, что «на пенсии работать почётно». Это ваша жизнь. И ваши деньги. Проверьте свой лицевой счёт. Напишите правильное заявление. Оформите положенные выплаты. И если кто-то попытается вас обмануть — боритесь. Судебная практика на вашей стороне. Ваша пенсия — это не подачка. Это заработанное. И вы имеете право на всё, что положено. Главное — знать, как попросить.