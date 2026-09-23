Увольняетесь на пенсии: Как получить льготы пенсионеру

Льгота первая: увольнение без отработки двух недель

Когда вы увольняетесь по собственному желанию, по общему правилу вы должны предупредить работодателя за две недели. Это время нужно, чтобы найти замену. Но для пенсионеров есть исключение.

Статья 80 Трудового кодекса РФ устанавливает: если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. То есть вы можете написать заявление сегодня, а уволиться завтра. Никакой отработки. Никаких двух недель.

Но есть ключевой момент. В заявлении нужно указать причину увольнения: «в связи с выходом на пенсию». Если вы напишете просто «по собственному желанию», — отработка обязательна. Если укажете «в связи с выходом на пенсию» — вас обязаны уволить в тот день, который вы указали.

Более того, если вы уже использовали своё право на увольнение в связи с выходом на пенсию, это не значит, что вы не можете сделать это снова. Верховный Суд РФ разъяснил: если пенсионер устроился на работу, а затем снова решил уволиться по этому основанию, он имеет право на увольнение без отработки. Право на льготу не ограничено количеством раз.

Дополнительный бонус: перед увольнением вы можете взять административный отпуск без сохранения зарплаты. Пенсионерам по возрасту положено до 14 календарных дней в году (статья 128 ТК РФ). Работодатель обязан предоставить такой отпуск по вашему заявлению. Отказать нельзя.