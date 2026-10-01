Кто хранил этот документ СССР — тому прибавка к пенсии

Миф первый: свидетельство о рождении советского образца

Самая распространённая уловка, которую активно раскручивают в соцсетях и на фишинговых сайтах. Якобы если у вас сохранилось свидетельство о рождении советского образца — вы можете получить крупную доплату. В фейковых публикациях утверждается, что при наличии такого документа пенсионеры могут получить прибавку к пенсии, но конкретной информации нет — только ссылка на сторонний ресурс.

На самом деле сам факт сохранности свидетельства о рождении не является поводом для увеличения пенсии. Мошенники используют этот заголовок, чтобы заманить людей на фишинговые сайты и украсть их личные данные.

Однако зерно правды здесь есть, и оно касается не свидетельства о рождении, а периодов ухода за детьми. Согласно информации Социального фонда России, у граждан, дети которых родились до 1990 года, есть возможность заменить период работы периодом ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет — но не более шести лет в общей сложности. Этот период будет учтён в баллах. Перерасчёт рассчитывается индивидуально для каждого гражданина и может быть выгоден не для всех.

За каждого ребёнка начисляются пенсионные коэффициенты: 2,7 балла за первого, 5,4 за второго, 8,1 за третьего и последующих. Мать четверых детей, которая провела в декретах суммарно шесть лет, может получить до 24 дополнительных пенсионных баллов. В денежном выражении это может дать прибавку в несколько тысяч рублей. Но для этого нужно подать заявление на перерасчёт — автоматически это не происходит.