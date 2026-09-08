Учетная политика: нужна или нет? Что за зверь такой?

Есть в бухгалтерской жизни документ, о котором многие вспоминают только тогда, когда на пороге появляется налоговый инспектор. Учетная политика — штука, которую то путают с внутренним уставом компании, то считают формальностью «для галочки», то вовсе забывают оформить. Разбираемся, что это за зверь, кусается ли он и обязательно ли держать его в компании на привязи.
Что это вообще такое
Если убрать канцелярит, учетная политика — это свод правил, по которым компания ведет учет. Причем правил не абстрактных, а вполне конкретных: какой план счетов использовать, как оценивать активы, когда их признавать и списывать, как организован документооборот и по какому графику проводится инвентаризация.
Но у этого зверя, оказывается, две головы.
Голова первая — бухгалтерская. Это набор способов ведения бухучета, которые компания выбирает самостоятельно. Причем не произвольно: организация опирается на законодательство о бухучете, федеральные и отраслевые стандарты. Если стандарт прямо предписывает способ учета — используется он. Если стандарт молчит — компания разрабатывает свой вариант, но всё равно в рамках требований законодательства.
Голова вторая — налоговая. Здесь речь идет о выбранных налогоплательщиком методах определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета других показателей финансово-хозяйственной деятельности. И вот тут кроется важный нюанс, который многих удивляет.
Можно ли обойтись без нее
Формально прямого штрафа именно за отсутствие документа под названием «Учетная политика» законодательство не предусматривает. Но это не значит, что зверя можно не заводить вовсе.
Дело в том, что отсутствие учетной политики — это нарушение требований законодательства о бухгалтерском и налоговом учете, и оно тянет за собой вполне реальные последствия:
На проверке. Если налоговики запросят положения об учетной политике, а применяемые компанией методы учета нигде не закреплены, это ставит под сомнение правильность расчета налоговой базы. А сомнения инспектора, как известно, редко трактуются в пользу налогоплательщика.
Ответственность руководителя. Директора могут привлечь по ст. 15.6 КоАП РФ — за непредставление сведений, необходимых для налогового контроля.
Штрафы по НК РФ. За непредставление документов — 200 рублей за каждый (ст. 126 НК РФ). Кажется мелочью, но дальше интереснее: за грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения (ст. 120 НК РФ) — 10 000 рублей, если нарушение было в течение одного налогового периода, и уже 30 000 рублей — если больше чем в одном. А если из-за этого занизилась налоговая база — штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога, но не менее 40 000 рублей.
Так что зверь хоть и не кусается напрямую, но исправно расчищает дорогу для тех, кто это делает.
Один документ или два?
Отдельный и часто задаваемый вопрос: нужно ли заводить две учетные политики — отдельно бухгалтерскую и отдельно налоговую, — или хватит одной на двоих?
Здесь есть принципиальный момент. Согласно действующему законодательству, учетная политика для целей налогообложения обязана существовать как самостоятельный документ. Бухгалтерская учетная политика ее не заменяет — это два разных по назначению документа, даже если оба называются одинаково «учетной политикой».
При этом формально ничто не мешает утвердить единый документ, если прямо указать в нем, что он принят и для целей бухгалтерского, и для целей налогового учета. Практический ориентир простой:
Методы совпадают (например, метод начисления применяется и там, и там) — можно спокойно включить налоговые положения в состав общей учетной политики.
Методы различаются (классический пример — метод начисления в бухучете и кассовый метод в налоговом учете) — политику для целей налогообложения лучше оформить отдельным документом. Так проще избежать путаницы и обеспечить прозрачность учета.
Как этим зверем управлять
Учетная политика — не разовая бумажка «на подпись», а рабочий инструмент, который живет по своим правилам.
Последовательность. Ст. 8 закона № 402-ФЗ прямо требует: учетная политика применяется последовательно из года в год. Менять подход к учету каждый квартал, потому что «так удобнее сейчас», нельзя.
Когда можно менять. Для бухучета закон допускает изменения в трех случаях: изменились требования законодательства или стандартов; компания разработала или выбрала новый способ учета, который повышает качество информации об объекте; либо существенно изменились условия деятельности организации. Причем менять политику нужно с начала отчетного года — это правило введено, чтобы отчетность разных лет оставалась сопоставимой.
Для налогового учета логика похожая: изменения вносятся при изменении налогового законодательства или при появлении нового вида деятельности, а решение о новых методах учета действует с начала нового налогового периода.
Кто оформляет. Формирует документ тот, кто отвечает за ведение учета — обычно главный бухгалтер, — а утверждает приказом или распоряжением руководитель организации. Экономический субъект формирует свою учетную политику самостоятельно, но обязательно руководствуясь законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.
Так нужна она или нет?
Если коротко — да, безальтернативно нужна, причем в двух ипостасях: для бухгалтерского учета и для налогового. Отсутствие этого документа не карается напрямую отдельной статьей, но открывает дорогу к вполне ощутимым штрафам и спорам с налоговой, особенно если применяемые компанией методы учета нигде документально не закреплены.
А вот вопрос «одним документом оформлять или двумя» — уже не про закон, а про здравый смысл: если бухгалтерский и налоговый учет ведутся по одинаковым правилам, можно уложить всё в один файл. Если методы расходятся — лучше развести политики по разным документам, чтобы потом не объяснять проверяющим, где заканчивается один зверь и начинается другой.