Учетная политика: нужна или нет? Что за зверь такой?

Что это вообще такое

Если убрать канцелярит, учетная политика — это свод правил, по которым компания ведет учет. Причем правил не абстрактных, а вполне конкретных: какой план счетов использовать, как оценивать активы, когда их признавать и списывать, как организован документооборот и по какому графику проводится инвентаризация.

Но у этого зверя, оказывается, две головы.

Голова первая — бухгалтерская. Это набор способов ведения бухучета, которые компания выбирает самостоятельно. Причем не произвольно: организация опирается на законодательство о бухучете, федеральные и отраслевые стандарты. Если стандарт прямо предписывает способ учета — используется он. Если стандарт молчит — компания разрабатывает свой вариант, но всё равно в рамках требований законодательства.

Голова вторая — налоговая. Здесь речь идет о выбранных налогоплательщиком методах определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета других показателей финансово-хозяйственной деятельности. И вот тут кроется важный нюанс, который многих удивляет.