Когда одно увольнение несет в себе череду нарушений

На первый взгляд — рядовая ситуация: директор, он же участник ООО, уволился. Дело житейское, кадровое, оформляется приказом и записью в трудовой книжке (или в электронном формате — кому как привычнее). Но если до этого момента общество вело себя, скажем так, вольно с корпоративными процедурами, одно увольнение способно потянуть за собой целую цепочку нарушений — от бухгалтерии до корпоративного права. Разберём на практическом примере, как это происходит и что с этим делать бухгалтеру, директору и участникам.
Исходные данные
ООО, пять участников, один из них — директор. По уставу годовую бухгалтерскую отчётность должно утверждать общее собрание участников. За 2025 год отчётность сдали без утверждения, инвентаризацию перед её составлением не проводили. В марте 2026 года трое участников, включая директора, вышли из общества; доли, перешедшие к обществу, распределили — но без протокола. Часть действительной стоимости доли выплатили деньгами, часть — товаром. После этого директор уволился. Инвентаризацию провели только в мае, уже независимой организацией, и уже после его ухода.
Разберём, где здесь заканчивается норма и начинается нарушение — и почему они выстроились именно в такую цепочку.
Нарушение первое: отчётность без инвентаризации
Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчётности — не рекомендация, а прямая обязанность (ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ФСБУ 28/2023). Её отсутствие означает, что показатели баланса нельзя считать документально подтверждёнными в полной мере, а это, в свою очередь, ставит под сомнение всё, что от этих показателей зависит — включая последующий расчёт действительной стоимости долей вышедших участников.
Формально это ещё и административный риск: ст. 15.11 КоАП РФ квалифицирует отсутствие своевременной и правильно оформленной инвентаризации активов и обязательств как грубое нарушение требований к бухучёту.
Нарушение второе: отчётность без утверждения
Утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов — исключительная компетенция общего собрания участников (пп. 6 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ «Об ООО»), которое должно проводиться ежегодно, в период с 1 марта по 30 апреля (ст. 34). Сдать отчётность в налоговый орган без этого технически можно — закон не требует прикладывать протокол об утверждении к пакету, направляемому в ГИР БО. Но корпоративно это нарушение: директор не организовал обязательную процедуру, а значит — не исполнил свои обязанности перед обществом.
Само по себе это выглядит малозначительным. Проблема в том, что дальше на этой же непроверенной и неутверждённой базе начинают приниматься решения с реальными деньгами.
Нарушение третье: распределение долей без протокола
Вот здесь и происходит перелом от бухгалтерской небрежности к полноценному корпоративному нарушению. Доли, перешедшие к обществу при выходе участников, подлежат распределению решением общего собрания (ст. 24 Закона № 14-ФЗ). Это решение должно быть удостоверено нотариально либо иным способом, прямо предусмотренным уставом или единогласно принятым участниками (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
Если протокола нет — решения нет. Не «решение с недостатками», не «оспоримое решение», а именно отсутствующее решение: по ст. 181.5 ГК РФ оно ничтожно. Соответственно, запись в ЕГРЮЛ о новом распределении долей, внесённая на основании такого «решения», может быть оспорена любым заинтересованным лицом — участником, кредитором, налоговым органом. А любые дальнейшие действия, опирающиеся на эту запись (в том числе, что важно, назначение нового директора), наследуют ту же уязвимость.
Нарушение четвёртое (потенциальное): расчёт действительной стоимости доли на недостоверной базе
Действительная стоимость доли выходящего участника определяется по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период, предшествующий выходу (п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ). В нашем случае это отчётность за 2025 год — та самая, что сдана без инвентаризации и без утверждения. Если по факту показатели были занижены или завышены, под вопросом оказывается корректность самих выплат: кому-то могли недоплатить, кому-то — переплатить, включая директора-участника, получившего часть выплаты товаром.
И тут увольняется директор
Формально увольнение директора — это два разных, хотя и связанных процесса. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа — вопрос компетенции общего собрания (пп. 4 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ), тоже требующий надлежащим образом удостоверенного протокола. И отдельно — прекращение трудового договора, для руководителя регулируемое ст. 280 ТК РФ (с обязанностью предупредить работодателя за месяц).
Если директора освобождают от полномочий тем же порядком, что и распределяют доли, — то есть без протокола, — на выходе получаем разрыв в легитимности органов управления: неясно, кто на сегодняшний день вправе действовать от имени общества, подписывать документы и, например, инициировать ту самую майскую инвентаризацию.
Как всё это пытаются исправить постфактум
В нашем случае инвентаризацию всё же провели — но в мае, независимой организацией, уже после увольнения директора. Возникает закономерный вопрос: можно ли на основании такой инвентаризации скорректировать отчётность за 2025 год?
Прямого ответа «да» тут нет. Инвентаризация фиксирует остаток на дату её проведения, а не на 31 декабря. За прошедшие месяцы товар двигался: закупки, продажи, списания, и — что здесь особенно важно — часть товара выбыла в марте в счёт выплаты доли вышедшим участникам. Чтобы результаты майской инвентаризации стали основанием для исправления отчётности 2025 года, нужна документальная реконструкция остатка «в обратную сторону»: взять фактический остаток на 15 мая и последовательно «прокрутить» его назад через все документально подтверждённые операции — приход, расход, списания, передачу товара при выходе участников.
Если после такой реконструкции расчётный остаток на 31 декабря 2025 года совпадает с тем, что отражено в балансе, — расхождение объясняется движением 2026 года, и корректировать отчётность 2025 года оснований нет. Если не совпадает и расхождение существенно — это ошибка, исправляемая по правилам ПБУ 22/2010: проводками за декабрь 2025 года и, при существенности, представлением уточнённой отчётности взамен ранее сданной.
Обратите внимание на методологическую тонкость: сама передача товара в марте состоялась на основании ничтожного решения о распределении долей. Реконструкция остатка строится на фактических первичных документах вне зависимости от правовой оценки этого решения — но эта правовая оценка всё равно понадобится отдельно, потому что от неё зависит, насколько вообще законны сами мартовские выплаты.
Кто в итоге отвечает
Здесь и проявляется главный практический смысл всей цепочки: ответственность распределяется не на одного человека, а на всех, кто участвовал в процессе.
Директор отвечает за организационные упущения — несозванное собрание, непроведённую инвентаризацию, а при доказанном ущербе — по ст. 44 Закона № 14-ФЗ и ст. 53.1 ГК РФ, причём и после увольнения: прекращение полномочий не освобождает от ответственности за период, когда они действовали.
Участники, распределившие доли без протокола, рискуют тем, что вся операция будет признана несостоявшейся, а записи в ЕГРЮЛ — оспорены.
Бухгалтер оказывается не менее уязвим: именно на бухгалтерских документах и справках строится вся дальнейшая доказательная база — как оправдательная, так и обвинительная. Подписание отчётности без утверждения, списание товара по документам, оформленным на основании юридически ничтожного решения, — это тоже часть цепочки, и в спорной ситуации бухгалтеру придётся объяснять свою добросовестность отдельно от директора и участников.
Заключение
Каждый этап корпоративной жизни общества — утверждение отчётности, инвентаризация, выход участника, распределение долей, прекращение полномочий директора — существует не как формальность, а как механизм фиксации того, кто и на каком основании принял решение. Если основания нет, есть только имитация решения, которая рано или поздно подлежит пересчёту, переоценке и, весьма вероятно, оспариванию в суде.
Это риск не только для директора, отвечающего личным имуществом за причинённые убытки, и не только для участников, чьи доли могут оказаться под юридическим вопросом. Это в равной степени риск и для бухгалтера — потому что в итоге именно бухгалтерские документы становятся тем материалом, на котором строится вся картина произошедшего, независимо от того, кто именно был инициатором нарушений.