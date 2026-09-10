Когда одно увольнение несет в себе череду нарушений

Как всё это пытаются исправить постфактум

В нашем случае инвентаризацию всё же провели — но в мае, независимой организацией, уже после увольнения директора. Возникает закономерный вопрос: можно ли на основании такой инвентаризации скорректировать отчётность за 2025 год?

Прямого ответа «да» тут нет. Инвентаризация фиксирует остаток на дату её проведения, а не на 31 декабря. За прошедшие месяцы товар двигался: закупки, продажи, списания, и — что здесь особенно важно — часть товара выбыла в марте в счёт выплаты доли вышедшим участникам. Чтобы результаты майской инвентаризации стали основанием для исправления отчётности 2025 года, нужна документальная реконструкция остатка «в обратную сторону»: взять фактический остаток на 15 мая и последовательно «прокрутить» его назад через все документально подтверждённые операции — приход, расход, списания, передачу товара при выходе участников.

Если после такой реконструкции расчётный остаток на 31 декабря 2025 года совпадает с тем, что отражено в балансе, — расхождение объясняется движением 2026 года, и корректировать отчётность 2025 года оснований нет. Если не совпадает и расхождение существенно — это ошибка, исправляемая по правилам ПБУ 22/2010: проводками за декабрь 2025 года и, при существенности, представлением уточнённой отчётности взамен ранее сданной.

Обратите внимание на методологическую тонкость: сама передача товара в марте состоялась на основании ничтожного решения о распределении долей. Реконструкция остатка строится на фактических первичных документах вне зависимости от правовой оценки этого решения — но эта правовая оценка всё равно понадобится отдельно, потому что от неё зависит, насколько вообще законны сами мартовские выплаты.