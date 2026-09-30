«Срок давности истек»: почему это не спасет, если по НДС-2023 пришло требование

В на прошлой недели мне позвонила знакомая. Бухгалтер в небольшой торговой фирме. Голос уставший. — Пришло требование по НДС за 2023-й. Директор говорит: не отвечай, срок прошёл.

— А что в требовании?

— Да я не смотрела толком. Он сказал «забудь», я и... Я попросила скинуть скан. Открываю. Ст. 93.1 НК РФ. Встречка по поставщику. Не камералка их декларации — запрос по сделке контрагента. Директор этого даже не понял. Он увидел «2023» и решил, что поезд ушёл. Не ушёл.

Почему «срок прошёл» не работает

Камералка по конкретной декларации действительно живёт ограниченное время. Но требование может прийти вообще не по ней. Вот три ситуации, когда 2023-й всплывает в 2026-м: Разрыв с контрагентом. У вас вычет, у поставщика — нет отражения. Или наоборот. Налоговая видит разрыв в книге покупок и продаж и просит объяснить.

Ст. 93.1 НК РФ. Это запрос вне вашей проверки. Проверяют не вас, а вашего поставщика. А у вас просто просят документы по сделке с ним.

Контроль текущих деклараций. Вы сдали что-то за 2026-й, а 2023-й всплыл как связанный период. Например, по остаткам, по переносу вычетов, по корректировкам. Три года на привлечение к ответственности — это не щит «молчим на всё, что про 2023-й». Молчание не отменяет сделку. Оно только лишает вас шанса объяснить, почему вычет и расход были нормальными.

Сначала посмотрите, что вам вообще прислали

Пять тысяч — это ещё не самое страшное

Вот здесь схема «заплатим пять тысяч и забудем» ломается. Вычет НДС уже в декларации. Расход уже в прибыли или на УСН. Молчание даёт инспекции простую конструкцию: Расхождение с контрагентом не закрыто. Первички в материалах проверки нет. Значит, реальность сделки не подтверждена. Дальше всё идёт не в вашу пользу. Снимают вычет НДС как необоснованный. Ставят под удар расход по ст. 54.1 НК РФ — формальная сделка, нет деловой цели, «бумажный» контрагент. И отказ представить документы используют как косвенный довод: раз не показали, значит, показать нечего. Бывает, что требование кривое. Нет сделки, нет периода, а у вас просят штатное расписание «к вычету НДС». Тогда нужен не игнор, а мотивированный ответ. «Истребуемые документы к предмету требования не относятся, сделка такая-то подтверждается тем-то». Игнор и грамотный отказ — это разные жанры. И отдельно про блокировку счёта. Сама по себе «за молчание на любое письмо» она не ставится автоматически. Но систематическое игнорирование законных требований быстро делает из вас неудобного налогоплательщика. Новые запросы, вызов на комиссию, интерес к выездной.

Что делать вместо героического молчания

Дело не в том, что бухгалтер должен спорить до хрипоты. Дело в фиксации: требование получено, риски названы письменно, решение «документы не даём» принято руководителем, а не «бухгалтер забыл». Вот что я делаю сама и советую другим: Смотрю шапку требования. Ст. 88, 93 или 93.1 НК РФ. От этого зависят срок, форма ответа и штраф.

«2023-й старый» — не причина молчать. Смотрю, зачем запросили: это ваша камералка, разрыв или встречка.

Нет документов? Пишу, почему нет и что есть взамен. Пустота хуже неполной папки.

Требование мутное? Не игнор, а запрос уточнения или ходатайство о продлении срока. Для документов это рабочий ход.

Клиент не слушает? Кратко, письменно, по пунктам: какой штраф за молчание и какой риск для уже принятого расхода.

Итог