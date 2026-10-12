«Документы будут, я точно подписывал»: как я перестала быть службой сбора первички

Когда я только начинала вести аутсорс, мне казалось, что главное — хорошо считать. Ну, проводки там, НДС, отчётность. Про то, что половина работы бухгалтера на аутсорсе — это не расчёты, а выбивание документов из клиента, я как-то не подозревала.
Теперь я знаю: документы живут в параллельной реальности. Клиент абсолютно уверен, что они есть. Кто-то их подписывал. Оплаты прошли. Но в учёте их нет. И появляются они ровно тогда, когда уже подходит срок сдачи.
Как это выглядит на практике
Кейс 1. «Я всё отправил»
Клиент — небольшая торговля. В конце квартала пишу: «По поставщику Х нет документов за март, три позиции». В ответ: «Я всё отправил, посмотрите внимательнее». Смотрю внимательнее. В папке «Разное» лежит скан накладной за декабрь. За март — ничего. Пишу снова. Через два дня приходит: «Ой, а я думал, вы имеете в виду вот эти». И присылает те самые декабрьские.
В итоге март закрыли 15-го числа. Отчётность сдвинулась. Клиент остался недоволен, что «долго». Хотя документы он принёс только 10-го.
Кейс 2. «Как обычно, в последний момент»
Есть у меня клиент, который каждый квартал работает по одной схеме. Я пишу «документов нет». Он отвечает «сейчас соберу». Проходит неделя. Я напоминаю. Он говорит «завтра точно». Завтра — это за день до сдачи. И вот тогда начинается: сканы, фото, «а вот эту накладную я не подписывал», «а эту вообще не помню».
Однажды я посчитала: на сбор и разбор его первички за квартал уходит примерно 6–8 часов. В стоимость это не заложено. Я просто делаю это бесплатно. Потому что «так исторически сложилось».
Кейс 3. Мелкие документы, большие проблемы
Отдельная боль — запчасти и расходники. Один клиент присылает их пачками. По 30–40 документов в месяц. Каждый на 500–1500 рублей. По отдельности — ерунда. В сумме — часы работы, которые никто не оплачивает.
Причём присылает он их не сразу, а накапливает. И потом одним архивом сбрасывает в конце квартала. С подписью «разберитесь, тут всё просто».
Что я поняла
Первое время я думала, что проблема во мне. Что я недостаточно настойчиво напоминаю. Что нужно «выстроить доверительные отношения» и тогда всё наладится. Спойлер: не наладилось.
Потом я поняла простую вещь. Пока я молчу — документов как будто не существует. Как только я начинаю фиксировать, что их нет — они иногда материализуются. Но не потому, что клиент вдруг стал ответственным. А потому, что я перестала быть удобной.
Самое неприятное — это ощущение, что ты не бухгалтер, а служба сбора первички. Ты не считаешь, не анализируешь, не помогаешь бизнесу. Ты просто бегаешь за документами и напоминаешь о сроках.
Что я стала делать
Я перестала уговаривать. Начала обозначать границы.
Вот что я говорю клиентам:
— Закрытие периода и расчёт НДС я делаю только по фактически полученным документам. Нет полного пакета к дате — сроки сдвигаются. Штрафы и пени — на вашей стороне.
— Если документы аннулируются и перевыставляются сверх оговорённого объёма — это дополнительная работа. Она оплачивается отдельно.
— Сбор первички и запрос актов сверки у контрагентов — ваша зона. Я работаю с тем, что пришло к согласованной дате.
Первый раз это вызывает удивление. Второй — обиду. Третий — искреннее непонимание: «А почему вдруг ничего не готово?»
Но потом становится легче. Не сразу. Но становится.
Что закрепила в договоре
Устные договорённости в конце квартала не работают. Проверено. Поэтому теперь у меня в договоре или допнике прописано:
— сроки передачи документов — до 5–7 числа следующего месяца;
— я не отвечаю за сроки сдачи отчётности и расчёт налогов, если клиент не дал документы;
— работы сверх объёма (массовые корректировки, срочный разбор завалов, обработка большого количества мелких документов) оплачиваются отдельно;
— канал и формат передачи документов — только почта и только в согласованном виде.
Если договор общий или его нет — фиксирую в переписке. Короткое письмо: «Подтверждаю, что без полного пакета документов к [дата] закрытие периода и расчёт НДС не делаю. Риски на заказчике». Это уже создаёт след. И почему-то работает лучше, чем устные напоминания.
Что можно сделать прямо сейчас
Если вы узнали себя в этой статье — вот три варианта. Выбирайте по ситуации.
Пересмотреть стоимость. С учётом реального объёма. У меня это вызвало удивление у пары клиентов. Но зато перестало быть бесплатной работой.
Чётко сказать, что без документов работа не делается. Кто-то обидится. Но границы станут понятны.
Перестать инициировать сбор. Просто наблюдать. Обычно это приводит к искреннему непониманию, почему «вдруг ничего не готово». Но зато перестаёшь быть службой сбора.
Вместо вывода
Документы всё равно появляются. К концу квартала. Или чуть позже. Или после третьего напоминания. Разница только в том, что теперь это не автоматически моя зона ответственности. И не ваша, если вы прочитали эту статью и сделали выводы.
Аутсорс — это не про бесконечное ожидание. Это чёткие границы. Чем раньше вы их обозначите, тем спокойнее будет закрытие периода. И для вас, и для клиента.