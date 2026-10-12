«Документы будут, я точно подписывал»: как я перестала быть службой сбора первички

Как это выглядит на практике

Кейс 1. «Я всё отправил»

Клиент — небольшая торговля. В конце квартала пишу: «По поставщику Х нет документов за март, три позиции». В ответ: «Я всё отправил, посмотрите внимательнее». Смотрю внимательнее. В папке «Разное» лежит скан накладной за декабрь. За март — ничего. Пишу снова. Через два дня приходит: «Ой, а я думал, вы имеете в виду вот эти». И присылает те самые декабрьские.

В итоге март закрыли 15-го числа. Отчётность сдвинулась. Клиент остался недоволен, что «долго». Хотя документы он принёс только 10-го.

Кейс 2. «Как обычно, в последний момент»

Есть у меня клиент, который каждый квартал работает по одной схеме. Я пишу «документов нет». Он отвечает «сейчас соберу». Проходит неделя. Я напоминаю. Он говорит «завтра точно». Завтра — это за день до сдачи. И вот тогда начинается: сканы, фото, «а вот эту накладную я не подписывал», «а эту вообще не помню».

Однажды я посчитала: на сбор и разбор его первички за квартал уходит примерно 6–8 часов. В стоимость это не заложено. Я просто делаю это бесплатно. Потому что «так исторически сложилось».

Кейс 3. Мелкие документы, большие проблемы

Отдельная боль — запчасти и расходники. Один клиент присылает их пачками. По 30–40 документов в месяц. Каждый на 500–1500 рублей. По отдельности — ерунда. В сумме — часы работы, которые никто не оплачивает.

Причём присылает он их не сразу, а накапливает. И потом одним архивом сбрасывает в конце квартала. С подписью «разберитесь, тут всё просто».