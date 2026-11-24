Инвентаризация: процедура, которую часто недооценивают

В конце года бухгалтер готовит приказ, комиссия собирается, распечатываются ведомости, материально ответственные лица подписывают документы.

Всё выглядит правильно.

Но есть один нюанс: имущество никто фактически не проверял.

Остатки переписали из бухгалтерской программы, складские данные подтвердили со слов ответственного сотрудника, а комиссия поставила подписи в документах.

Именно в этот момент инвентаризация превращается из инструмента контроля в формальность.

А формальность не помогает, когда выясняется, что оборудование давно списано, товар отсутствует, дебиторская задолженность существует только в регистрах, а документы на имущество потерялись.

Инвентаризация нужна не для того, чтобы подтвердить данные бухгалтерского учета. Ее задача — проверить, насколько эти данные соответствуют действительности.