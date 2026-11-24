Инвентаризация: процедура, которую часто недооценивают
В конце года бухгалтер готовит приказ, комиссия собирается, распечатываются ведомости, материально ответственные лица подписывают документы.
Всё выглядит правильно.
Но есть один нюанс: имущество никто фактически не проверял.
Остатки переписали из бухгалтерской программы, складские данные подтвердили со слов ответственного сотрудника, а комиссия поставила подписи в документах.
Именно в этот момент инвентаризация превращается из инструмента контроля в формальность.
А формальность не помогает, когда выясняется, что оборудование давно списано, товар отсутствует, дебиторская задолженность существует только в регистрах, а документы на имущество потерялись.
Инвентаризация нужна не для того, чтобы подтвердить данные бухгалтерского учета. Ее задача — проверить, насколько эти данные соответствуют действительности.
Инвентаризация проверяет учет. Учет не должен проверять сам себя.
Что изменилось с ФСБУ 28/2023
С 1 апреля 2025 года применяется ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Стандарт устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств. И речь идет не только о товарах на складе. Проверке подлежат основные средства, материальные запасы, денежные средства, финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, другие активы и обязательства. Поэтому привычное представление об инвентаризации как о пересчете товаров и основных средств давно устарело. Сегодня это инструмент проверки достоверности бухгалтерской информации и контроля за активами организации.
Но возникает вопрос: если инвентаризация обязательна, означает ли это, что любая организация действительно проводит ее качественно?
К сожалению, наличие приказа и подписей в документах еще не гарантирует достоверность результата.
Когда отсутствие контроля становится проблемой
Ситуации, в которых организация вспоминает об инвентаризации слишком поздно, встречаются регулярно. Имущество повреждено, склад затоплен, сотрудник уволился, оборудование перемещено, документы потеряны. И только после этого возникает вопрос:
А что у нас вообще числится на балансе и что реально осталось?
В обычной ситуации расхождения можно обнаружить и разобраться в их причинах. Но если организация годами не контролировала свои активы, установить момент возникновения недостачи, причины ее появления и ответственных лиц может оказаться практически невозможно. В результате проблема, которая могла быть выявлена своевременно, превращается в серьезный финансовый и юридический спор.
Судебная практика: документы не всегда доказывают недостачу
В судебной практике встречаются ситуации, когда работодатели пытаются взыскать с работников ущерб, ссылаясь на результаты инвентаризации. Однако наличие инвентаризационных документов само по себе не означает, что факт недостачи доказан. Верховный Суд РФ обращал внимание на необходимость проверки соблюдения порядка проведения инвентаризации и достоверности ее результатов при рассмотрении споров о материальной ответственности работников. Если проверочные мероприятия проведены ненадлежащим образом, а их результаты документально не подтверждены, установить факт недостачи и размер ущерба может быть невозможно.
Иными словами, документы об инвентаризации должны подтверждать реальные обстоятельства, а не просто содержать необходимые подписи.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.08.2018 № 5-КГ18-161.
Инвентаризация «со слов МОЛ» — это проверка доверия, а не имущества
Материально ответственное лицо может быть добросовестным сотрудником. Но инвентаризация проводится не для того, чтобы подтвердить его добросовестность. Она должна установить фактическое наличие имущества. Если комиссия не проверяла активы, а просто приняла информацию от ответственного сотрудника, возникает очевидный вопрос:
Что именно проверила комиссия?
Ведь материально ответственное лицо отвечает за имущество, но не заменяет собой независимую проверку. Именно поэтому формальный подход к инвентаризации создает риски не только для бухгалтерии, но и для руководителя организации.
Самая дорогая ошибка — считать, что инвентаризация нужна только бухгалтеру
Для директора инвентаризация — это возможность проверить, насколько эффективно управляется имущество компании.
Для собственника — способ понять, не теряет ли бизнес активы.
Для бухгалтера — возможность выявить ошибки, которые иначе могут годами оставаться в учете.
Для материально ответственного лица — подтверждение того, какое имущество действительно находится под его ответственностью.
Именно поэтому к инвентаризации нельзя относиться как к очередному документу, который необходимо подписать перед сдачей отчетности.
А вы уверены, что ваша инвентаризация защищает компанию?
Можно ли считать результаты достоверными, если комиссия не проверяла фактическое наличие имущества?
Что делать, если материально ответственное лицо не согласилось с результатами?
Как правильно учитывать пересортицу?
Можно ли проводить инвентаризацию дистанционно?
Какие ошибки в документах могут сделать результаты проверки бесполезными?
Как правильно оформить выявленную недостачу, чтобы не получить проблемы с налоговым учетом и взысканием ущерба?
И главное — как организовать инвентаризацию так, чтобы она действительно защищала бизнес, а не создавала иллюзию контроля?
Это вопросы, которые возникают не тогда, когда бухгалтер просто распечатывает ведомости, а тогда, когда он понимает, что за инвентаризацией стоят реальные деньги, имущество и ответственность.
Инвентаризация — это не просто пересчет имущества
Это отдельный процесс, в котором важны законодательство, бухгалтерский учет, внутренний контроль, документы и судебная практика.
И если в вашей организации инвентаризация проходит по принципу «в прошлом году делали так же», возможно, самое время пересмотреть этот подход.
Потому что подписанная опись не гарантирует, что имущество существует. А правильно организованная инвентаризация может предотвратить проблемы, которые обнаружатся слишком поздно.