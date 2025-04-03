Офсетные контракты: что это такое и как они работают?

В этой статье вместе с Генеральным директором ЭТП «Торги223» Дмитрием Чукиным мы разберемся, что представляют собой офсетные контракты, как они работают на практике, какие преимущества и риски несут для каждой из сторон. Если вы предприниматель, рассматривающий участие в государственных закупках, или представитель государственного органа, ищущий эффективные способы взаимодействия с бизнесом, эта статья поможет вам разобраться в тонкостях офсетных контрактов и оценить их потенциал для вашей организации.
Офсетные контракты
Офсетные контракты – это особый вид государственных закупок, при котором поставщик помимо основных обязательств должен также осуществить инвестиции в создание или модернизацию производства или инфраструктуры для выпуска соответствующего товара или оказания услуги. Офсетные контракты еще называют контрактами со встречными инвестиционными обязательствами. Это может быть создание новых производств, модернизация или расширение существующих, локализация технологий и др.
Цели внедрения офсетных контрактов:
импортозамещение продукции, ушедшей с рынка;
развитие отечественной экономики: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, трансфер технологий и повышение конкурентоспособности российских предприятий;
открытие новых производств инновационной продукции;
обеспечение государственных нужд: получение необходимых товаров и услуг по выгодным ценам и с гарантированным качеством;
поддержка бизнеса.
Согласно условиям офсетного контракта, поставщик обязуется либо создать новое производство необходимого товара, либо модернизировать существующее, например, путем закупки нового оборудования. Взамен заказчик (государство) гарантирует закупку производимой продукции в течение длительного периода.
Законодательство устанавливает срок действия офсетного контракта от 3 до 10 лет. Как правило, поставщику предоставляется от двух до трех лет на запуск или модернизацию производства. Остальные семь лет заказчик обязуется выкупать произведенный товар по заранее установленной цене. Таким образом, офсетный контракт представляет собой долгосрочное соглашение, где начальный этап отводится на подготовку производства поставщиком, а последующий – на гарантированные закупки со стороны заказчика.
Офсетные контракты могут заключаться как в рамках одного региона, так и на несколько регионов. Для офсетных контрактов в пределах одного региона минимальный объем инвестиций поставщика составляет 100 млн руб. Для межрегиональных контрактов эта сумма увеличивается до 400 млн руб.
Офсетный контракт – это более сложный процесс, чем обычная закупка. Формально заключение такого контракта проводится в форме конкурса (по 44-ФЗ) или иной закупочной процедуры, определенной заказчиком (по 223-ФЗ), но основная сложность заключается не в самой процедуре, а в ее подготовке. Инициатором заключения офсетного контракта чаще всего выступает поставщик-инвестор. Кроме того, заключение офсетного контракта требует согласования с правительством каждого участвующего региона. Такая необходимость усложняет заключение межрегиональных офсетов, делая их на практике крайне редкими, – механизм реализации межрегиональных офсетных контрактов пока недостаточно проработан. Контракты же, заключаемые в пределах одного региона, уже получили довольно широкое распространение.
Важные преимущества для поставщика
Важным преимуществом для поставщика является его включение в так называемый реестр единственных поставщиков после начала выпуска продукции. Это означает, что в данном регионе он становится единственным поставщиком данного вида продукции, хотя и с определенными ограничениями: заказчик, заключивший офсетный контракт, обязан закупать продукцию у этого поставщика в оговоренном объеме. Другие заказчики в регионе не обязаны приобретать продукцию у единственного поставщика, но имеют право сделать это без проведения конкурентных процедур. Например, если поставщик производит инновационные автомобили, заказчик по офсетному контракту обязан их закупать. Другие заказчики могут приобрести любые автомобили через конкурентные процедуры (например, аукцион по 44-ФЗ) или воспользоваться правом закупки конкретно этой марки автомобиля у единственного поставщика. Это похоже на систему поставок медикаментов для государственных и муниципальных аптек, где определенные организации выступают в качестве единственных поставщиков. Включение в реестр единственных поставщиков является существенным плюсом офсетных контрактов для производителей.
Минусы офсетных контрактов
Одним из главных минусов офсетных контрактов являются коммерческие риски, связанные, прежде всего, с ценообразованием. Зафиксировать цену на 10 лет вперед невозможно, учитывая рыночные колебания. Поэтому в офсетных контрактах обычно используется «формула цены». Формула цены – это не всегда математическое выражение. Чаще это подробное описание принципов формирования цены, учитывающее различные факторы. В качестве примера можно привести закупку бензина, где цена за литр определяется по факту заправки на основе стоимости, указанной на стеле АЗС. Объем заправки умножается на текущую цену, указанную на стеле, что позволяет учитывать ежедневные колебания стоимости бензина. В офсетных контрактах формула цены учитывает специфику производства, рыночную конъюнктуру и позволяет корректировать стоимость товара в течение срока действия контракта. Например, если сегодня товар стоит 50 рублей, контракт предусматривает оплату по этой цене. Если через 10 лет стоимость товара вырастет до 200 рублей, контракт обеспечит оплату по новой цене. Разработка формулы цены – важный этап, требующий тщательного анализа и прогнозирования. Она должна быть четко прописана в контракте и учитывать потенциальные изменения рыночной ситуации.
Рассмотрим этапы работы с офсетным контрактом на примере Удмуртской Республики, где существует отработанная схема, предлагаемая Корпорацией развития региона.
Первый этап работы с офсетным контрактом – это подготовка детального бизнес-плана. Инвестор должен выявить потребность региона в товаре, производство которого отсутствует, например, из-за ухода поставщиков после введения санкций. Бизнес-план для офсетного контракта – серьезный документ, требующий тщательной проработки, которая обычно занимает как минимум два-три месяца.
Бизнес-план
Бизнес-план должен содержать следующую информацию:
Номенклатура товара/услуг. Это может быть как новый товар/услуга, так и расширение существующего производства для удовлетворения потребностей региона.
Объем инвестиций (минимально – 100 млн руб.).
Количество товара (объем услуг).
Перечень мероприятий в рамках осуществления капитальных вложений – детальное описание того, куда и как будут вложены инвестиции, какие мероприятия будут проведены для модернизации или создания производства.
Финансово-экономическое обоснование, в том числе описание положительных социально-экономических последствий для развития региона.
План-график создания/модернизации производства с указанием сроков каждого этапа. Это позволит заказчику контролировать ход выполнения офсетных обязательств. Например, если на модернизацию отводится 2 года, план-график должен содержать разбивку по этапам с конкретными сроками покупки и установки оборудования, запуска производственных линий и т.д.
Состав инвестиционных обязательств – четкое описание обязательств инвестора.
Информация об объеме, сроках, месте и периодичности поставок товара. В случае создания нового производства «с нуля» поставки, как правило, начнутся только с третьего года после заключения контракта, а в случае модернизации существующего производства они формально могут начаться с первого дня: например, в первый год будет поставляться по 10 единиц товара в месяц, во второй год – по 20, а начиная с третьего года – по 50.
Информация об определении максимальной цены контракта на срок его действия с разбивкой по годам. Формула цены, которая будет использоваться для расчета стоимости продукции в течение срока действия контракта (до 10 лет), должна учитывать потенциальные изменения рыночной стоимости товара, чтобы обеспечить рентабельность проекта для инвестора и приемлемую цену для заказчика. Важно, чтобы формула цены позволяла поставщику окупить сделанные им вложения. Грамотно разработанная формула цены – это самый важный момент при подготовке офсетного контракта.
Обращение в уполномоченный орган
Второй этап — обращение в уполномоченный орган. Поставщику необходимо найти государственную структуру, заинтересованную в предлагаемой продукции. Важно выбрать правильный уровень обращения. Например, если планируется производство канцелярских товаров для школ и детских садов, обращаться нужно не к самим учреждениям, а к вышестоящей организации – Министерству образования.
На этом этапе важно оценить реальную потребность региона в товаре и готовность заказчика выкупать продукцию в течение всего срока действия контракта. Необходимо получить подтверждение долгосрочной потребности, чтобы избежать ситуации, когда заявленная потребность не соответствует действительности, и поставщик столкнется с проблемами реализации продукции в будущем, например, из-за урезания бюджетов или изменения приоритетов. Прогнозирование спроса – критически важный момент для успешной реализации офсетного контракта.
Уполномоченный орган анализирует представленный бизнес-план и оценивает реальную потребность региона в данном товаре. Это не просто формальное одобрение, а расчет потребности в количественном и стоимостном выражении: какой объем товара и на какую сумму реально потребляется в регионе, например, в год. На практике, если бизнес-план хорошо проработан и содержит детальные расчеты, уполномоченный орган часто ориентируется на предоставленные данные, проводя лишь выборочную проверку. Поэтому тщательная подготовка бизнес-плана инвестором существенно ускоряет процесс рассмотрения. По результатам рассмотрения бизнес-плана уполномоченный орган направляет инвестору ответ о принятом решении.
В случае положительного решения уполномоченный орган направляет заключение по вашему бизнес-плану в Корпорацию по развитию региона, которая готовит предложение по условиям офсетного контракта: срок действия (3-10 лет), максимальный срок создания/модернизации производства, минимальный объем инвестиций от инвестора (не менее 100 млн руб. для регионального контракта).
Подготовка нормативной базы
Далее начинается следующий этап – подготовка нормативной базы. В рассматриваемом нами случае в Удмуртской Республике это происходит так:
Разработка проекта распоряжения Правительства УР о заключении контракта со встречными инвестиционными обязательствами (такое название используется в рамках 44-ФЗ).
Направление проекта распоряжения Правительства УР в межведомственную комиссию при Правительстве Удмуртской Республики.
Рассмотрение и принятие мотивированного заключения о целесообразности (нецелесообразности) заключения контракта.
Направление проекта распоряжения Правительства УР в Минфин УР.
Подготовка и направление в заинтересованный орган решения о возможности (невозможности) заключения контракта.
Внесение проекта распоряжения Правительства УР на рассмотрение в Правительство УР.
Направление в ГКУ УР «Региональный центр закупок УР» заявки для организации и проведения конкурса, с победителем которого заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами.
Важно понимать, что утверждение бизнес-плана не гарантирует автоматического заключения офсетного контракта с инициатором. В соответствии с законодательством, проводится конкурс, в котором могут участвовать другие компании, способные выполнить условия контракта. Это создает конкуренцию. Преимущества получают компании с меньшими затратами (например, требующими меньше оборудования) или с более доступным финансированием. Наличие 100 миллионов рублей у инициатора проекта не гарантирует ему победу, если у конкурента есть аналогичные ресурсы и он предлагает более выгодные условия. Таким образом, несмотря на проделанную работу по подготовке бизнес-плана, существует риск проигрыша в конкурсе.
Проведение конкурса
Следующий этап – проведение конкурса. Сам конкурс по 44-ФЗ для офсетного контракта проводится по стандартной процедуре, но с некоторыми особенностями:
В тендерной документации прописаны требования, на основании которых поставщик исполняет свои обязательства по плану-графику.
Как и в обычных закупках, при проведении конкурса на заключение контракта со встречными инвестиционными обязательствами может быть установлено обеспечение заявки, контракта и гарантийных обязательств. Учитывая, что при инвестициях от 100 млн руб. сумма контракта может достигать нескольких миллиардов рублей, размер обеспечения может быть весьма значительным, что ограничивает круг потенциальных участников.
Отдельно указывается срок действия независимой гарантии – он должен истекать после наладки производства.
В документации указывается формула цены и предельное значение цены контракта. Формула цены определяет стоимость единицы продукции, а предельное значение – максимальную сумму, которую заказчик готов потратить за весь срок действия контракта. Контракт считается исполненным по достижении предельного значения, независимо от объема поставленной продукции.
Извещение о проведении конкурса размещается в Единой информационной системе (ЕИС) за 2 месяца до завершения срока подачи заявок.
После заключения контракта заказчик может оказать дополнительную помощь инвестору-поставщику. Это не входит в обязанности заказчика и не прописывается в контракте, но является достаточно частой практикой: город или регион могут предоставлять субсидии, налоговые льготы, помощь в поиске площадки для производства и др.
Еще один важный момент: заказчики, работающие по 44-ФЗ, при проведении конкурса на подписание контракта со встречными инвестиционными обязательствами (офсетного контракта) в обязательном порядке должны применять п. 37 ПП РФ № 2571, устанавливающий обязательные требования к участникам таких закупок:
Наличие у участника опыта исполнения договора, сумма выручки от которого должна составлять не менее 10% от НМЦК заключаемого контракта.
Объем завершенных капитальных вложений участника должен составлять не менее 10% от объема инвестиции.
Обязательно учитывайте эти требования на этапе подготовки офсетного контракта.
Исполнение офсетного контракта
Заключительный этап – исполнение офсетного контракта. После победы в конкурсе и подписания контракта поставщик начинает модернизацию или создание производства. После запуска производства заказчик обязуется выкупать продукцию в оговоренных объемах. ФАС России вносит такого поставщика в реестр единственных поставщиков. При этом поставщик может продавать до 30% продукции сторонним заказчикам.
Сейчас большинство офсетных контрактов заключается в рамках 44-ФЗ, однако технология заключения долгосрочного договора на 5-10 лет с поставщиком, который модернизирует или создает производство под гарантированный сбыт, применима и для заказчиков по 223-ФЗ. Это позволяет им работать с одним поставщиком в течение длительного периода, избегая необходимости проведения конкурентных процедур каждый год и упрощая процесс закупок. Однако на практике заказчики по 223-ФЗ пока редко используют этот инструмент, хотя он может быть для них весьма полезен.
Офсетные контракты представляют собой перспективный механизм взаимодействия государства и бизнеса, способствующий развитию отечественной экономики, импортозамещению и обеспечению государственных нужд. Несмотря на сложную процедуру заключения, требующую тщательной подготовки и согласования, офсеты предоставляют бизнесу гарантированный рынок сбыта и стимулируют инвестиции в создание и модернизацию производства. Для государства же офсетные контракты – это инструмент получения необходимых товаров и услуг стабильного качества по выгодным ценам в долгосрочной перспективе. Хотя механизм межрегиональных офсетов пока требует доработки, контракты в пределах одного региона уже активно используются и демонстрируют свой потенциал. Дальнейшее развитие и совершенствование законодательства в этой сфере позволит более эффективно использовать офсетные контракты как инструмент экономического роста и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между государством и частным сектором.
Начать дискуссию