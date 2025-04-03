Офсетные контракты: что это такое и как они работают?

Офсетные контракты

Офсетные контракты – это особый вид государственных закупок, при котором поставщик помимо основных обязательств должен также осуществить инвестиции в создание или модернизацию производства или инфраструктуры для выпуска соответствующего товара или оказания услуги. Офсетные контракты еще называют контрактами со встречными инвестиционными обязательствами. Это может быть создание новых производств, модернизация или расширение существующих, локализация технологий и др.

Цели внедрения офсетных контрактов:

импортозамещение продукции, ушедшей с рынка;

развитие отечественной экономики: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, трансфер технологий и повышение конкурентоспособности российских предприятий;

открытие новых производств инновационной продукции;

обеспечение государственных нужд: получение необходимых товаров и услуг по выгодным ценам и с гарантированным качеством;

поддержка бизнеса.

Согласно условиям офсетного контракта, поставщик обязуется либо создать новое производство необходимого товара, либо модернизировать существующее, например, путем закупки нового оборудования. Взамен заказчик (государство) гарантирует закупку производимой продукции в течение длительного периода.

Законодательство устанавливает срок действия офсетного контракта от 3 до 10 лет. Как правило, поставщику предоставляется от двух до трех лет на запуск или модернизацию производства. Остальные семь лет заказчик обязуется выкупать произведенный товар по заранее установленной цене. Таким образом, офсетный контракт представляет собой долгосрочное соглашение, где начальный этап отводится на подготовку производства поставщиком, а последующий – на гарантированные закупки со стороны заказчика.

Офсетные контракты могут заключаться как в рамках одного региона, так и на несколько регионов. Для офсетных контрактов в пределах одного региона минимальный объем инвестиций поставщика составляет 100 млн руб. Для межрегиональных контрактов эта сумма увеличивается до 400 млн руб.

Офсетный контракт – это более сложный процесс, чем обычная закупка. Формально заключение такого контракта проводится в форме конкурса (по 44-ФЗ) или иной закупочной процедуры, определенной заказчиком (по 223-ФЗ), но основная сложность заключается не в самой процедуре, а в ее подготовке. Инициатором заключения офсетного контракта чаще всего выступает поставщик-инвестор. Кроме того, заключение офсетного контракта требует согласования с правительством каждого участвующего региона. Такая необходимость усложняет заключение межрегиональных офсетов, делая их на практике крайне редкими, – механизм реализации межрегиональных офсетных контрактов пока недостаточно проработан. Контракты же, заключаемые в пределах одного региона, уже получили довольно широкое распространение.