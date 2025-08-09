Как ты мечтаешь и как прописываешь свои цели?

Четко. Конкретно. Что я хочу? Зачем? И главное — что я готов для этого делать?

💭 Мечтаешь о частном самолёте?

Круто. Но давай посмотрим:

– сколько стоит сам самолёт,



– сколько стоит обслуживание, хранение, топливо, команда.

И тут уже вопрос не в мечте, а в том:



👉 а готов ли ты реально работать так, чтобы потянуть всё это?

А может быть…

✈ тебе не нужен личный самолёт?



Может, тебе достаточно 300 000 ₽ в месяц стабильного дохода,



где ты спокойно летаешь в путешествия,



живёшь в хорошем отеле и работаешь без перегруза?

📌 Очень важно понимать не просто “что хочу”,

а насколько это твоё по-настоящему.

Иногда мы гонимся за чужой мечтой.



А на самом деле — хотим свободы, спокойствия, творчества, баланса.

Пропиши свои мечты.



А потом — посмотри, какую цену нужно будет заплатить за их реализацию.

И подумай:

– Готов ли ты к этим усилиям?



– А может, можно по-другому — проще, ближе к себе?

✨ Мечтать — нужно.

Но ещё важнее — понимать, что стоит за мечтой, и готов ли ты туда идти.

Если хочешь, дам шаблон, как прописывать цели и честно оценивать цену вопроса.

