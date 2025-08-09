Как ты мечтаешь и как прописываешь свои цели?
💭 Мечтаешь о частном самолёте?
Круто. Но давай посмотрим:
– сколько стоит сам самолёт,
– сколько стоит обслуживание, хранение, топливо, команда.
И тут уже вопрос не в мечте, а в том:
👉 а готов ли ты реально работать так, чтобы потянуть всё это?
А может быть…
✈ тебе не нужен личный самолёт?
Может, тебе достаточно 300 000 ₽ в месяц стабильного дохода,
где ты спокойно летаешь в путешествия,
живёшь в хорошем отеле и работаешь без перегруза?
📌 Очень важно понимать не просто “что хочу”,
а насколько это твоё по-настоящему.
Иногда мы гонимся за чужой мечтой.
А на самом деле — хотим свободы, спокойствия, творчества, баланса.
Пропиши свои мечты.
А потом — посмотри, какую цену нужно будет заплатить за их реализацию.
И подумай:
– Готов ли ты к этим усилиям?
– А может, можно по-другому — проще, ближе к себе?
✨ Мечтать — нужно.
Но ещё важнее — понимать, что стоит за мечтой, и готов ли ты туда идти.
Если хочешь, дам шаблон, как прописывать цели и честно оценивать цену вопроса.
