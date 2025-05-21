График отпусков: делаем удобным и наглядным + шаблон

Приближается лето, самая «магистральная» пора отпусков. Намного проще, если документ — график отпусков — в электронном виде, и лучше всего — с возможностью наглядной визуализации периодов отсутствия сотрудников на работе. Делюсь готовым шаблоном.



Приближается лето, самая «магистральная» пора отпусков, когда сотрудники фирм, компаний, предприятий и других организаций получают возможность немного отдохнуть и «перезагрузиться». А вот для руководителей самого разного уровня это время оказывается достаточно напряженным — нужно ведь скомпоновать график отпусков так, чтобы рабочий процесс не прерывался в критически важный момент из-за отсутствия сразу нескольких сотрудников, которые выполняют те или иные функции. С такой задачей проще справиться, если документ — график отпусков — вести в электронном виде, и лучше всего — с возможностью наглядной визуализации периодов отсутствия сотрудников на работе, чтобы с одного взгляда можно было понять, где отпуска излишне «наслаиваются». Предлагаю вашему вниманию отлично подходящий для этих целей шаблон для табличного редактора «Р7-Офис».

Шаблон состоит из двух листов, на первом из которых (лист «График отпусков») — тот самый график, в котором фиксируется, как сотрудники собираются отдыхать, с датой старта отпускного периода и его продолжительностью в календарных днях. Каждый отпускной период — отдельной строкой, обратите внимание. Для документооборота — то, что надо, можно распечатать, отдать на подпись сотрудникам, а потом сдать в архив.

Данные в этот список автоматически подтягиваются из главной таблицы, которая расположена на втором листе («Диаграмма» — лист так назван просто потому, что наша визуализация находится также здесь).

На этом листе вносим данные об отпусках сотрудников, и автоматически получаем их визуализацию. Синие плашки — периоды отсутствия сотрудников на рабочем месте. Каждая клетка здесь — это недельный период. Для удобства начали нумерацию с 6 января, так как это — первый понедельник года, а до этой даты так или иначе праздничные дни. Наглядно? Вполне. Главный плюс — можно увидеть моменты, когда одновременно в отпуске будут находиться сразу несколько сотрудников, функционально связанных друг на друга.

Делюсь шаблоном по ссылке, пользуйтесь!