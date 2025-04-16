🚍 Bus-фактор: одна ошибка, которая может разрушить ваш бизнес

Вы когда-нибудь задавались вопросом: что будет с бизнесом, если завтра ключевой сотрудник внезапно исчезнет из процесса?

Заболел, уехал, выгорел, уволился.

Если от этой мысли становится не по себе — значит, пора поговорить о Bus-факторе.

Ко мне недавно пришёл клиент. IT-компания, небольшая, но уже стабильная. Один из ведущих менеджеров ушёл в отпуск. И, казалось бы, обычная ситуация.

Но на следующий день — паника.

Проект встал. Никаких доступов. Никакой информации. Все процессы держались… на одном человеке.