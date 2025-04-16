ЦОК КПП Аналитик1С 14.04 Мобильный
Оксана Макейкина
Ведение бизнеса

🚍 Bus-фактор: одна ошибка, которая может разрушить ваш бизнес

Bus-фактор — это ваша самая недооценённая уязвимость. Если завтра ключевой сотрудник «выпадет» из процесса, остановится ли бизнес? В этой статье я объясняю, как выявить критические точки зависимости от людей, рассчитать риски и выстроить систему, которая защитит команду и процессы от сбоев. Без паники, без хаоса, с реальными кейсами и рабочими решениями.

Вы когда-нибудь задавались вопросом: что будет с бизнесом, если завтра ключевой сотрудник внезапно исчезнет из процесса?

Заболел, уехал, выгорел, уволился.
Если от этой мысли становится не по себе — значит, пора поговорить о Bus-факторе.

Ко мне недавно пришёл клиент. IT-компания, небольшая, но уже стабильная. Один из ведущих менеджеров ушёл в отпуск. И, казалось бы, обычная ситуация.
Но на следующий день — паника.
Проект встал. Никаких доступов. Никакой информации. Все процессы держались… на одном человеке.

Что такое Bus-фактор?

Bus-фактор — это количество сотрудников, уход которых может парализовать работу компании или проекта.
Проще говоря: если один человек выпадет из процесса, всё остановится? Значит, у вас Bus-фактор = 1. И это опасно.

📉 Чем ниже показатель — тем выше риск.
А в некоторых бизнесах он равен 0,5 — то есть даже намёка на «выпадение» достаточно, чтобы всё рухнуло.

Как понять, что у вас критически низкий Bus-фактор?

Вот признаки, которые я часто вижу у компаний на консультациях:

– один человек «тянет» на себе всю экспертизу и коммуникацию;
– доступы, документы, клиентская база — только у него;
– задачи замирают, как только он уходит на больничный или в отпуск;
– никто в команде не может подхватить проект без ущерба для работы.

Как рассчитать Bus-фактор?

Формула простая — задайте себе вопрос:
сколько человек может уйти из команды, прежде чем бизнес встанет?
Если ответ — меньше 3 (а у микрокоманд и 1), пора принимать меры.

Что делать, чтобы не зависеть от одного звена?

На консультациях я всегда предлагаю бизнесу оценить свои риски и сделать 5 простых шагов:

  1. Карта ключевых компетенций
    Определите, кто за что отвечает и где знания сосредоточены у одного человека.

  2. Документирование процессов
    Заведите корпоративную «базу знаний» — Notion, Confluence, GetCourse, любую внутреннюю Wiki.

  3. Настройка кросс-доступа и взаимозаменяемости
    Дайте другим сотрудникам возможность подстраховать и заменить при необходимости.

  4. Регулярный менеджмент и обмен знаниями
    Встречи один на один, синки, ретро — это не формальность, а возможность поделиться опытом и уловить тревожные сигналы.

  5. Наставничество и рост внутри команды
    Передача опыта — это не обязанность «звёзд», а элемент безопасности и устойчивости компании.

Кейсы из практики

Один из клиентов — digital-агентство — обратился с проблемой: ушёл менеджер проекта, и они не могли продолжать работу с 7 клиентами.
Вся информация была в голове у одного человека. После внедрения базы знаний, схем кросс-доступа, назначения дублёров и обучения тим-лидов Bus-фактор вырос с 1 до 4.
Теперь в случае «выбывания» одного сотрудника процессы не останавливаются.

Если вы владелец бизнеса и всё «завязано» на 1–2 человек, вы в зоне риска.
❗ Не потому что люди плохие. А потому что система не построена.

📩 Хотите проанализировать свой Bus-фактор и перестать бояться отпусков и увольнений?
Запишитесь на консультацию — вместе разберём, где уязвимые места, и выстроим систему подстраховки.

📲 Подписывайтесь на мой Telegram-канал https://t.me/AI_HR_MAS — делюсь рабочими кейсами, инструментами и стратегиями по управлению командами без боли и выгорания.

Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

4 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Проще говоря: если один человек выпадет из процесса, всё остановится? Значит, у вас Bus-фактор = 1.

    в некоторых бизнесах он равен 0,5

    Это что, полчеловека выпадает из процесса?