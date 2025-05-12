ЦОК 8 Конференция 16.04 Мобильный
Оксана Макейкина
Управление персоналом

🔥 Почему ты буксуешь с командой — и как «A-игроки» спасают бизнес от стагнации

Почему ты вкладываешься в команду, а результата нет? Всё просто: не все сотрудники одинаково полезны. В статье разбираю, кто такие A, B и C-игроки, как они влияют на бизнес, и кого стоит развивать, а кого — отпускать без сожалений. Если хочешь собрать команду, которая реально двигает вперёд — читай.

Ты вкладываешься в людей. Обучаешь, поддерживаешь, мотивируешь.
А результата всё равно нет.
Проекты тормозят. Сроки срываются. Ты снова «всё решаешь сам».

Знаешь, почему?

Потому что не все сотрудники одинаковы. И это не про “хороших” или “плохих”.
Это про тип мышления и уровень включённости.

Одна из самых точных систем в HR — это модель A, B, C-игроков.
Разберём, кто они и как их использовать грамотно.
И главное — как не тянуть свой бизнес за людей, которые не тащат.

👑 A-игроки. Твои драйверы роста

Они берут на себя больше, чем ты успеваешь дать.
Они думают как собственники. Генерят идеи. Отвечают за результат.

Им не нужно говорить, что делать. Им важно — куда вы идёте и зачем.
И если ты им не даёшь вызовов и роста — они просто уйдут к тому, кто даст.

Как распознать A:

— Высокая самодисциплина.
— Действуют проактивно.
— Учатся и растут быстрее остальных.
— Не ищут виноватых — ищут решения.

⚙️ B-игроки. Стабильный фундамент

Они не лезут вперёд, не жгут KPI, но чётко делают то, что должны.
На них держатся процессы. Они про «надёжность», а не про прорывы.

Без них — бардак. Только с ними — застой.

Если ты строишь системную команду, тебе нужны B-игроки.
Но не рассчитывай, что они «вдруг начнут больше». Они такие, какие есть.
И в этом их сила.

🧨 C-игроки. Тихий саботаж

Они не всегда токсичны. Иногда — просто «никакие».
Они делают минимум, саботируют нововведения, тормозят общее движение.

Ты им объясняешь — они кивают, но ничего не меняют.
Ты даёшь шанс — а через месяц снова ловишь выгоревшую команду и срыв задач.

Честно? Если в команде есть C-игрок — ты за него уже платишь.
Временем, нервами, упущенными возможностями.

🧭 Что с этим делать

✅ Раздели команду по уровню вовлечённости и ответственности — не по должности.
✅ A — развивай, вовлекай, давай расти.
✅ B — удерживай, делегируй, создавай понятную систему.
✅ C — прощайся. Быстро и без вины. Это просто не их место.

📌 Успешный бизнес держится на тех, кто держит удар

Тебе не нужна «равная команда».
Тебе нужна живая структура, где каждый знает свою роль — и играет на максимум.

Если ты буксуешь не потому, что слаб, а потому что тащишь чужую работу
пора навести порядок в команде.

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Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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