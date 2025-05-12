🔥 Почему ты буксуешь с командой — и как «A-игроки» спасают бизнес от стагнации

Ты вкладываешься в людей. Обучаешь, поддерживаешь, мотивируешь.

А результата всё равно нет.

Проекты тормозят. Сроки срываются. Ты снова «всё решаешь сам».

Знаешь, почему?

Потому что не все сотрудники одинаковы. И это не про “хороших” или “плохих”.

Это про тип мышления и уровень включённости.

Одна из самых точных систем в HR — это модель A, B, C-игроков.

Разберём, кто они и как их использовать грамотно.

И главное — как не тянуть свой бизнес за людей, которые не тащат.