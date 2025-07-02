Будет ли единый кодекс госзакупок?

За 30 лет законы о госзакупках в РФ менялись десятки раз. На форуме «Госзаказ» обсуждают кодификацию — создание единого Кодекса вместо разрозненных актов. Союз закупщиков считает, что это упростит правила, снизит коррупцию и сократит расходы. Но эксперты сомневаются в реализации реформы.

За последние 30 лет в законодательство о госзакупках в России внесено множество изменений. Только 44-ФЗ редактировался более ста раз за десять лет, став одним из самых часто меняемых нормативных актов.

На форуме «Госзаказ» снова подняли тему реформирования отрасли. Обсуждается идея кодификации законодательства — не просто «склеивания» действующих актов в один документ (инкорпорация), а глубокой переработки норм с устранением повторов и противоречий.

Кто предлагает реформу?

С инициативой выступил Союз закупщиков, объединяющий представителей бизнеса, власти и специалистов в сфере торгов. По их мнению, действующая нормативная база слишком громоздка и содержит противоречия, мешающие эффективной работе.

Зачем нужна кодификация?

Госзакупки — сфера пересечения интересов государства и бизнеса. Важны одновременно:

контроль за расходами бюджета;

прозрачные и понятные правила для поставщиков;

снижение коррупционных рисков.

Новый кодекс предполагает объединение положений сразу нескольких законов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ и учёт отраслевых и региональных особенностей.

Какие изменения могут быть?

Предполагается ряд преимуществ:

Для государства — упрощение контроля расходов, снижение коррупции, цифровизация.

Для заказчиков — сокращение комиссий, упрощение оформления контрактов.

Для поставщиков — снижение затрат на участие в торгах, доступ к прямым закупкам, упрощение процедур.

Реальные перспективы

Согласно опросу Союза закупщиков, кодификацию поддерживают 52% участников рынка. Но часть экспертов сомневаются в реальности реформы из-за отсутствия единой концепции и политической воли.

Минфин пока осторожен в прогнозах: замглавы ведомства Алексей Лавров заявил, что серьёзных изменений в ближайшие годы не предвидится.

Справка: Действующие законы в сфере госзакупок: