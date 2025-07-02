Будет ли единый кодекс госзакупок?
За последние 30 лет в законодательство о госзакупках в России внесено множество изменений. Только 44-ФЗ редактировался более ста раз за десять лет, став одним из самых часто меняемых нормативных актов.
На форуме «Госзаказ» снова подняли тему реформирования отрасли. Обсуждается идея кодификации законодательства — не просто «склеивания» действующих актов в один документ (инкорпорация), а глубокой переработки норм с устранением повторов и противоречий.
Кто предлагает реформу?
С инициативой выступил Союз закупщиков, объединяющий представителей бизнеса, власти и специалистов в сфере торгов. По их мнению, действующая нормативная база слишком громоздка и содержит противоречия, мешающие эффективной работе.
Зачем нужна кодификация?
Госзакупки — сфера пересечения интересов государства и бизнеса. Важны одновременно:
контроль за расходами бюджета;
прозрачные и понятные правила для поставщиков;
снижение коррупционных рисков.
Новый кодекс предполагает объединение положений сразу нескольких законов: 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ и учёт отраслевых и региональных особенностей.
Какие изменения могут быть?
Предполагается ряд преимуществ:
Для государства — упрощение контроля расходов, снижение коррупции, цифровизация.
Для заказчиков — сокращение комиссий, упрощение оформления контрактов.
Для поставщиков — снижение затрат на участие в торгах, доступ к прямым закупкам, упрощение процедур.
Реальные перспективы
Согласно опросу Союза закупщиков, кодификацию поддерживают 52% участников рынка. Но часть экспертов сомневаются в реальности реформы из-за отсутствия единой концепции и политической воли.
Минфин пока осторожен в прогнозах: замглавы ведомства Алексей Лавров заявил, что серьёзных изменений в ближайшие годы не предвидится.
Справка: Действующие законы в сфере госзакупок:
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию