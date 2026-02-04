Январь 2026 в госзакупках: формально — разъяснения, по факту — смена правил игры

НДС 22%: проблема не в ставке, а в управлении контрактом

С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличена до 22%. Само повышение не стало неожиданностью, но вопросы возникли вокруг действующих и переходящих контрактов.

Финансовые органы напомнили ключевое правило контрактной системы: цена контракта — существенное условие. Это означает, что пересчитать её «по умолчанию» из-за роста НДС нельзя.

Да, закон допускает изменение условий при обстоятельствах, не зависящих от сторон, если без этого контракт невозможно исполнить. Но на практике это сложный и далеко не универсальный механизм. Он требует решений уполномоченных органов и доказательств реальной невозможности исполнения. При этом регионы и муниципалитеты сами определяют, какие случаи считать достаточным основанием.

Отдельный нюанс — переходящие контракты. Ключевым фактором стала дата приёмки, а не оплаты. Если результат принят до 1 января 2026 года, применяется ставка 20%, если после — 22%. Оплата в новом году сама по себе ничего не меняет.

Вывод простой: в 2026 году управление этапами исполнения стало важнее бухгалтерских формальностей.