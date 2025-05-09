Страна происхождения в закупках: тогда и сейчас

Тогда

В п.7 ст.95 Закона о контрактной системе установлено, что при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч.6 ст.14 Закона о контрактной системы) по согласованию Заказчика и Исполнителя допускается поставка товара, выполнение работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Другими словами страна происхождения товара либо его производитель не являются показателями его качества, технических и функциональных характеристик, соответственно Заказчик самостоятельно принимает решение о замене страны с учетом норм Закона о контрактной системе (нормы, которые устанавливают ограничения, условия допуска товаров/работ/услуг).

Данная позиция неоднократно отражается в письмах Министерства финансов Российской Федерации:

письмо от 28.11.2019 №24-03-07/92708;

письмо от 14.01.2020 №24-01-08/824;

письмо от 27.01.2020 №24-03-07/4567;

письмо от 22.01.2020 №24-03-07/3799;

письмо от 27.02.2020 №24-06-08/14202;

письмо от 20.03.2020 №24-01-08/21792;

письмо от 06.05.2020 №24-03-08/36238;

письмо от 07.07.2020 №24-03-08/58631;

письмо от 12.08.2020 №24-03-06/70778;

письмо от 13.08.2020 №24-01-08/71028;

письмо от 19.08.2020 №24-01-08/72672;

письмо от 20.08.2020 №24-03-07/73168;

письмо от 01.09.2020 №24-03-08/76658;

письмо от 03.11.2020 №24-03-08/95684;

письмо от 05.11.2020 №24-03-07/96264;

письмо от 06.11.2020 №24-03-08/96755;

письмо от 19.09.2022 №24-06-07/90550;

письмо от 05.07.2023 №24-06-06/62566 При этом стоит отметить, что письма МинФина РФ нормативного характера не имеют, а всего лишь отражают позицию ведомства.

Отсюда следует, что вопрос о замене страны в период исполнения контракта постоянно поднимался с 2020 года, но во всех письмах, как было сказано, акцент делается на то, что если Заказчиком при размещении извещения на проведения закупки, установлены ограничения, условия допуска товаров/работ/услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, то замена страны возможна только при следующих условиях:

если была указана страна - Россия, то возможно замена на Россию или на страну, являющейся членом ЕАЭС;

если была указана страна Германия, то возможно заменить на другую страну не ухудшая, а улучшая характеристики поставляемого товара/работ/услуг.

При отсутствии ограничений, условий допуска, замена возможна на любую страну, если не ухудшает, а улучшает технические и функциональные характеристики поставляемого товара/работ/услуг (например, дело №А51-2751/2021).