Страна происхождения в закупках: тогда и сейчас

Тогда
В п.7 ст.95 Закона о контрактной системе установлено, что при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч.6 ст.14 Закона о контрактной системы) по согласованию Заказчика и Исполнителя допускается поставка товара, выполнение работы или оказания услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
Другими словами страна происхождения товара либо его производитель не являются показателями его качества, технических и функциональных характеристик, соответственно Заказчик самостоятельно принимает решение о замене страны с учетом норм Закона о контрактной системе (нормы, которые устанавливают ограничения, условия допуска товаров/работ/услуг).
Данная позиция неоднократно отражается в письмах Министерства финансов Российской Федерации:
письмо от 28.11.2019 №24-03-07/92708;
письмо от 14.01.2020 №24-01-08/824;
письмо от 27.01.2020 №24-03-07/4567;
письмо от 22.01.2020 №24-03-07/3799;
письмо от 27.02.2020 №24-06-08/14202;
письмо от 20.03.2020 №24-01-08/21792;
письмо от 06.05.2020 №24-03-08/36238;
письмо от 07.07.2020 №24-03-08/58631;
письмо от 12.08.2020 №24-03-06/70778;
письмо от 13.08.2020 №24-01-08/71028;
письмо от 19.08.2020 №24-01-08/72672;
письмо от 20.08.2020 №24-03-07/73168;
письмо от 01.09.2020 №24-03-08/76658;
письмо от 03.11.2020 №24-03-08/95684;
письмо от 05.11.2020 №24-03-07/96264;
письмо от 06.11.2020 №24-03-08/96755;
письмо от 19.09.2022 №24-06-07/90550;
письмо от 05.07.2023 №24-06-06/62566
При этом стоит отметить, что письма МинФина РФ нормативного характера не имеют, а всего лишь отражают позицию ведомства.
Отсюда следует, что вопрос о замене страны в период исполнения контракта постоянно поднимался с 2020 года, но во всех письмах, как было сказано, акцент делается на то, что если Заказчиком при размещении извещения на проведения закупки, установлены ограничения, условия допуска товаров/работ/услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, то замена страны возможна только при следующих условиях:
если была указана страна - Россия, то возможно замена на Россию или на страну, являющейся членом ЕАЭС;
если была указана страна Германия, то возможно заменить на другую страну не ухудшая, а улучшая характеристики поставляемого товара/работ/услуг.
При отсутствии ограничений, условий допуска, замена возможна на любую страну, если не ухудшает, а улучшает технические и функциональные характеристики поставляемого товара/работ/услуг (например, дело №А51-2751/2021).
Сейчас
С 01.01.2025 вступили новые изменения в Закон о контрактной системе и п.7 ст.95 звучит следующим образом:
При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных
пп.”в” п.1 ст.14 Закона о контрактной системе - при исполнении контракта замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет, не допускается;
пп.“б” п.2 ст.14 Закона о контрактной системе - при исполнении контракта замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается;
пп.”в” п.3 ч.4 ст.14 Закона о контрактной системе - при исполнении контракта допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренных ч.7 ст.95 Закона о контрактной системе) исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения)
по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте
Кроме того, Министерство финансов Российской Федерации подготовило очередное письмо от 16.01.2025 №24-06-09/2541, в котором напомнила о том, что страна происхождения товара либо его производитель не являются показателем его качества, технических и функциональных характеристик, и что изменение страны происхождения возможны только при условии соблюдения положений ст.14 Закона о контрактной системе.
Другими словами изменения в Законе о контрактной системе, действующие с 01.01.2025, только начинают набирать практику, но суть остается прежним, что и было раньше: если есть ограничения, изменить страну происхождения будет невозможно.
Самое важное
Определением Верховного суда Российской Федерации от 22.04.2020 №310-ЭС20-5663 установлено, что любые изменения условий контракта, в том числе в части страны происхождения товара, должно согласовываться сторонами письменно.
Данная позиция также регламентирована пп.”а” п.12 Правил реестра контрактов, заключенных Заказчиками, утвержденные Постановлением Российской Федерации от 27.01.2022 №60 “О мерах по информационному обеспечению контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов правительства Российской Федерации”.
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