Страна происхождения товара в заявке: одна и только одна

Информационное письмо Минфин РФ в отношении указания страны происхождения товара
13.03.2025 было опубликовано информационное письмо Министерства финансов Российской Федерации за №24-03-09/24756 “Об указании одной страны происхождения товара в заявке на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.
В данном письме делается акцент на то, что в соответствии с пп.”б” п.2 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе заявка потенциального участника на участие в закупке должна содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира и при этом:
Указание нескольких стран происхождения товара в заявке на участие в закупке Законом о контрактной системе не предусмотрено
Так как наименование страны происхождения товара с учетом пп.”д” п.1 ч.2 ст.51 Закона о контрактной системе и абзаца 2 п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации является существенным условием контракта, и указание несколько стран происхождения закупаемого товара в заявке потенциального участника, на момент заключения контракта с Заказчиком, будет означать отсутствие достижения соглашения по указанному существенному условию, что в свою очередь является основанием для того, чтобы с учетом положения абзаца 1 п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации считать контракт незаключенным.
Данное обстоятельство также связано с тем, что:
Страна происхождения товара является основополагающим условием для предоставления национального режима в сфере закупок и применения предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” “защитных” мер, которые не предусматривают множественности по вопросу о стране происхождения товара, а введение такое множественности повлекло бы риск невозможности надлежащей реализации соответствующей “защитной” меры.
Решение Верховного суда Российской Федерации в отношении указания страны происхождения товара
Верховный суд Российской Федерации в своем решении по делу №АКПИ25-158 от 29.05.2025 по иску ООО “Медград” (истец считает, что запрет на указание нескольких стран происхождения влечет невозможность поставки сложносоставных медицинских изделий) подтвердил позицию Минфина Российской Федерации о недопустимости указания несколько стран происхождения товара в заявке потенциального участника на участие в закупке в рамках Закона о контрактной системе, основываясь на следующем:
Изложенные в письме Минфина Российской Федерации выводы соответствуют смыслу приведенных в нем нормативных положений.
Кроме того, требование указать конкретную страну происхождения товара не обязывает имет такой товар у потенциального участника на момент подачи заявки.
Необходимо только потенциальному участнику получить достоверные сведения о товаре, который собирается поставить Заказчику.
Вопрос: А если действительно на рынке присутствует товар с соответствующими одинаковыми характеристиками, но с разной страной происхождения товара, и потенциальный участник запрашивает у одного производителя подтверждения страны и эту страну указывает в своей заявке, а в процессе заключения контракта или его реализации поставщик товара, допустим, разрывает с ним договоренность и потенциальному участнику не остается как выйти на другого поставщика, у которого другая страна. Как быть в данном случае??? Сослаться на предпринимательский риск и попасть в РНП???
Даже, если сейчас проводить много вариантов развития реализации заключенного контракта с такой ситуацией, чтобы избежать РНП и реализовать проект, то все равно вопрос на вопрос и ответа конкретного не будет.
Практика на деле
Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области и Костромской области, в рамках жалобы по закупке №0171200001925001218 “Поставка медицинских изделий (гемоконцентратор)”, встала на сторону потенциального участника, которого отклонили по причине указания в заявке несколько стран происхождения товара.
Обоснованием принятия такого решения было следующем:
Закон о контрактной системе не запрещает участнику закупки указывать несколько стран происхождения товара;
имеется практика и судебные решения (Решение Федеральной антимонопольной службы от 22.09.2023 по делу №28/06/105-209/2022, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.11.2023 по делу №А81-1055/2023, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.03.2023 №Ф06-15006/2022). где аналогичные действия признавались правомерными;
письмо Минфина Российской Федерации от 13.03.2025 №24-03-09/24756 имеет рекомендательный характер и не может служить основанием для отказа в допуске к участию.
Во всех перечисленных арбитражных делах, как и в постановлении Арбитражного суда Пензенской области по делу №А49-307/2016, дело доходило до Верховного суда Российской Федерации, который в своих определениях сообщал следующее:
Участник электронного аукциона не лишен возможности указать в первой части заявки одновременно несколько стран происхождения предполагаемого к закупке товара, и заказчик по этому основанию не вправе отказать такому участнику в допуске к участию в электронном аукционе.
Таким образом, складывалась двойственная практика, которая в настоящее время, если анализировать, теперь сводиться только к одному:
Указание нескольких стран происхождения товара в заявке на участие в закупке Законом о контрактной системе не предусмотрено
То есть территориальные органы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации берут во внимание Решение Верховного суда Российской Федерации по делу №АКПИ25-158 от 29.05.2025 и принимают жалобы потенциальных участников необоснованные.
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