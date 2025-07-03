Страна происхождения товара в заявке: одна и только одна

Информационное письмо Минфин РФ в отношении указания страны происхождения товара

13.03.2025 было опубликовано информационное письмо Министерства финансов Российской Федерации за №24-03-09/24756 “Об указании одной страны происхождения товара в заявке на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

В данном письме делается акцент на то, что в соответствии с пп.”б” п.2 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе заявка потенциального участника на участие в закупке должна содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира и при этом:

Указание нескольких стран происхождения товара в заявке на участие в закупке Законом о контрактной системе не предусмотрено

Так как наименование страны происхождения товара с учетом пп.”д” п.1 ч.2 ст.51 Закона о контрактной системе и абзаца 2 п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации является существенным условием контракта, и указание несколько стран происхождения закупаемого товара в заявке потенциального участника, на момент заключения контракта с Заказчиком, будет означать отсутствие достижения соглашения по указанному существенному условию, что в свою очередь является основанием для того, чтобы с учетом положения абзаца 1 п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации считать контракт незаключенным.

Данное обстоятельство также связано с тем, что: