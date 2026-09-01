Что произойдет, если завтра все люди выплатят свои кредиты?

Представим почти невозможную ситуацию. Завтра утром все люди просыпаются и каким-то образом полностью закрывают свои долги перед банками. Ипотеки погашены, автокредиты выплачены, задолженности по кредитным картам исчезли, а в банковских приложениях вместо привычного «осталось 147 платежей» красуется красивый ноль.

На первый взгляд человечество только что решило одну из своих главных финансовых проблем. Миллионы семей больше не отдают часть зарплаты банкам, квартиры наконец принадлежат своим владельцам, никто не переживает из-за очередного платежа, а слово «проценты» можно постепенно забывать.

Для отдельно взятого человека всё действительно выглядит прекрасно. Но если подобное произойдёт одновременно со всеми, мировая экономика довольно быстро обнаружит, что кредит был для неё не только источником долгов, но и одним из механизмов, благодаря которым она вообще работает.