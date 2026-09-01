Что произойдет, если завтра все люди выплатят свои кредиты?

Представим почти невозможную ситуацию. Завтра утром все люди просыпаются и каким-то образом полностью закрывают свои долги перед банками. Ипотеки погашены, автокредиты выплачены, задолженности по кредитным картам исчезли, а в банковских приложениях вместо привычного «осталось 147 платежей» красуется красивый ноль.
На первый взгляд человечество только что решило одну из своих главных финансовых проблем. Миллионы семей больше не отдают часть зарплаты банкам, квартиры наконец принадлежат своим владельцам, никто не переживает из-за очередного платежа, а слово «проценты» можно постепенно забывать.
Для отдельно взятого человека всё действительно выглядит прекрасно. Но если подобное произойдёт одновременно со всеми, мировая экономика довольно быстро обнаружит, что кредит был для неё не только источником долгов, но и одним из механизмов, благодаря которым она вообще работает.
Для человека кредит это бремя, а для банка — актив
Когда мы смотрим на ипотеку в банковском приложении и видим остаток в несколько миллионов рублей, воспринимать эту цифру как что-то хорошее довольно сложно. Но у банка взгляд ровно противоположный: наша задолженность означает, что в течение следующих десяти, пятнадцати или двадцати лет он имеет право получать обратно выданные деньги вместе с процентами.
Именно поэтому кредиты являются важной частью банковских активов. Если завтра все заёмщики разом рассчитаются по своим обязательствам, банки получат огромный объём денег здесь и сейчас, но одновременно лишатся будущих процентных платежей, на которые рассчитывали в течение многих лет.
Само по себе это не уничтожит банки — погашение кредита означает, что деньги вернулись. Но теперь перед финансовой системой возникнет другой вопрос: кому их одолжить снова?
И вот здесь наш эксперимент становится намного интереснее.
Вместе с кредитами начнет исчезать и часть денег
Есть одна особенность современной банковской системы, о которой редко задумываешься, пока не начинаешь разбираться, откуда вообще берутся деньги.
Банк работает не совсем так, как обычно представляют: Вася положил миллион на вклад, банк взял именно этот миллион и передал его Пете в ипотеку. Когда коммерческий банк выдаёт новый кредит, одновременно с задолженностью заёмщика в банковской системе возникает новый депозит. Иными словами, кредитование фактически участвует в создании безналичных денег.
Допустим, вы берёте 10 миллионов рублей на квартиру. Банк создаёт кредит, продавец получает деньги на свой банковский счёт, а в экономике появляется соответствующий депозит. Когда основной долг постепенно возвращается банку, происходит обратный процесс: часть созданных таким образом банковских денег сокращается.
Поэтому, если представить, что все кредиты разом погасили, а новые больше никто не берёт, последствия окажутся гораздо масштабнее простой потери банковских процентов. Количество депозитных денег в экономике начнёт сокращаться, а вместе с ним может начать сжиматься и сама экономическая активность.
Первыми проблему заметят продавцы квартир и автомобилей
Большинство людей не покупает квартиру после того, как однажды утром обнаруживает на счёте свободные 15 миллионов рублей. Они покупают её потому, что банк позволяет превратить огромную стоимость жилья в понятный ежемесячный платёж на двадцать или тридцать лет.
То же самое, хотя и в меньшем масштабе, происходит с автомобилями, ремонтом, дорогой техникой, образованием и множеством других покупок.
Поэтому представим вторую часть нашего эксперимента: человечество не просто погасило старые кредиты, но и решило больше никогда не брать новые.
Человек, который вчера мог купить квартиру за 15 миллионов с первоначальным взносом в 3 миллиона, сегодня может потратить только те самые 3 миллиона. Автомобиль за 5 миллионов снова превращается из ежемесячного платежа в необходимость сначала накопить всю сумму.
Покупатели никуда не исчезли — исчезла их возможность тратить будущие деньги сегодня.
И спрос на множество дорогих товаров практически неизбежно начал бы падать.
Особенно сильно изменился бы рынок недвижимости
Представим город, где десять человек хотят купить квартиру за 10 миллионов рублей. У каждого есть два миллиона накоплений, а остальные восемь готов дать банк.
Для продавца существует десять потенциальных покупателей с бюджетом в 10 миллионов.
Теперь убираем ипотеку.
Люди остались теми же, зарплаты не изменились, квартиры никуда не делись — но покупателей с десятью миллионами больше нет. У каждого по-прежнему есть только два.
Это не означает, что квартира моментально подешевеет в пять раз, потому что часть покупателей располагает собственным капиталом, кто-то продаст другое жильё, а кто-то просто откажется от сделки. Однако общий платёжеспособный спрос станет значительно меньше, и продавцам придётся приспосабливаться к новой реальности.
Поэтому мир без ипотеки вполне мог бы сделать недвижимость дешевле. Правда, одновременно он мог бы серьёзно ударить по застройщикам, банкам, агентствам недвижимости, производителям стройматериалов, ремонтным компаниям и огромному количеству людей, чей заработок связан с этой индустрией.
Хотя обычные семьи сначала почувствовали бы огромное облегчение
Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны.
Представим семью, которая каждый месяц отдавала 80 тысяч рублей за ипотеку, 35 тысяч за автомобиль и ещё 15 тысяч по кредитной карте. После нашего чудесного утра у неё внезапно освободилось 130 тысяч рублей ежемесячного дохода.
Это очень много.
Эти деньги можно откладывать, инвестировать, тратить на путешествия, образование детей, рестораны или что угодно ещё. Для конкретной семьи отсутствие долгов действительно может означать огромный рост финансовой свободы.
Но если одновременно миллионы людей перестанут использовать кредиты для крупных покупок, экономика столкнётся с довольно странным эффектом: у населения станет меньше долгов, но вместе с этим может стать меньше потребления, продаж и инвестиций в тех отраслях, которые привыкли существовать за счёт кредитного спроса.
То, что является отличным финансовым решением для одного человека, не обязательно даёт такой же результат, если его одновременно принимают все.
А через некоторое время кто-нибудь снова попросит взаймы
Допустим, наш эксперимент удался. Все долги погашены, кредитных карт больше нет, ипотека исчезла, банки перестали выдавать займы, и человечество начинает новую финансовую жизнь с чистого листа.
Пройдёт совсем немного времени, прежде чем появится человек, который скажет: «У меня есть отличная идея для ресторана, но мне не хватает денег на оборудование».
Другой захочет купить квартиру сейчас, потому что копить на неё следующие пятнадцать лет ему совершенно не хочется.
Фермеру понадобятся деньги на новую технику до того, как он соберёт и продаст урожай. Предприниматель увидит возможность построить завод, который сможет окупиться через семь лет. Компания захочет открыть ещё десять магазинов, не дожидаясь, пока накопит на них из текущей прибыли.
И в этот момент кредит появится снова.
Потому что его главная функция заключается не в том, чтобы заставить людей жить в долг. Кредит позволяет перемещать деньги во времени: использовать часть будущих доходов сегодня, когда эти деньги могут быть полезнее.
Поэтому долг сам по себе не хороший и не плохой
Ипотека, которую семья спокойно выплачивает из своего дохода, и микрозайм, который человек берёт для погашения предыдущего микрозайма, формально являются долгом. Экономически между ними при этом огромная разница.
Компания может занять миллиард, построить производство, создать тысячу рабочих мест и за следующие двадцать лет заработать несколько миллиардов. А человек может взять сто тысяч на покупки, которые не мог себе позволить, и несколько лет отдавать проценты за вещи, которыми давно перестал пользоваться.
Проблема начинается не в момент появления долга, а тогда, когда обязательства становятся больше возможностей человека или бизнеса их обслуживать.
Так был бы мир без кредитов лучше?
Для многих людей жизнь без долгов действительно была бы спокойнее. Но экономика без возможности занимать деньги выглядела бы совсем не так привлекательно, как кажется на первый взгляд.
Нам пришлось бы значительно дольше копить на жильё, бизнес медленнее запускал бы новые проекты, компании осторожнее расширяли производство, а множество вещей, которые сегодня можно получить сразу и оплатить постепенно, снова пришлось бы откладывать на годы.
Именно поэтому кредит существует тысячи лет и, скорее всего, никуда не исчезнет. Он слишком полезен как инструмент, даже несмотря на все проблемы, которые способен создавать.
Финансовая устойчивость поэтому заключается скорее не в том, чтобы принципиально никогда никому ничего не быть должным, а в том, чтобы сохранять контроль над своими обязательствами, иметь резерв и не зависеть полностью от одного источника денег.
По той же причине имеет смысл постепенно расширять собственную финансовую инфраструктуру: хранить резерв в разных инструментах и валютах, а при необходимости иметь возможность пользоваться деньгами за пределами одной банковской системы.
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