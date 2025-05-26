Транспортный налог не попадает в косвенные расходы в декларации по прибыли

Почему при формировании декларации по налогу на прибыль в строку 041 косвенные расходы не попадает транспортный налог?

Давайте подробнее разберемся в этом вопросе.

Проверяем, как начисляется налог на прибыль регламентной операцией. Видим, что проводка в начислении транспортного налога отразилась некорректно.

Для того, чтобы изменить способ отражения транспортного налога заходим в настройки налогов и отчетов (Главное-Настройки-Налоги и отчеты-Транспортный налог-Способы отражения расходов).

Меняем способ отражения.

Далее проводим закрытие последнего месяца квартала. Проверяем отражение транспортного налога.

Затем перезаполняем декларацию по налогу на прибыль и проверяем суммы по строке 041.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие налоги входят в декларацию по налогу на прибыль по строке 041?

Строка 041 декларации по налогу на прибыль предназначена для отражения суммы косвенных расходов. В общем случае, начисленные суммы налогов и сборов не включаются напрямую в эту строку. Порядок учета расходов (включая те, что связаны с налогами) зависит от применяемого метода учета:

Метод начисления: Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактической оплаты.

Кассовый метод: Расходы признаются только после их фактической оплаты.

Однако, даже при методе начисления, включение сумм налогов непосредственно в строку 041 не является общепринятой практикой и может потребовать обоснования перед налоговыми органами. Как правило, сами налоги учитываются в составе прочих расходов (ст. 264 НК РФ).

Тем не менее, в бухгалтерских программах (и для целей управленческого учета) для упрощения анализа и отслеживания затрат, в составе учетной политики может быть предусмотрена расшифровка косвенных расходов, включающая информацию о начисленных налогах (это не значит, что суммы автоматически переносятся в строку 041 декларации).

В частности, в состав этой расшифровки могут входить следующие налоги и сборы:

Налог на имущество организаций.

НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

Транспортный налог.

Земельный налог.

Государственная пошлина.

Сборы за пользование объектами животного мира.

Водный налог.

Страховые взносы во внебюджетные фонды (за исключением взносов на травматизм).

Кроме того, в строку 041 может быть включен восстановленный НДС (входной НДС, ранее принятый к вычету), если активы, по которым он был восстановлен, стали использоваться в деятельности, не облагаемой НДС, или были оплачены за счет бюджетных субсидий. Это не является налогом как таковым, а относится к восстановлению ранее полученного вычета.

Что НЕ включается в строку 041:

НДС и акцизы, предъявленные покупателям (это выручка, а не расход).

Налог на прибыль (это сам объект налогообложения, а не расход).

Пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет или во внебюджетные фонды (учитываются в составе внереализационных расходов или не учитываются вовсе).

Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (учитываются в составе прочих расходов, связанных с охраной окружающей среды).

Налог на игорный бизнес.

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