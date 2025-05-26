Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка
Наталия Козак

Транспортный налог не попадает в косвенные расходы в декларации по прибыли

Почему при формировании декларации по налогу на прибыль в строку 041 косвенные расходы не попадает транспортный налог?

Давайте подробнее разберемся в этом вопросе.

Проверяем, как начисляется налог на прибыль регламентной операцией. Видим, что проводка в начислении транспортного налога отразилась некорректно.

Для того, чтобы изменить способ отражения транспортного налога заходим в настройки налогов и отчетов (Главное-Настройки-Налоги и отчеты-Транспортный налог-Способы отражения расходов).

Меняем способ отражения.

Далее проводим закрытие последнего месяца квартала. Проверяем отражение транспортного налога.

Затем перезаполняем декларацию по налогу на прибыль и проверяем суммы по строке 041.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какие налоги входят в декларацию по налогу на прибыль по строке 041?

Строка 041 декларации по налогу на прибыль предназначена для отражения суммы косвенных расходов. В общем случае, начисленные суммы налогов и сборов не включаются напрямую в эту строку. Порядок учета расходов (включая те, что связаны с налогами) зависит от применяемого метода учета:

  • Метод начисления: Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактической оплаты.

  • Кассовый метод: Расходы признаются только после их фактической оплаты.

Однако, даже при методе начисления, включение сумм налогов непосредственно в строку 041 не является общепринятой практикой и может потребовать обоснования перед налоговыми органами. Как правило, сами налоги учитываются в составе прочих расходов (ст. 264 НК РФ).

Тем не менее, в бухгалтерских программах (и для целей управленческого учета) для упрощения анализа и отслеживания затрат, в составе учетной политики может быть предусмотрена расшифровка косвенных расходов, включающая информацию о начисленных налогах (это не значит, что суммы автоматически переносятся в строку 041 декларации).

В частности, в состав этой расшифровки могут входить следующие налоги и сборы:

  • Налог на имущество организаций.

  • НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

  • Транспортный налог.

  • Земельный налог.

  • Государственная пошлина.

  • Сборы за пользование объектами животного мира.

  • Водный налог.

  • Страховые взносы во внебюджетные фонды (за исключением взносов на травматизм).

Кроме того, в строку 041 может быть включен восстановленный НДС (входной НДС, ранее принятый к вычету), если активы, по которым он был восстановлен, стали использоваться в деятельности, не облагаемой НДС, или были оплачены за счет бюджетных субсидий. Это не является налогом как таковым, а относится к восстановлению ранее полученного вычета.

Что НЕ включается в строку 041:

  • НДС и акцизы, предъявленные покупателям (это выручка, а не расход).

  • Налог на прибыль (это сам объект налогообложения, а не расход).

  • Пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет или во внебюджетные фонды (учитываются в составе внереализационных расходов или не учитываются вовсе).

  • Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (учитываются в составе прочих расходов, связанных с охраной окружающей среды).

  • Налог на игорный бизнес.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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