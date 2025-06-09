Как вывести список детей сотрудников до 16 лет в 1С:ЗУП
Как быстро и правильно вывести список детей сотрудников в возрасте до 16 лет: Зарплата и управление персоналом 8.3.
Рассмотрим пошаговую инструкцию для бухгалтера и кадровика в этой статье.
Для получения списка детей сотрудников сформируем отчет «Составы семей сотрудников»:
Кадры – Кадровые отчеты – Составы семей сотрудников.
Указываем организацию, отмечаем необходимую степень родства.
Если необходим отбор по возрасту на определенную дату (в случае клиента – на 01.06.2025, до 16 лет), открываем настройки и указываем:
- Возраст родственника – 15 (возраст родственника указывается включительно)
- Дата – 01.06.2025.
Сформированный отчет можно распечатать.
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