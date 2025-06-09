Как вывести список детей сотрудников до 16 лет в 1С:ЗУП

Как быстро и правильно вывести список детей сотрудников в возрасте до 16 лет: Зарплата и управление персоналом 8.3.

Рассмотрим пошаговую инструкцию для бухгалтера и кадровика в этой статье.



Для получения списка детей сотрудников сформируем отчет «Составы семей сотрудников»:

Кадры – Кадровые отчеты – Составы семей сотрудников.

Указываем организацию, отмечаем необходимую степень родства.

Если необходим отбор по возрасту на определенную дату (в случае клиента – на 01.06.2025, до 16 лет), открываем настройки и указываем:

- Возраст родственника – 15 (возраст родственника указывается включительно)

- Дата – 01.06.2025.

Сформированный отчет можно распечатать.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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