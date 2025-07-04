Настройка прав кадровика для работы с графиками сотрудников
Как настроить права кадровика рассмотрим в этой статье.
За эту функцию отвечает роль « Настройка рабочего времени».
Для настройки прав кадровику требуется создать профиль групп доступа «Настройка рабочего времени» и добавить требуемую роль.
Далее создать группу доступа и в нее добавить требуемых пользователей.
После добавления этой роли функционал становится доступным для обозначенных пользователей.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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