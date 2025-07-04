Настройка прав кадровика для работы с графиками сотрудников

У многих профилей в ЗУП (кадровик, старший кадровик, табельщик и т.д.) нет возможности работать с графиками работы сотрудников. То есть не доступна кнопка «Записать и закрыть».

Как настроить права кадровика рассмотрим в этой статье.

За эту функцию отвечает роль « Настройка рабочего времени».

Для настройки прав кадровику требуется создать профиль групп доступа «Настройка рабочего времени» и добавить требуемую роль.

Далее создать группу доступа и в нее добавить требуемых пользователей.

После добавления этой роли функционал становится доступным для обозначенных пользователей.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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