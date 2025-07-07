Как заполнить раздел 7 Декларации по НДС
Для начала необходимо проверить настройки.
1. Если есть необлагаемые НДС операции и требуется заполнение раздела 7 Декларации по НДС, то нужно установить галочку «Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета»:
Главное – Налоги и отчеты – НДС – Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета.
2. В карточке номенклатуры «% НДС» - «Без НДС» (если реализация товара не облагается НДС) и «Код операции», по которому будет отражаться реализация товара в разделе 7 Декларации по НДС.
Для примера создадим документ «Реализация товаров» и «Отчет о розничных продажах».
Заполняем документ «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС»:
Операции – Регламентные операции НДС – Создать – Формирование записей раздела 7 декларации по НДС – Заполнить.
Суммы по кодам операций будут отражены в Декларации по НДС.
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