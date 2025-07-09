Как приостановить трудовой договор с мобилизованным сотрудником

Сотрудник призван на военную службу (мобилизован). Как приостановить с ним трудовой договор? Давайте подробнее разберемся с этой задачей.

На основании заявления сотрудника с приложенными документами (копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации или уведомление о заключении с сотрудником контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии) регистрируем в программе документ «Приостановление трудовых договоров»:

Кадры – Все кадровые документы – Создать – Приостановление трудовых договоров.

В документе указываем:

- дату документа (дату приказа)

- организацию

- основание приостановления

- нужно ли освобождать ставку на период приостановления

- нужно ли отражать в трудовой книжке

- нужно ли отражать территориальные условия по территории выполнения работ

- наименование документа (поле доступно, если стоит галочка «Отразить в трудовой книжке»)

- сотрудника

- дату начала (дату, начиная с которой приостанавливается действие трудового договора)

- планируемую дату возобновления (если она известна).

По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму «Приказ о приостановлении в связи с мобилизацией».

В табеле учета рабочего времени период приостановления трудового договора отражается буквенным кодом «ПТД».

Если в документе «Приостановление трудовых договоров» стоит галочка «Отразить в трудовой книжке», то по сотруднику будет сформировано кадровое мероприятие «Приостановление».

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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