Как приостановить трудовой договор с мобилизованным сотрудником
На основании заявления сотрудника с приложенными документами (копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации или уведомление о заключении с сотрудником контракта о прохождении военной службы либо контракта о добровольном содействии) регистрируем в программе документ «Приостановление трудовых договоров»:
Кадры – Все кадровые документы – Создать – Приостановление трудовых договоров.
В документе указываем:
- дату документа (дату приказа)
- организацию
- основание приостановления
- нужно ли освобождать ставку на период приостановления
- нужно ли отражать в трудовой книжке
- нужно ли отражать территориальные условия по территории выполнения работ
- наименование документа (поле доступно, если стоит галочка «Отразить в трудовой книжке»)
- сотрудника
- дату начала (дату, начиная с которой приостанавливается действие трудового договора)
- планируемую дату возобновления (если она известна).
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму «Приказ о приостановлении в связи с мобилизацией».
В табеле учета рабочего времени период приостановления трудового договора отражается буквенным кодом «ПТД».
Если в документе «Приостановление трудовых договоров» стоит галочка «Отразить в трудовой книжке», то по сотруднику будет сформировано кадровое мероприятие «Приостановление».
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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