Как отключить проверку остатков МПЗ при списании в 1С:Бухгалтерия
В этой статье разберём, как это сделать в 1С:Бухгалтерия и на что стоит обратить внимание.
В БП можно отключить проверку наличия остатков МПЗ на складе при проведении документов списания.
Рассмотрим на примере.
На складе имеется материалы в количестве 20 шт.
При попытке провести документ «Расход материалов» в количестве 30 шт. программа выдает ошибку: «Указанное количество превышает остаток».
Для отключения контроля остатков:
Администрирование – Проведение документов – галочка Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
После данной настройки документ «Расход материалов» проводится.
В ОСВ вы увидите отрицательные остатки по данной номенклатуре.
