Как отключить проверку остатков МПЗ при списании в 1С:Бухгалтерия

В работе бухгалтера нередко возникает ситуация: товар уже фактически поступил на склад, но провести списание в 1С невозможно, потому что документ о поступлении ещё не оформлен, и программа сообщает о нехватке остатков. Возникает вопрос — можно ли отключить эту проверку, чтобы ускорить процесс списания и не зависеть от оформления документов?

В этой статье разберём, как это сделать в 1С:Бухгалтерия и на что стоит обратить внимание.
В БП можно отключить проверку наличия остатков МПЗ на складе при проведении документов списания.

Рассмотрим на примере.

На складе имеется материалы в количестве 20 шт.

При попытке провести документ «Расход материалов» в количестве 30 шт. программа выдает ошибку: «Указанное количество превышает остаток».

Для отключения контроля остатков:

Администрирование – Проведение документов – галочка Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.

После данной настройки документ «Расход материалов» проводится.

В ОСВ вы увидите отрицательные остатки по данной номенклатуре.

