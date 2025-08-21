Подписаться Как отключить проверку остатков МПЗ при списании в 1С:Бухгалтерия В работе бухгалтера нередко возникает ситуация: товар уже фактически поступил на склад, но провести списание в 1С невозможно, потому что документ о поступлении ещё не оформлен, и программа сообщает о нехватке остатков. Возникает вопрос — можно ли отключить эту проверку, чтобы ускорить процесс списания и не зависеть от оформления документов? 246 просмотров 10 открытий Комментировать 2

В этой статье разберём, как это сделать в 1С:Бухгалтерия и на что стоит обратить внимание.

В БП можно отключить проверку наличия остатков МПЗ на складе при проведении документов списания. Рассмотрим на примере. На складе имеется материалы в количестве 20 шт. При попытке провести документ «Расход материалов» в количестве 30 шт. программа выдает ошибку: «Указанное количество превышает остаток». Для отключения контроля остатков: Администрирование – Проведение документов – галочка Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. После данной настройки документ «Расход материалов» проводится. В ОСВ вы увидите отрицательные остатки по данной номенклатуре. Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится! Ссылка на наш телеграмм канал https://t.me/HelpBuh1C