Как узнать, каким документом сформирована проводка в 1С

В работе бухгалтера часто возникает ситуация: проводка известна, а вот каким документом она может быть сформирована — загадка.

В этой статье разберём, как в 1С быстро определить источник проводки, найти нужный документ и сэкономить время на поиски.

С помощью справочника «Корреспонденции счетов» можно узнать, каким документом в программе может быть сформирована проводка:

Главное – Ввести хозяйственную операцию.

Рассмотрим на примере: известна проводка Дт50.21 Кт55.23 (Поступление наличных денежных средств в кассу организации со специального депозитного счета в банке в валюте).

В окне для ввода счета дебета указываем 50.21, кредита – 55.24.

Программа показывает, что для отражения данной операции нужно создать документ «Поступление наличных». Создать документ можно по ссылке.

Также осуществить поиск можно по содержанию операции или по документу.

Внизу окна указаны расположение документа и ссылка на ИТС.

