Почему появляется сообщение «Данные учета неактуальны» при формировании отчета в 1С
В статье расскажем, что означает эта ошибка, почему она возникает и как её быстро устранить, чтобы отчеты были корректными и актуальными.
В программе можно настроить проверку актуальности данных учета при формировании стандартных отчетов (например, ОСВ).
Для включения или отключения данной настройки необходимо выбрать меню:
Администрирование – Проведение документов – Проверять проведение документов при формировании отчетов.
Если включена проверка и какие-либо документы были проведены после выполнения «Закрытия месяца», то при формировании отчета отобразится предупреждение «Данные учета неактуальны с …».
Разберем на примере, как работает данная проверка.
После выполнения закрытия месяца за июль перепроведем документ от 31.07.2025. При формировании ОСВ за июль видим предупреждение.
Программа предлагает актуализировать данные – по кнопке «Актуализировать» автоматически будут перепроведены все документы с указанной даты и выполнено закрытие месяца.
После выполнения данных действий рекомендуется переформировать отчет.
