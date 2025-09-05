Как упростить работу с документами в 1С с помощью настройки навигации

В стандартной версии 1С не все документы сразу доступны в общем списке, что может затруднить поиск нужных форм.

Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться настройкой навигации и добавить часто используемые документы в быстрый доступ.



В статье покажем, как это сделать просто и быстро.

Для того, чтобы добавить необходимые документы в список, необходимо нажать на шестеренку в верхнем правом углу.

В появившемся окне выбираем «Настройку навигации».

Открывается табличка с двумя окнами. Осталось из списка в левой части таблицы перенести документ в правую часть таблицы с помощью кнопки «Добавить».

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

