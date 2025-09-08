Как правильно ввести остатки по ОС при реорганизации путем присоединения
В статье рассмотрим, как пошагово оформить ввод остатков по ОС при присоединении и на что обратить внимание бухгалтеру.
Если остатки по основным средствам уже вводились при переходе с другой программы на 1С, повторно создать документ «Ввод остатков» не получится — он используется только один раз. В этом случае для внесения данных нужно воспользоваться документом «Операция, введенная вручную».
Чтобы правильно настроить состав регистров, нажмите «Еще» и выберите «Выбор регистров». Поставьте галочки напротив нужных регистров:
- Местонахождение ОС (бухгалтерский учет)
- Начисление амортизации ОС (бухгалтерский и налоговый учет)
- Параметры амортизации ОС (бухгалтерский и налоговый учет)
- Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский и налоговый учет)
- События ОС
- Состояния ОС организаций
- Способы отражения расходов по амортизации ОС (бухгалтерский учет)
- Счета бухгалтерского учета ОС
После этого внесите все необходимые данные и обязательно проверьте, как рассчиталась амортизация в следующем месяце — чтобы убедиться, что всё работает корректно.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
