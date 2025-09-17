Как оформить возврат ошибочно перечисленных сотруднику средств в 1С:ERP

Ошибки при выплате сотрудникам случаются даже у самых внимательных бухгалтеров. Если сотруднику случайно перечислили лишние деньги, важно корректно оформить возврат и правильно отразить операцию в 1С:ERP.

В этой статье разберём, как это сделать быстро и без лишних сложностей.

Пункт меню: НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат. Установить флажок "Учитывать прочие активы и пассивы".

1. Ввести приходный кассовый ордер : «Казначейство»-«Касса» , тип документа «Прочее поступление».

2. Через «Все функции» - «Технический специалист» создаем документ «Перенос данных», настраиваем состав регистров: регистры накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

