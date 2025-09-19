Как автоматизировать отражение данных в регламентированном учете в 1С:КА и 1С:ERP
Если такой подход неудобен, есть решение: настройка автоматического отражения.
В этой статье разберём, как упростить работу и сэкономить время с помощью правильных настроек.
Для этого переходим пункт меню «Регламентированный учет»-«Бухгалтерский и налоговый учет»-«Отражение документов в регламентированном учете».
В появившемся окне устанавливаем флажок «Автоматическое отражение по расписанию».
По ссылке ниже указываем период, удобный для вас, когда будет автоматически происходить отражение в регламентированном учете ( формироваться проводки).
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
