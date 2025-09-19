ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Наталия Козак

Как автоматизировать отражение данных в регламентированном учете в 1С:КА и 1С:ERP

В 1С:КА и 1С:ERP данные в регламентированном учете по умолчанию не отражаются автоматически — приходится делать это вручную.

Если такой подход неудобен, есть решение: настройка автоматического отражения.

В этой статье разберём, как упростить работу и сэкономить время с помощью правильных настроек.

Для этого переходим пункт меню «Регламентированный учет»-«Бухгалтерский и налоговый учет»-«Отражение документов в регламентированном учете».

В появившемся окне устанавливаем флажок «Автоматическое отражение по расписанию».

По ссылке ниже указываем период, удобный для вас, когда будет автоматически происходить отражение в регламентированном учете ( формироваться проводки).

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Наш телеграм канал

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

9 подписчиков49 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы