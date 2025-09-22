Почему не все иностранные сотрудники попадают в кассовую ведомость: причины и решения

В статье разбираем, почему при формировании кассовой ведомости в 1С не отображаются все начисленные иностранные сотрудники.

Рассмотрим возможные причины, ошибки в настройках и способы их устранения.

Всем сотрудникам-иностранцам, за исключением имеющих статус постоянно проживающих (подтверждается видом на жительство в РФ), необходимо выплачивать зарплату на расчетный счет.

В ЗУП при формировании ведомости в кассу подтянутся только сотрудники-иностранцы, имеющие статус:

Граждане РФ

Иностранные граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)

Высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семьи, постоянно проживающие на территории РФ.

Посмотреть или изменить статус можно в карточке сотрудника:

Кадры – Сотрудники – карточка Сотрудника – Страхование – Статус застрахованного лица.

Рассмотрим на примере. В организации трудоустроены следующие сотрудники-иностранцы:

Козьмин Глеб Матвеевич – статус «Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, кроме высококвалифицированных иностранных специалистов»

Кузьминых Борис Семенович – статус «Высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семьи, постоянно проживающие на территории РФ»

Кураев Назар Магомедович – статус «Иностранные граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)»

Данным сотрудникам начислена зарплата за месяц.

При формировании «Ведомости в кассу» по кнопке «Заполнить» подтянутся только сотрудники с статусом «Высококвалифицированные иностранные специалисты и члены их семьи, постоянно проживающие на территории РФ» и «Иностранные граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)»:

Выплаты – Все ведомости на выплату зарплаты – Создать – Ведомость в кассу – Заполнить.

При необходимости добавить сотрудника со статусом «Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, кроме высококвалифицированных иностранных специалистов» можно по кнопке «Подобрать».

При проведении документа программа выдаст предупреждение. Не стоит забывать об ответственности за нарушение валютного законодательства.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Наш телеграм канал