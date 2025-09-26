Выбираем 1С для торговли: обзор, преимущества, стоимость

Вот почему современные программы для автоматизации — настоящая находка для бизнеса. Они берут на себя рутину, помогают избежать ошибок и делают управление торговлей прозрачным и эффективным. С ними вы экономите время, нервы и деньги.
Но среди множества решений 1С легко запутаться: что выбрать — 1С:Розница, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление нашей фирмой? Каждая программа имеет свои плюсы, и важно подобрать ту, что подходит именно вам.
Чтобы не ошибиться с выбором, советуем честно ответить себе на несколько вопросов:
— Какой объём операций у вас в компании? Нужен полный функционал или достаточно автоматизации базовых процессов?
— Сколько времени готовы потратить на освоение программы? Нужна простая система или готовы разбираться в деталях?
— Сколько сотрудников будет работать в программе и какие права им нужны?
— Какой бюджет вы готовы выделить на автоматизацию?
1С:Розница 8 — ваш помощник в управлении магазином!
Если у вас средний или крупный магазин, и вы хотите, чтобы торговый зал, кассы и склад работали как часы — 1С:Розница 8 создана для вас. Программа не подходит для интернет-магазинов и оптовой торговли, зато идеально справляется с задачами розницы.
Почему стоит выбрать 1С:Розница 8?
— Интеграция с торговым оборудованием:
Подключайте сканеры, терминалы, весы — всё работает без лишних настроек.
— Обмен данными с другими программами 1С:
Легко интегрируется с 1С:Управление торговлей 8 — удобно для создания единой базы.
— Управленческий учёт:
Анализируйте продажи, управляйте складом, следите за остатками и популярными товарами.
— Автоматические скидки и акции:
Настраивайте программы лояльности, запускайте акции — всё работает автоматически.
— Облачные решения:
Доступ к системе с любого устройства, безопасное хранение данных, контроль прав доступа и круглосуточная поддержка.
— Рабочее место кассира (РМК):
Удобный интерфейс для кассовых операций: открытие и закрытие смены, пробивка чеков, возвраты, отчёты — всё просто и понятно.
Кому подойдёт 1С:Розница 8?
— Магазинам с большим количеством касс и сотрудников
— Тем, кто хочет подключить торговое оборудование и организовать удобное рабочее место кассира
— Тем, кому важна интеграция с другими решениями 1С и централизованный учёт
1С:Розница 8 — это надёжная система для тех, кто ценит удобство, скорость и контроль в розничной торговле. Если хотите, чтобы магазин работал без сбоев, а кассиры не путались в кнопках — это ваш выбор!
1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — универсальный помощник для малого и среднего бизнеса!
Если вы владелец магазина, интернет-магазина, сервисной компании или небольшого производства — 1С:УНФ создана для вас. Программа подходит для розничной и оптовой торговли, услуг и даже производства, а ещё отлично справляется с учётом для ИП и компаний с несколькими направлениями.
Почему стоит выбрать 1С:УНФ?
— Простой интерфейс и быстрый запуск:
Не нужно долго разбираться — всё интуитивно и понятно, можно сразу начинать работу.
— Управление документооборотом:
Все данные — в одной базе, легко найти нужный документ или отчёт.
— Мобильное приложение:
Управляйте бизнесом из любой точки мира — всё под рукой на смартфоне.
— Кассовый модуль:
Поддержка маркировки, ЕГАИС, удобная работа с кассой.
— Функционал для продаж:
Эффективная обработка заказов, интеграция с интернет-магазинами, быстрая работа с клиентами.
— Ведение нескольких юрлиц:
Можно вести учёт сразу по двум юридическим лицам в одной базе — удобно для бизнеса с разными направлениями.
— Поддержка УСН и ЕНВД:
Сдача отчётности для ИП и компаний через 1С-Отчетность — всё просто и быстро.
Кому подойдёт 1С:УНФ?
— Малому и среднему бизнесу
— Интернет-магазинам и сервисным компаниям
— Производственным предприятиям
— ИП и компаниям с несколькими направлениями
1С:УНФ — это гибкое решение для тех, кто хочет управлять бизнесом легко, быстро и без лишней бюрократии. Всё, что нужно для учёта, продаж, кадров и отчётности — в одной программе. Если хотите, чтобы бизнес работал как часы, а вы могли управлять им даже с телефона — это ваш выбор!
1С:Управление торговлей (1С:УТ) — мощный инструмент для крупных торговых компаний!
Если у вас большой бизнес, интернет-магазин с внушительным складом или сложная логистика — 1С:УТ создана именно для вас. Программа охватывает все виды торговли: оптовую, розничную, комиссионную, работу с кредитом и предварительными заказами.
Почему стоит выбрать 1С:УТ?
— Гибкие настройки:
Можно включать и отключать нужные функции, подстраивая программу под специфику вашего бизнеса.
— Продвинутый складской учёт:
Многоуровневая система хранения, быстрый поиск товаров даже на огромных складах.
— Аналитика и маркетинг:
Расширенные программы лояльности, гибкие скидки и акции, мощные инструменты для анализа продаж.
— Детализированные отчёты:
Анализ остатков, сравнение показателей за разные периоды, отчёты по складам и продажам — всё для принятия взвешенных решений.
— Комплексное управление:
Может быть управляющей системой для 1С:Розница, автоматизируя все торговые процессы.
— Интеграция с кассовыми системами и ЕГАИС:
Автоматизация кассовых операций, соответствие требованиям законодательства.
— Гибкое ценообразование:
Настройка простых и сложных скидок, чтобы минимизировать убытки и увеличить прибыль.
Кому подойдёт 1С:УТ?
— Крупным торговым компаниям с большими складами и сложной логистикой
— Интернет-магазинам с большим количеством товаров
— Розничным сетям, где важна интеграция с кассами и централизованный учёт
— Компаниям с более чем 10 пользователями
Для небольших компаний есть базовая версия 1С:Управление торговлей 11 — она проще, без CRM и с упрощённым складским учётом.
1С:УТ — это решение для тех, кто хочет держать под контролем все торговые процессы, быстро реагировать на изменения и строить бизнес на основе точных данных. Если ваш бизнес растёт и требует автоматизации на всех уровнях — это ваш выбор!
Как выбрать программу 1С для торговли?
Каждое решение 1С — это инструмент, который помогает бизнесу работать быстрее, точнее и эффективнее.
— 1С:Розница отлично подойдёт магазинам, которым важна простота, удобство кассовых операций и интеграция с торговым оборудованием.
— 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) — универсальный вариант для малого и среднего бизнеса, интернет-магазинов, сервисных компаний и производств, где важна гибкость, мобильность и учёт сразу по нескольким направлениям.
— 1С:Управление торговлей (УТ) — выбор для крупных компаний с большими складами, сложной логистикой и необходимостью глубокой аналитики, интеграции и автоматизации всех процессов.
Сравнение цен на лицензии
1С:Розница — от 4 400 руб
1С:УНФ — от 6 300 руб
1С:УТ — от 9 100 руб
Вывод:
Выбор зависит от масштаба бизнеса, специфики торговли и задач, которые вы хотите автоматизировать.
Если нужна простота и скорость — берите 1С:Розница.
Если важна универсальность и мобильность — ваш вариант 1С:УНФ.
Если требуется мощная система для управления большими объёмами и аналитикой — выбирайте 1С:УТ.
