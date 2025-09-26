ЦОК КПП УСН 25.09 Мобильная
Наталия Козак

Выбираем 1С для торговли: обзор, преимущества, стоимость

Торговля — это настоящее сердце бизнеса, но для многих предпринимателей управление всеми процессами превращается в головоломку. Учет товаров, контроль остатков, анализ продаж, работа с клиентами — все это требует времени и специальных знаний. Разобраться во всех нюансах самостоятельно сложно, а нанять опытного специалиста — часто дорого и непросто.

Вот почему современные программы для автоматизации — настоящая находка для бизнеса. Они берут на себя рутину, помогают избежать ошибок и делают управление торговлей прозрачным и эффективным. С ними вы экономите время, нервы и деньги.

Но среди множества решений 1С легко запутаться: что выбрать — 1С:Розница, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление нашей фирмой? Каждая программа имеет свои плюсы, и важно подобрать ту, что подходит именно вам.

Чтобы не ошибиться с выбором, советуем честно ответить себе на несколько вопросов:

— Какой объём операций у вас в компании? Нужен полный функционал или достаточно автоматизации базовых процессов?

— Сколько времени готовы потратить на освоение программы? Нужна простая система или готовы разбираться в деталях?

— Сколько сотрудников будет работать в программе и какие права им нужны?

— Какой бюджет вы готовы выделить на автоматизацию?

1С:Розница 8 — ваш помощник в управлении магазином!

Если у вас средний или крупный магазин, и вы хотите, чтобы торговый зал, кассы и склад работали как часы — 1С:Розница 8 создана для вас. Программа не подходит для интернет-магазинов и оптовой торговли, зато идеально справляется с задачами розницы.

Почему стоит выбрать 1С:Розница 8?

— Интеграция с торговым оборудованием:

Подключайте сканеры, терминалы, весы — всё работает без лишних настроек.

— Обмен данными с другими программами 1С:

Легко интегрируется с 1С:Управление торговлей 8 — удобно для создания единой базы.

— Управленческий учёт:

Анализируйте продажи, управляйте складом, следите за остатками и популярными товарами.

— Автоматические скидки и акции:

Настраивайте программы лояльности, запускайте акции — всё работает автоматически.

— Облачные решения:

Доступ к системе с любого устройства, безопасное хранение данных, контроль прав доступа и круглосуточная поддержка.

— Рабочее место кассира (РМК):

Удобный интерфейс для кассовых операций: открытие и закрытие смены, пробивка чеков, возвраты, отчёты — всё просто и понятно.

Кому подойдёт 1С:Розница 8?

— Магазинам с большим количеством касс и сотрудников

— Тем, кто хочет подключить торговое оборудование и организовать удобное рабочее место кассира

— Тем, кому важна интеграция с другими решениями 1С и централизованный учёт

1С:Розница 8 — это надёжная система для тех, кто ценит удобство, скорость и контроль в розничной торговле. Если хотите, чтобы магазин работал без сбоев, а кассиры не путались в кнопках — это ваш выбор!

1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — универсальный помощник для малого и среднего бизнеса!

Если вы владелец магазина, интернет-магазина, сервисной компании или небольшого производства — 1С:УНФ создана для вас. Программа подходит для розничной и оптовой торговли, услуг и даже производства, а ещё отлично справляется с учётом для ИП и компаний с несколькими направлениями.

Почему стоит выбрать 1С:УНФ?

— Простой интерфейс и быстрый запуск:

Не нужно долго разбираться — всё интуитивно и понятно, можно сразу начинать работу.

— Управление документооборотом:

Все данные — в одной базе, легко найти нужный документ или отчёт.

— Мобильное приложение:

Управляйте бизнесом из любой точки мира — всё под рукой на смартфоне.

— Кассовый модуль:

Поддержка маркировки, ЕГАИС, удобная работа с кассой.

— Функционал для продаж:

Эффективная обработка заказов, интеграция с интернет-магазинами, быстрая работа с клиентами.

— Ведение нескольких юрлиц:

Можно вести учёт сразу по двум юридическим лицам в одной базе — удобно для бизнеса с разными направлениями.

— Поддержка УСН и ЕНВД:

Сдача отчётности для ИП и компаний через 1С-Отчетность — всё просто и быстро.

Кому подойдёт 1С:УНФ?

— Малому и среднему бизнесу

— Интернет-магазинам и сервисным компаниям

— Производственным предприятиям

— ИП и компаниям с несколькими направлениями

1С:УНФ — это гибкое решение для тех, кто хочет управлять бизнесом легко, быстро и без лишней бюрократии. Всё, что нужно для учёта, продаж, кадров и отчётности — в одной программе. Если хотите, чтобы бизнес работал как часы, а вы могли управлять им даже с телефона — это ваш выбор!

1С:Управление торговлей (1С:УТ) — мощный инструмент для крупных торговых компаний!

Если у вас большой бизнес, интернет-магазин с внушительным складом или сложная логистика — 1С:УТ создана именно для вас. Программа охватывает все виды торговли: оптовую, розничную, комиссионную, работу с кредитом и предварительными заказами.

Почему стоит выбрать 1С:УТ?

— Гибкие настройки:

Можно включать и отключать нужные функции, подстраивая программу под специфику вашего бизнеса.

— Продвинутый складской учёт:

Многоуровневая система хранения, быстрый поиск товаров даже на огромных складах.

— Аналитика и маркетинг:

Расширенные программы лояльности, гибкие скидки и акции, мощные инструменты для анализа продаж.

— Детализированные отчёты:

Анализ остатков, сравнение показателей за разные периоды, отчёты по складам и продажам — всё для принятия взвешенных решений.

— Комплексное управление:

Может быть управляющей системой для 1С:Розница, автоматизируя все торговые процессы.

— Интеграция с кассовыми системами и ЕГАИС:

Автоматизация кассовых операций, соответствие требованиям законодательства.

— Гибкое ценообразование:

Настройка простых и сложных скидок, чтобы минимизировать убытки и увеличить прибыль.

Кому подойдёт 1С:УТ?

— Крупным торговым компаниям с большими складами и сложной логистикой

— Интернет-магазинам с большим количеством товаров

— Розничным сетям, где важна интеграция с кассами и централизованный учёт

— Компаниям с более чем 10 пользователями

Для небольших компаний есть базовая версия 1С:Управление торговлей 11 — она проще, без CRM и с упрощённым складским учётом.

1С:УТ — это решение для тех, кто хочет держать под контролем все торговые процессы, быстро реагировать на изменения и строить бизнес на основе точных данных. Если ваш бизнес растёт и требует автоматизации на всех уровнях — это ваш выбор!

Как выбрать программу 1С для торговли?

Каждое решение 1С — это инструмент, который помогает бизнесу работать быстрее, точнее и эффективнее.

— 1С:Розница отлично подойдёт магазинам, которым важна простота, удобство кассовых операций и интеграция с торговым оборудованием.

— 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) — универсальный вариант для малого и среднего бизнеса, интернет-магазинов, сервисных компаний и производств, где важна гибкость, мобильность и учёт сразу по нескольким направлениям.

— 1С:Управление торговлей (УТ) — выбор для крупных компаний с большими складами, сложной логистикой и необходимостью глубокой аналитики, интеграции и автоматизации всех процессов.

Сравнение цен на лицензии

  • 1С:Розница — от 4 400 руб

  • 1С:УНФ — от 6 300 руб

  • 1С:УТ — от 9 100 руб

Вывод:

Выбор зависит от масштаба бизнеса, специфики торговли и задач, которые вы хотите автоматизировать.

Если нужна простота и скорость — берите 1С:Розница.

Если важна универсальность и мобильность — ваш вариант 1С:УНФ.

Если требуется мощная система для управления большими объёмами и аналитикой — выбирайте 1С:УТ.

