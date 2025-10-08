Как подключить 1С:БГУ 2.0 к Единой бюджетной платформе: пошаговая инструкция
Чтобы зарегистрировать личный кабинет организации в ЕБП, понадобится квалифицированная электронная подпись, оформленная на руководителя.
Если вы хотите интегрировать 1С:БГУ 2.0 с ЕБП, первым делом проверьте наличие нужного сертификата, подготовьте документы и следуйте инструкции по подключению.
Для подключения интеграции 1С:БГУ 2.0 с ЕБП необходимо установить флажок: «Администрирование»-«Настройка параметров учета»-«Обмен данными и интеграция»-«использовать интеграцию ЕБП».
После включения интеграции в пункте меню Денежные средства появляется «Взаимодействие с ЕБП».
Загружаем форматы (идут с поставкой обновления) и создаем правила обмена с ЕБП.
Далее, создаем новый лицевой счет. Главное – Организации - Лицевые счета.
В новом счете выбираем модель интеграции ЕБП, вид обмена и настройку форматов.
Разделы лицевых счетов сейчас заполняются автоматически.
Заполняем реквизиты лицевых счетов (вкладка 3).
В разделе Документы взаимодействия с ЕБП производим настройки участника.
Нажимаем на ссылку «Настройки участника», далее на кнопку «Записать», после этого становится доступной кнопка «Создать» по которой мы добавляем пользователя и сертификат юридического лица.
В нашем телеграм-канале можно посмотреть подробную видеоинструкцию по подключению и настройке ЕБП - переходите в канал и обязательно подписывайтесь!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию