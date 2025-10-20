Как изменить расположение панели разделов в 1С: слева или сверху?

Замечали, что у одних бухгалтеров панель разделов в 1С находится слева, а у других — вверху?

Это не магия, а простая настройка интерфейса!



В этой статье расскажем, как быстро поменять расположение панели под себя, где искать нужную опцию.

Стандартный вариант расположения панелей следующий:

– «Панель разделов» находится слева, имеет желтый фон и состоит из названий разделов

– «Панель открытых» (документов, отчетов) находится сверху и имеет светло-серый фон.

Расположение панелей можно настроить: добавить или удалить, расположить вертикально (слева или справа) или горизонтально (вверху или внизу).

Для данной настройки откройте «Редактор панелей»:

Сервис и настройки – Настройки – Настройка панелей.

Расположенные в области с темно-серым фоном панели («Панель функций текущего раздела», «Панель избранного», «Панель истории») скрыты.

Любую панель можно переместить на свободную область или на место другой панели. Для этого наведите на нее курсор и, удерживая левую клавишу мыши, переместите панель на свободную область.

Например, при данной настройке вариант расположения будет следующим.

По кнопке «Стандартные» расположение панелей автоматически вернется на установленные для них по умолчанию области.

Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

