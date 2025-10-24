Упрощенная бухгалтерская отчетность в 1С:БП — автозаполнение по новым формам ФСБУ 4/2023

Начиная с версии 3.0.183 в 1С:БП добавлено автозаполнение упрощенных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов по формам, разработанным на основе образцов, приведенных в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Применяются данные формы начиная с отчетности за 2025 год.

Показатели упрощенной бухгалтерской отчетности формируются путем объединения групп показателей полной бухгалтерской отчетности. Из обобщенного показателя автоматически выделяется группа с наибольшим удельным весом.

Рассмотрим заполнение упрощенной бухгалтерской отчетности на примере:

Отчеты – Регламентированные отчеты – Создать – Все – Бухгалтерская отчетность упрощенная – Заполнить.

Сравним заполнение упрощенного бухгалтерского баланса и «обычного» на примере показателя «Материальные внеоборотные активы».

Сумма «Материальных внеоборотных активов» в упрощенном бухгалтерском балансе складывается из двух показателей «обычного» бухгалтерского баланса: ОС и инвестиционная недвижимость. Т.к. удельный вес показателя ОС больше, чем показателя инвестиционной недвижимости, то из обобщенного показателя автоматически выделяется группа ОС.

Вопрос: А отчеты о движении денежных средств и об изменении капитала?

Ответ: Добавлено автозаполнение «Отчета о движении денежных средств» и «Отчета об изменении капитала», когда они включаются в упрощенную бухгалтерскую отчетность из-за существенности входящей в них информации. Заполняются они по правилам полной бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.

