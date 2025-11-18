ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
Новая ставка НДС 22% — как протестировать в 1С:БП

С 2026 года в России планируется повышение ставки НДС до 22% и снижение лимитов по УСН и патенту. В свежем релизе 1С:Бухгалтерия уже реализованы эти изменения, и вы можете заранее протестировать работу с новыми правилами.

Рассказываем, как это сделать быстро и наглядно!

В релизе 1С:Бухгалтерия 3.0.186.21 появилась возможность работать с новой ставкой НДС 22%, которая вступит в силу с 1 января 2026 года (по проекту налоговой реформы). Все изменения станут доступны с начала 2026 года, но вы уже сейчас можете протестировать оформление документов с учётом новых правил.

Как протестировать новую ставку НДС 22% в 1С:Бухгалтерия:

1. На время тестирования поменяйте рабочую дату в персональных настройках на любую дату 2026 года, например, 01.01.2026:
   Главное → Персональные настройки → Рабочая дата → Другая дата: 01.01.2026
   

2. Теперь в карточке номенклатуры вы увидите новую ставку НДС 22% — её можно выбрать при необходимости.

3. Новая ставка также будет доступна в документах, например, при оформлении реализации.

Что ещё нового в релизе 3.0.186.21:

  - Можно рассчитать налоговую нагрузку и подобрать оптимальный налоговый режим на 2026 год с учётом изменений:
  - Лимит доходов для УСН без НДС снижен с 60 млн до 20 млн рублей
  - Лимит доходов для патента также снижен с 60 млн до 20 млн рублей
  - Ставка НДС повышена с 20% до 22%

Как сравнить налоговые режимы:

Руководителю доступен специальный раздел:

Руководителю → Сравнение режимов налогообложения

