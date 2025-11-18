Новая ставка НДС 22% — как протестировать в 1С:БП
Рассказываем, как это сделать быстро и наглядно!
В релизе 1С:Бухгалтерия 3.0.186.21 появилась возможность работать с новой ставкой НДС 22%, которая вступит в силу с 1 января 2026 года (по проекту налоговой реформы). Все изменения станут доступны с начала 2026 года, но вы уже сейчас можете протестировать оформление документов с учётом новых правил.
Как протестировать новую ставку НДС 22% в 1С:Бухгалтерия:
1. На время тестирования поменяйте рабочую дату в персональных настройках на любую дату 2026 года, например, 01.01.2026:
Главное → Персональные настройки → Рабочая дата → Другая дата: 01.01.2026
2. Теперь в карточке номенклатуры вы увидите новую ставку НДС 22% — её можно выбрать при необходимости.
3. Новая ставка также будет доступна в документах, например, при оформлении реализации.
Что ещё нового в релизе 3.0.186.21:
- Можно рассчитать налоговую нагрузку и подобрать оптимальный налоговый режим на 2026 год с учётом изменений:
- Лимит доходов для УСН без НДС снижен с 60 млн до 20 млн рублей
- Лимит доходов для патента также снижен с 60 млн до 20 млн рублей
- Ставка НДС повышена с 20% до 22%
Как сравнить налоговые режимы:
Руководителю доступен специальный раздел:
Руководителю → Сравнение режимов налогообложения
