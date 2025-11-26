Почему в документе реализации «Ответственный» отличается от автора и как это исправить в 1С
По умолчанию в документах в поле «Ответственный» отображается пользователь, который создал документ. Но для документов продаж есть определенная настройка:
Администрирование – Настройки пользователей и прав – Вариант заполнения в документах продаж.
Если выбран вариант «Текущий пользователь», то в поле «Ответственный» автоматически будет указан пользователь, создающий документ.
Если выбран вариант «Из контрагента», то в документах продаж (счета покупателям, реализации, возвраты покупателей) автоматически заполняется ответственный, закрепленный за контрагентом.
Рассмотрим на примерах.
При настройке «Текущий пользователь» в документе реализации отобразится пользователь, создавший документ.
При настройке «Из контрагента» в документе реализации отобразится пользователь, указанный в карточке контрагента.
Вопрос: А если убрать галочку «Отображать ответственного в документах»?
Ответ: При такой настройке поле «Ответственный» в документе отображаться не будет.
