Почему в документе реализации «Ответственный» отличается от автора и как это исправить в 1С

Бывает, что документ реализации в 1С создает один сотрудник, а в поле «Ответственный» автоматически подставляется другой. Почему так происходит и как сделать, чтобы в этом поле всегда отображался именно автор документа В статье рассказываем, как работает механизм заполнения поля «Ответственный» и как его настроить под ваши задачи.

По умолчанию в документах в поле «Ответственный» отображается пользователь, который создал документ. Но для документов продаж есть определенная настройка:

Администрирование – Настройки пользователей и прав – Вариант заполнения в документах продаж.

Если выбран вариант «Текущий пользователь», то в поле «Ответственный» автоматически будет указан пользователь, создающий документ.

Если выбран вариант «Из контрагента», то в документах продаж (счета покупателям, реализации, возвраты покупателей) автоматически заполняется ответственный, закрепленный за контрагентом.

Рассмотрим на примерах.

При настройке «Текущий пользователь» в документе реализации отобразится пользователь, создавший документ.

При настройке «Из контрагента» в документе реализации отобразится пользователь, указанный в карточке контрагента.

Вопрос: А если убрать галочку «Отображать ответственного в документах»?

Ответ: При такой настройке поле «Ответственный» в документе отображаться не будет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С