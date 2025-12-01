Автоматизированная упрощенная система налогообложения

С 2026 года малый и средний бизнес все чаще выбирает автоматизированную упрощенную систему налогообложения — АУСН. Что это значит для предпринимателя?

Плюсы АУСН

— Не нужно платить НДС, страховые взносы и сдавать отчётность! 🚫📑

— Можно привлекать исполнителей по договорам ГПХ, включая самозанятых.

— Розничная торговля разрешена, если она не входит в перечень ограничений.

Важные нюансы

— Для перехода нужен расчётный счёт в уполномоченном банке из реестра ФНС 🏦

— АУСН нельзя совмещать с другими налоговыми режимами

— Сменить режим можно только с нового календарного года

— Предельная численность сотрудников — 5 человек, но исполнители по ГПХ не учитываются

— ИП на АУСН освобождены от фиксированных взносов «за себя» и за работников

В 1С:Бухгалтерия и 1С:Предприниматель

Уже встроен бесплатный сервис 1С:АУСН — обмен данными с ФНС и банками, всё просто и удобно! 💻

А вы готовы к переходу на АУСН? Задайте свой вопрос — и получите совет от эксперта!

