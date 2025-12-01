Автоматизированная упрощенная система налогообложения
Плюсы АУСН
— Не нужно платить НДС, страховые взносы и сдавать отчётность! 🚫📑
— Можно привлекать исполнителей по договорам ГПХ, включая самозанятых.
— Розничная торговля разрешена, если она не входит в перечень ограничений.
Важные нюансы
— Для перехода нужен расчётный счёт в уполномоченном банке из реестра ФНС 🏦
— АУСН нельзя совмещать с другими налоговыми режимами
— Сменить режим можно только с нового календарного года
— Предельная численность сотрудников — 5 человек, но исполнители по ГПХ не учитываются
— ИП на АУСН освобождены от фиксированных взносов «за себя» и за работников
В 1С:Бухгалтерия и 1С:Предприниматель
Уже встроен бесплатный сервис 1С:АУСН — обмен данными с ФНС и банками, всё просто и удобно! 💻
А вы готовы к переходу на АУСН? Задайте свой вопрос — и получите совет от эксперта!✨
Переходите в наш ТГ канал
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию