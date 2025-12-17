Маркировка товаров в 2026 году: новые требования и как бизнесу подготовиться

Новые правила требуют от бизнеса внимательности и своевременной подготовки: рассказываем, что изменится, как не пропустить важные детали и избежать рисков для компании.

В 2026 году система обязательной маркировки товаров в России выходит на новый уровень охвата и детализации. Вступают в силу требования для десятков новых категорий — от сладостей и стройматериалов до моторных масел и кормов для животных. Чтобы избежать штрафов и не нарушить товарные цепочки, бизнесу важно заранее спланировать переход.