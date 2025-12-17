Маркировка товаров в 2026 году: новые требования и как бизнесу подготовиться

Новые правила требуют от бизнеса внимательности и своевременной подготовки: рассказываем, что изменится, как не пропустить важные детали и избежать рисков для компании.
В 2026 году система обязательной маркировки товаров в России выходит на новый уровень охвата и детализации. Вступают в силу требования для десятков новых категорий — от сладостей и стройматериалов до моторных масел и кормов для животных. Чтобы избежать штрафов и не нарушить товарные цепочки, бизнесу важно заранее спланировать переход.
Структурированный и наглядный список ключевых дат, категорий и действий по маркировке товаров в 2026 году
1 января
Товары легкой промышленности
Запрет продажи немаркированных остатков, накопленных до 1 марта 2025 г.
1 февраля
Спортивное питание
Импортёры обязаны указывать в таможенных декларациях коды маркировки и агрегатов.
1 марта
Спортивное питание
Старт поэкземплярного учёта вывода из оборота (все операции — по КМ).
Безалкогольные напитки
Обязательная передача КМ в «Честный ЗНАК» розницей, поэкземплярный учёт для продукции, произведённой с этой даты.
Безалкогольное пиво.
Полная прослеживаемость + офлайн-режим проверки марок на ККТ.
Медицинские изделия, антисептики, ветпрепараты.
Вводится поэкземплярный учёт. Обязательное использование ЭДО (УПД с КМ).
Сладости.
Старт маркировки: печенье, мармелад, зефир, пастила, вафли, шоколадные и ореховые пасты (производители/импортёры).
1 апреля
Моторные масла.
Старт поэкземплярного учёта и передачи марок в рознице.
Растворимые напитки.
Маркировка чая и чайных напитков (производители/импортёры).
1 мая
Строительные материалы.
Старт обязательной маркировки для производителей.
1 июня
Растворимые напитки.
Маркировка кофе и цикория.
Морепродукты.
Полная поэкземплярная прослеживаемость икры осетровых и лососевых.
1 июля
Сладости.
Старт обязательной маркировки шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки (производители/импортёры).
Косметика, бытовая химия, СИГ.
Розница обязана сканировать КМ при продаже; старт объёмно-сортового учёта.
1 сентября
Спортивное питание.
Завершение маркировки остатков, запрет оборота немаркированной продукции.
Детские игрушки.
Завершение маркировки остатков, запрет немаркированных игрушек, старт помарочного учёта в рознице.
Бакалея.
Старт объёмно-сортового учёта и помарочной реализации.
1 октября
Консервированная продукция
Старт передачи марок в рознице. Старт объёмно-сортового учёта оборота и вывода из оборота.
1 ноября
Молочная продукция.
Поэкземплярный учёт для продукции со сроком хранения более 40 дней.
Растительные масла.
Старт полной поэкземплярной прослеживаемости.
1 декабря
Косметика, бытовая химия, СИГ.
Завершение маркировки остатков бритв и лезвий, запрет их продажи без КМ.
Строительные материалы.
Старт поэкземплярного учёта и передачи марок в рознице.
Корма для животных.
Вводится полная поэкземплярная прослеживаемость.
Что меняется в ключевых категориях?
Товары легкой промышленности
Завершается третья волна маркировки. После 1 марта 2026 ввод в оборот немаркированных остатков (с 1 марта 2025) невозможен. Уже с 1 января действует запрет на их продажу — контролирующие органы активно проверяют розничные сети.
Спортивное питание
Февраль: обязательное указание КМ в таможенных декларациях.
Март: вывод из оборота — только по КМ (даже для внутреннего списания).
Сентябрь: полный запрет немаркированной продукции.
Безалкогольные напитки и пиво
Переход от объёмно-сортового к поэкземплярному учёту. Розница передаёт КМ через ККТ при каждой продаже. Для пива добавлен офлайн-режим проверки — кассирам нужно установить локальный модуль в кассовое ПО.
Сладости
Маркировка запускается поэтапно:
Март: «лёгкие» сладости (зефир, печенье, пасты)
Май: хлебобулочные изделия премиум-сегмента (торты, пирожные)
Июль — шоколад, карамель, драже. Маркировка наносится только на потребительскую упаковку на этапе производства/импорта.
Строительные материалы
Производители начали маркировку ещё в 2025 году, но с 1 декабря 2026 розница обязана:
сканировать КМ при продаже
учитывать товар по КМ на всех этапах (через ЭДО)
передавать данные о выбытии в "Честный ЗНАК"
Пошаговая подготовка для бизнеса
Анализ ассортимента
Сверьте товары по кодам ТН ВЭД и ОКПД2 с утверждёнными перечнями на сайте честныйзнак.рф . Обратите внимание: в ряде категорий (например, «сладости») маркировка зависит от состава и упаковки.
Для производителей и импортёров
1. Получите квалифицированную ЭЦП на руководителя.
2. Зарегистрируйтесь в системе мониторинга.
3. Создайте карточки товаров, закажите КМ (DataMatrix), нанесите их в производственном цикле.
4. Подключитесь к оператору ЭДО (например, СБИС, 1С:ЭДО, Тензор) — УПД с КМ обязательны.
Для оптовиков
1. Зарегистрируйтесь в системе.
2. Пересчитайте остатки (если маркировка остатков предусмотрена).
3. Настройте учёт по КМ/объёмно-сортовой в зависимости от категории.
4. Убедитесь, что ваша система передаёт данные в «Честный ЗНАК» (через ЭДО или API).
Для розницы
1. Обновите кассовое ПО — оно должно поддерживать офлайн-проверку (для пива) и помарочный учёт.
2. Обеспечьте сканирование КМ на кассе (ручные/стационарные сканеры).
3. Настройте интеграцию ККТ с системой мониторинга
Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С
Начать дискуссию