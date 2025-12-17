8054 Премиум 3 mobile Радость
Маркировка товаров

Маркировка товаров в 2026 году: новые требования и как бизнесу подготовиться

В 2026 году обязательная маркировка охватит еще больше товаров — от сладостей и стройматериалов до моторных масел и кормов для животных.

Новые правила требуют от бизнеса внимательности и своевременной подготовки: рассказываем, что изменится, как не пропустить важные детали и избежать рисков для компании.
В 2026 году система обязательной маркировки товаров в России выходит на новый уровень охвата и детализации. Вступают в силу требования для десятков новых категорий — от сладостей и стройматериалов до моторных масел и кормов для животных. Чтобы избежать штрафов и не нарушить товарные цепочки, бизнесу важно заранее спланировать переход.

Структурированный и наглядный список ключевых дат, категорий и действий по маркировке товаров в 2026 году

1 января

  • Товары легкой промышленности

  • Запрет продажи немаркированных остатков, накопленных до 1 марта 2025 г.

1 февраля

  • Спортивное питание

  • Импортёры обязаны указывать в таможенных декларациях коды маркировки и агрегатов.

1 марта

  • Спортивное питание

  • Старт поэкземплярного учёта вывода из оборота (все операции — по КМ).

  • Безалкогольные напитки

  • Обязательная передача КМ в «Честный ЗНАК» розницей, поэкземплярный учёт для продукции, произведённой с этой даты.

  • Безалкогольное пиво.

  • Полная прослеживаемость + офлайн-режим проверки марок на ККТ.

  • Медицинские изделия, антисептики, ветпрепараты.

  • Вводится поэкземплярный учёт. Обязательное использование ЭДО (УПД с КМ).

  • Сладости.

  • Старт маркировки: печенье, мармелад, зефир, пастила, вафли, шоколадные и ореховые пасты (производители/импортёры).

1 апреля

  • Моторные масла.

  • Старт поэкземплярного учёта и передачи марок в рознице.

  • Растворимые напитки.

  • Маркировка чая и чайных напитков (производители/импортёры).

1 мая

  • Строительные материалы.

  • Старт обязательной маркировки для производителей.

1 июня

  • Растворимые напитки.

  • Маркировка кофе и цикория.

  • Морепродукты.

  • Полная поэкземплярная прослеживаемость икры осетровых и лососевых.

1 июля

  • Сладости.

  • Старт обязательной маркировки шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки (производители/импортёры).

  • Косметика, бытовая химия, СИГ.

  • Розница обязана сканировать КМ при продаже; старт объёмно-сортового учёта.

1 сентября

  • Спортивное питание.

  • Завершение маркировки остатков, запрет оборота немаркированной продукции.

  • Детские игрушки.

  • Завершение маркировки остатков, запрет немаркированных игрушек, старт помарочного учёта в рознице.

  • Бакалея.

  • Старт объёмно-сортового учёта и помарочной реализации.

1 октября

  • Консервированная продукция

  • Старт передачи марок в рознице. Старт объёмно-сортового учёта оборота и вывода из оборота.

1 ноября

  • Молочная продукция.

  • Поэкземплярный учёт для продукции со сроком хранения более 40 дней.

  • Растительные масла.

  • Старт полной поэкземплярной прослеживаемости.

1 декабря

  • Косметика, бытовая химия, СИГ.

  • Завершение маркировки остатков бритв и лезвий, запрет их продажи без КМ.

  • Строительные материалы.

  • Старт поэкземплярного учёта и передачи марок в рознице.

  • Корма для животных.

  • Вводится полная поэкземплярная прослеживаемость.

Что меняется в ключевых категориях?

Товары легкой промышленности

Завершается третья волна маркировки. После 1 марта 2026 ввод в оборот немаркированных остатков (с 1 марта 2025) невозможен. Уже с 1 января действует запрет на их продажу — контролирующие органы активно проверяют розничные сети.

Спортивное питание

  • Февраль: обязательное указание КМ в таможенных декларациях.

  • Март: вывод из оборота — только по КМ (даже для внутреннего списания).

  • Сентябрь: полный запрет немаркированной продукции.

Безалкогольные напитки и пиво

Переход от объёмно-сортового к поэкземплярному учёту. Розница передаёт КМ через ККТ при каждой продаже. Для пива добавлен офлайн-режим проверки — кассирам нужно установить локальный модуль в кассовое ПО.

Сладости

Маркировка запускается поэтапно:

  • Март: «лёгкие» сладости (зефир, печенье, пасты)

  • Май: хлебобулочные изделия премиум-сегмента (торты, пирожные)

  • Июль — шоколад, карамель, драже. Маркировка наносится только на потребительскую упаковку на этапе производства/импорта.

Строительные материалы

Производители начали маркировку ещё в 2025 году, но с 1 декабря 2026 розница обязана:

  • сканировать КМ при продаже

  • учитывать товар по КМ на всех этапах (через ЭДО)

  • передавать данные о выбытии в "Честный ЗНАК"

Пошаговая подготовка для бизнеса

Анализ ассортимента

Сверьте товары по кодам ТН ВЭД и ОКПД2 с утверждёнными перечнями на сайте честныйзнак.рф . Обратите внимание: в ряде категорий (например, «сладости») маркировка зависит от состава и упаковки.

Для производителей и импортёров

1. Получите квалифицированную ЭЦП на руководителя.

2. Зарегистрируйтесь в системе мониторинга.

3. Создайте карточки товаров, закажите КМ (DataMatrix), нанесите их в производственном цикле.

4. Подключитесь к оператору ЭДО (например, СБИС, 1С:ЭДО, Тензор) — УПД с КМ обязательны.

Для оптовиков

1. Зарегистрируйтесь в системе.

2. Пересчитайте остатки (если маркировка остатков предусмотрена).

3. Настройте учёт по КМ/объёмно-сортовой в зависимости от категории.

4. Убедитесь, что ваша система передаёт данные в «Честный ЗНАК» (через ЭДО или API).

Для розницы

1. Обновите кассовое ПО — оно должно поддерживать офлайн-проверку (для пива) и помарочный учёт.

2. Обеспечьте сканирование КМ на кассе (ручные/стационарные сканеры).

3. Настройте интеграцию ККТ с системой мониторинга

