Автоматический сдвиг расчетного периода среднего заработка: как 1С решает сложные ситуации
Раньше, если в расчетном периоде не было отработанных дней, средний заработок приходилось рассчитывать вручную — нужно было самому менять расчетный период. Теперь всё проще! В версии 3.1.34.129 появилась автоматическая функция: если в расчетном периоде нет отработанных дней, программа сама сдвигает период для расчёта среднего заработка.
Пример:
Сотрудница была в отпуске по уходу за ребёнком с 01.10.2024 по 30.11.2025. С 01.12.2025 она выходит на работу, а уже с 10.12.2025 отправляется в командировку. Последний раз она работала в сентябре 2024 года, значит, расчетный период для среднего заработка должен быть октябрь 2023 – сентябрь 2024.
Теперь при заполнении документов с оплатой по среднему (например, отпуск или командировка) программа сама проверяет, есть ли рабочие дни в расчетном периоде. Если их нет — период автоматически сдвигается на более ранний.
Когда вы создаёте документ, появится сообщение: «отсутствуют отработанные дни в расчетном периоде, расчетный период изменен на ...».
Более подробно посмотреть, как программа рассчитала средний заработок, можно в данных для расчёта.
Теперь всё делается автоматически — экономит время и снижает риск ошибок!
