Автоматический сдвиг расчетного периода среднего заработка: как 1С решает сложные ситуации

В работе бухгалтера часто бывают ситуации, когда сотрудник долго отсутствует, а потом сразу уходит в отпуск или командировку. Раньше расчет среднего заработка требовал ручных корректировок, но теперь 1С все делает автоматически. Разбираемся, как это работает на практике и почему это удобно.

Раньше, если в расчетном периоде не было отработанных дней, средний заработок приходилось рассчитывать вручную — нужно было самому менять расчетный период. Теперь всё проще! В версии 3.1.34.129 появилась автоматическая функция: если в расчетном периоде нет отработанных дней, программа сама сдвигает период для расчёта среднего заработка.



Пример:

Сотрудница была в отпуске по уходу за ребёнком с 01.10.2024 по 30.11.2025. С 01.12.2025 она выходит на работу, а уже с 10.12.2025 отправляется в командировку. Последний раз она работала в сентябре 2024 года, значит, расчетный период для среднего заработка должен быть октябрь 2023 – сентябрь 2024.



Теперь при заполнении документов с оплатой по среднему (например, отпуск или командировка) программа сама проверяет, есть ли рабочие дни в расчетном периоде. Если их нет — период автоматически сдвигается на более ранний.

Когда вы создаёте документ, появится сообщение: «отсутствуют отработанные дни в расчетном периоде, расчетный период изменен на ...».

Более подробно посмотреть, как программа рассчитала средний заработок, можно в данных для расчёта.

Теперь всё делается автоматически — экономит время и снижает риск ошибок!

