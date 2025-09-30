Мобильные продажи и учет: как работает Рабочее место кассира (РМК) в 1С:УНФ

В современном ритме торговли, когда покупатели все чаще делают покупки на выездных мероприятиях, через доставку или в небольших киосках, важно быстро и правильно вести учет продаж. Для этого отлично подходит Рабочее место кассира (РМК) на платформе 1С: Управление нашей фирмой (УНФ).

Что такое РМК?



Это специальное решение в 1С, которое позволяет проводить розничные продажи не только на обычной кассе, но и там, где нет стационарного рабочего места. Например, на фестивалях, выставках, промоакциях, при доставке товаров или в небольших торговых точках — киосках, стендах, pop-up магазинах. Также РМК можно использовать как запасную кассу, если основная техника вдруг вышла из строя.



Почему это удобно?

— Все продажи сразу попадают в общую базу 1С: УНФ

— Учёт ведётся прозрачно и в соответствии с законом (ФЗ 54, ЕГАИС, «Честный ЗНАК»)

— Можно работать в любом месте, где есть покупатели



РМК помогает франчайзинговым сетям и розничным магазинам быть мобильными, не терять продажи и всегда оставаться в рамках закона.



Интерфейс и основные элементы управления



После входа в Рабочее место кассира (РМК) в 1С:УНФ вы увидите простое и удобное основное окно.

В нём есть три главные кнопки:



1. Поиск (лупа) — помогает быстро найти нужный товар по названию, артикулу или штрихкоду.

Можно вводить с клавиатуры или сканировать штрихкод. В результатах поиска сразу видно название, артикул, остаток на складе и цену.



2. Режим — переключает тип операции.

Доступны такие режимы:

- Продажа — оформление обычной покупки.

- Возврат — возврат денег за товар.

- Приём аванса / Предоплата — регистрация предоплаты.

- Зачёт аванса — использование ранее внесённого аванса.

- Оплата рассрочки — частичный платёж по рассрочке.

- Чек коррекции — исправление ошибочного чека.

- Проверка чека — поиск и просмотр информации по чеку (по номеру, дате или QR-коду).

3. Ещё — открывает дополнительные функции:

- Внесение / Выемка — фиксирует внесение или изъятие денег из кассы с указанием причины.

- Повторная печать чека — печать дубликата чека.

- Продажа по заказу — оформление продажи по ранее созданному заказу (например, из CRM или интернет-магазина).

- Банковский платёж — оплата через банковский терминал.

- Найти по штрихкоду — ручной поиск товара по штрихкоду.

- Сменить кассира / магазин — передача смены другому сотруднику или переход на другую точку.

- Обновить контроль продаж — синхронизация данных с центральной базой.

- Денежный ящик — показывает остаток денег в кассе и историю операций за смену.

- Закрыть смену (Z-отчёт) — итоговый фискальный отчёт и завершение смены.

- Отчёт без гашения (X-отчёт) — промежуточный отчёт по кассе.

- Сверка итогов — сравнение данных кассы и учёта в 1С, удобно для инвентаризации.

- Отчёт за смену — полный отчёт по всем операциям за смену.

- Изменить настройки — настройка принтера чеков, сканера, языка интерфейса и других параметров.

Для работы с маркированными товарами (алкоголь, табак, обувь, парфюмерия и др.) доступны специальные функции:

- Учёт тары и расходных материалов (например, подключить кег или вскрыть упаковку).

- Контроль оборота алкоголя через ЕГАИС — сканирование КИЗ и передача данных.

Вот как просто оформить розничную продажу через РМК в 1С:

1. Выберите режим «Продажа».

2. Добавьте товар в чек — можно отсканировать штрихкод или найти товар через кнопку «лупа».

3. Если нужно, укажите скидку или измените количество товара.

4. Нажмите «Оплатить» и выберите способ оплаты: наличные, карта, перевод через СБП или аванс (если клиент уже вносил предоплату).

5. Подтвердите операцию.



Дальше система всё сделает сама:

— сформирует фискальный чек,

— отправит его в онлайн-кассу,

— спишет товар со склада,

— обновит остатки и финансы.

Остаётся только выдать клиенту чек — бумажный или электронный. Всё просто и быстро!

Для работы с РМК есть несколько важных правил:

— Все продажи и операции обязательно должны оформляться через онлайн-кассу, чтобы соответствовать требованиям ФНС.

— Персонал должен проходить обучение работе с РМК минимум раз в год.

— Если касса работает без интернета (offline), нужно обязательно синхронизировать данные с центральной базой каждый день, до конца смены.

— Смену нужно закрывать ежедневно (формировать Z-отчёт), даже если за день было мало операций.



Соблюдение этих правил помогает вести учёт правильно и без проблем с налоговой!

