Мобильные продажи и учет: как работает Рабочее место кассира (РМК) в 1С:УНФ
Что такое РМК?
Это специальное решение в 1С, которое позволяет проводить розничные продажи не только на обычной кассе, но и там, где нет стационарного рабочего места. Например, на фестивалях, выставках, промоакциях, при доставке товаров или в небольших торговых точках — киосках, стендах, pop-up магазинах. Также РМК можно использовать как запасную кассу, если основная техника вдруг вышла из строя.
Почему это удобно?
— Все продажи сразу попадают в общую базу 1С: УНФ
— Учёт ведётся прозрачно и в соответствии с законом (ФЗ 54, ЕГАИС, «Честный ЗНАК»)
— Можно работать в любом месте, где есть покупатели
РМК помогает франчайзинговым сетям и розничным магазинам быть мобильными, не терять продажи и всегда оставаться в рамках закона.
Интерфейс и основные элементы управления
После входа в Рабочее место кассира (РМК) в 1С:УНФ вы увидите простое и удобное основное окно.
В нём есть три главные кнопки:
1. Поиск (лупа) — помогает быстро найти нужный товар по названию, артикулу или штрихкоду.
Можно вводить с клавиатуры или сканировать штрихкод. В результатах поиска сразу видно название, артикул, остаток на складе и цену.
2. Режим — переключает тип операции.
Доступны такие режимы:
- Продажа — оформление обычной покупки.
- Возврат — возврат денег за товар.
- Приём аванса / Предоплата — регистрация предоплаты.
- Зачёт аванса — использование ранее внесённого аванса.
- Оплата рассрочки — частичный платёж по рассрочке.
- Чек коррекции — исправление ошибочного чека.
- Проверка чека — поиск и просмотр информации по чеку (по номеру, дате или QR-коду).
3. Ещё — открывает дополнительные функции:
- Внесение / Выемка — фиксирует внесение или изъятие денег из кассы с указанием причины.
- Повторная печать чека — печать дубликата чека.
- Продажа по заказу — оформление продажи по ранее созданному заказу (например, из CRM или интернет-магазина).
- Банковский платёж — оплата через банковский терминал.
- Найти по штрихкоду — ручной поиск товара по штрихкоду.
- Сменить кассира / магазин — передача смены другому сотруднику или переход на другую точку.
- Обновить контроль продаж — синхронизация данных с центральной базой.
- Денежный ящик — показывает остаток денег в кассе и историю операций за смену.
- Закрыть смену (Z-отчёт) — итоговый фискальный отчёт и завершение смены.
- Отчёт без гашения (X-отчёт) — промежуточный отчёт по кассе.
- Сверка итогов — сравнение данных кассы и учёта в 1С, удобно для инвентаризации.
- Отчёт за смену — полный отчёт по всем операциям за смену.
- Изменить настройки — настройка принтера чеков, сканера, языка интерфейса и других параметров.
Для работы с маркированными товарами (алкоголь, табак, обувь, парфюмерия и др.) доступны специальные функции:
- Учёт тары и расходных материалов (например, подключить кег или вскрыть упаковку).
- Контроль оборота алкоголя через ЕГАИС — сканирование КИЗ и передача данных.
Вот как просто оформить розничную продажу через РМК в 1С:
1. Выберите режим «Продажа».
2. Добавьте товар в чек — можно отсканировать штрихкод или найти товар через кнопку «лупа».
3. Если нужно, укажите скидку или измените количество товара.
4. Нажмите «Оплатить» и выберите способ оплаты: наличные, карта, перевод через СБП или аванс (если клиент уже вносил предоплату).
5. Подтвердите операцию.
Дальше система всё сделает сама:
— сформирует фискальный чек,
— отправит его в онлайн-кассу,
— спишет товар со склада,
— обновит остатки и финансы.
Остаётся только выдать клиенту чек — бумажный или электронный. Всё просто и быстро!
Для работы с РМК есть несколько важных правил:
— Все продажи и операции обязательно должны оформляться через онлайн-кассу, чтобы соответствовать требованиям ФНС.
— Персонал должен проходить обучение работе с РМК минимум раз в год.
— Если касса работает без интернета (offline), нужно обязательно синхронизировать данные с центральной базой каждый день, до конца смены.
— Смену нужно закрывать ежедневно (формировать Z-отчёт), даже если за день было мало операций.
Соблюдение этих правил помогает вести учёт правильно и без проблем с налоговой!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию